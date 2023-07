Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher in Kriftel zugange,

Kriftel, Kapellenstraße, 11.07.2023, 20.00 Uhr bis 12.07.2023, 06.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Kapellenstraße in Kriftel ein Friseurgeschäft sowie ein weiteres Geschäft von Einbrechern heimgesucht. In das Friseurgeschäft drangen die Täter durch eine aufgebrochene Tür ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten eine Kasse mit Bargeld und ergriffen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Das Fenster des Geschäftes hielt den Einbruchsversuchen stand, sodass die Unbekannten in diesem Fall unverrichteter Dinge flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Flörsheim, Weilbach, Bachstraße, 29.06.2023 bis 11.07.2023,

(pl)Zwischen Donnerstag, dem 29.06.2023 und Dienstag, dem 11.07.2023 machten sich unbekannte Täter in der Bachstraße in Flörsheim-Weilbach an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 zu melden.

Stemmhammer von Baustelle gestohlen,

Kelkheim, Feldbergstraße, 11.07.2023, 16.30 Uhr bis 12.07.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen waren auf einer Baustelle in der Feldbergstraße in Kelkheim Diebe zugange. Die Täter begaben sich auf die Baustelle und entwendeten einen Stemmhammer im Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Fahrzeug aufgebrochen und mehrere Gegenstände gestohlen, Hofheim am Taunus, Am Stegskreuz, Donnerstag, 13.07.2023, 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr,

(fh)In den frühen Morgenstunden des Donnerstags haben Unbekannte einen Pkw in Hofheim aufgebrochen. Zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr näherten sich die Unbekannten einem in der Straße „Am Stegskreuz“ geparkten 5er BMW und schlugen die Beifahrerscheibe ein. Aus dem nun offenen Pkw entwendeten sie einen Rucksack, Bekleidung und eine Sonnenbrille. Im Anschluss gelang ihnen unbemerkt die Flucht. Der Sachschaden am BMW und der Wert der entwendeten Gegenstände summieren sich auf knapp 700 Euro.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

Unfall bei Wendemanöver – Motorradfahrer verletzt, Eschborn, L3006, Sankt-Florian-Straße, Mittwoch, 12.07.2023, 20:30 Uhr,

(fh)Am Mittwochabend ist ein Autofahrer in Eschborn während eines Wendemanövers mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 20:30 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter VW-Fahrer die L3006 in Richtung Steinbach und beabsichtigte in der Einfahrt zum Gelände der Freiwilligen Feuerwehr von Eschborn zu wenden. Hierfür bremste der 24-Jährige ab und bog in Richtung der Einfahrt ab. Ein hinter dem VW fahrender 50 Jahre alter Motorradfahrer nahm ersten Erkenntnissen zufolge das bremsende Auto wahr, bremste ebenfalls und fuhr links am VW vorbei, um eine Kollision zu verhindern. Der Autofahrer, welcher sich jedoch immer noch im Wendemanöver befand, fuhr seitlich in das Motorrad und brachte dessen Fahrer so zu Fall. Das Motorrad stieß gegen einen Zaun. Der Zweiradfahrer musste in der Folge in eine Klinik nach Frankfurt gebracht werden. Die Sachschäden am Zaun, dem Motorrad und dem Pkw summieren sich auf knapp 12.000 Euro.