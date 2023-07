Wiesbaden: Die Polizei-News

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A 3, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Mittwoch, 12.07.2023, 08:50 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag sind bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei

Wiesbaden drei Menschen verletzt worden. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem

Mercedes Sprinter den linken von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt.

Auf Höhe der Tank- und Rastanlage Medenbach-West bemerkte er hierbei offenbar

nicht den langsamer fahrenden VW Crafter eines 39-Jährigen und fuhr gegen dessen

Heck. Bei dem Aufprall wurden die drei Insassen des Sprinters verletzt. Der

Rettungsdienst brachte die Verletzten nach einer ersten Behandlung in

Krankenhäuser. Die Autobahnpolizei ließ den Sprinter abschleppen und schätzt den

Sachschaden auf insgesamt knapp 6.000 EUR.

Betrunken auf Tankstellengelände gefahren, Wiesbaden, Borsigstraße,

Donnerstag, 13.07.2023, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht auf Donnerstag hat die Autobahnpolizei beim Tanken eine

betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife war zum Tanken des

Dienstwagens zu einer Tankstelle in der Borsingstraße in Nordenstadt gefahren.

Währenddessen fuhr eine 37-Jährige mit einem Dacia auf das Gelände. Als beide

Fahrzeuginsassen am Nachtschalter Alkohol kaufen wollten, kontrollierten die

Beamten den Atemalkoholgehalt der Fahrerin. Das Testgerät zeigte einen Wert von

über 1,1 Promille an, weshalb die Frau vorläufig fest- und mit zu Dienststelle

genommen wurde. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins

durfte die 37-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Kontrollen mit Veterinäramt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 12.07.2023, 06:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat die Autobahnpolizei gemeinsam mit dem Veterinäramt auf der

A 3 Fahrzeuge aus dem Bereich Lebensmittel- und Tiertransporte kontrolliert. Die

Spezialisten des Zentralen Verkehrsdienstes kontrollieren regelmäßig mit den

zuständigen Veterinärämtern und fanden sich diesmal am Mittwoch auf der Tank-

und Rastanlage Medenbach zusammen. Insgesamt wurden 15 auffällige Fahrzeuge

genauer unter die Lupe genommen, von denen acht beanstandet werden mussten.

Neben Verstößen gegen die Sozialvorschriften und die

Geschwindigkeitsbegrenzungen musste zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt wegen des

Transports von zu warmen Lebensmitteln untersagt werden. Zwei weitere Fahrzeuge

wurden wegen falscher Temperierung der Lebensmittel versiegelt und zum Ladeort

zurückgeschickt. Die Beamten werden zum Wohle der Gesundheit aller weiter auf

diesem Gebiet kontrollieren.

Reihenhaus und Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Platter Straße, 12.07.2023, 08.10 Uhr bis 17.00

Uhr,

(pl)Am Mittwoch wurden in Wiesbaden ein Reihenhaus in der Biebricher Allee und

eine Wohnung in der Platter Straße von Einbrechern heimgesucht. In das

Reihenhaus drangen die Täter zwischen 08.10 Uhr und 09.30 Uhr durch ein

aufgehebeltes Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten,

entwendeten hochwertigen Schmuck und ergriffen mit ihrer Beute unerkannt die

Flucht. Zwischen 09.30 Uhr und 17.00 Uhr schlugen die Einbrecher dann in der

Platter Straße zu und hebelten in einem Mehrfamilienhaus die Eingangstür einer

Wohnung auf, welche dann durchsucht wurde. Über das mögliche Diebesgut ist noch

nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht, Wiesbaden, 11.07.2023, 19.00

Uhr bis 12.07.2023, 10.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch in Wiesbaden in die

Innenräume von mindestens sechs geparkten Fahrzeugen ein und durchsuchten diese

nach Wertsachen. Sie wurden in vier Fällen fündig und entwendeten unter anderem

zwei Geldbörsen, Fahrzeugpapiere, eine Sonnenbrille sowie ein Jackett. Die

betroffenen Autos waren im Bereich Amselberg, Schopenhauerstraße,

Tennelbachstraße, Adelheidstraße, „Am Schlosspark“ und „Am Kupferberg“

abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger versprechen hohen Gewinn, Geisenheim,

Dienstag, 11.07.2023

(fh)Ein Bürger aus Geisenheim ist am Dienstag Betrügern aufgesessen, welche mit

einem falschen Gewinnversprechen an sein Geld gelangten. Zunächst wurde der Mann

über das Telefon von den dreisten Tätern kontaktiert. Hier tischten ihm die

Unbekannten die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes auf. Um jedoch an den

vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse der Mann zunächst mehrere Hundert Euro

in Form von sogenannten „Google-Play-Karten“ beziehungswiese deren Codes

übermitteln. Erst diese Vorgehensweise würde den Gewinn legitimieren. Der

gutgläubige Mann kam der Aufforderung nach und erkannte den Betrug leider erst

im Nachgang. Der angebliche Gewinn ging nie bei ihm ein.

Betrüger versuchen immer wieder, mit der „Gewinnmasche“ an Geld zu kommen.

Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen

Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes

an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf

versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung

niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer

nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

Unbekannte brechen in Freibad ein, Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad,

Donnerstag, 13.07.2023, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in das Schwimmbad in

Taunusstein-Hahn eingebrochen. Gegen 00:30 Uhr vernahm ein Anwohner Geräusche

aus Richtung des Freibades und konnte kurz darauf mindestens drei Personen im

Bereich des Sprungturms erblicken. Beim Eintreffen einer verständigten

Polizeistreife waren die widerrechtlichen Badegäste bereits getürmt. Es zeigte

sich, dass sie zuvor im Bereich des Drehkreuzes am Ausgang den Stacheldrahtzaun

durchtrennt hatten, um sich so Zutritt zum Gelände zu verschaffen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Vier Verletzte bei Zusammenstoß, Geisenheim, Chauvignystraße, Mittwoch,

12.07.2023, 18:30 Uhr

(fh)Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw wurden am Mittwochabend in Geisenheim vier

Personen leicht verletzt. Gegen 18:30 Uhr beabsichtigte ein 18-jähriger

Mercedesfahrer mit seinem 15 Jahre alten Beifahrer vom Stadtgebiet Geisenheim

kommend auf die Chauvignystraße einzubiegen. Hier bestand für den jungen Fahrer

an der dortigen abknickenden Vorfahrt eine Wartepflicht, welche ersten

Erkenntnisse zufolge von ihm missachtet wurde, sodass er an der Kreuzung mit

einem Hyundai Ionic einer 45-jährigen Rheingauerin zusammenstieß. Diese

beabsichtigte an der Kreuzung von der B 42 kommend in Richtung der L 3272

weiterzufahren. In der Kreuzung stießen beide Pkw zusammen, sodass sich die

beiden Insassen des Mercedes, die Fahrerin des Hyundai sowie ihr 17 Jahre alter

Beifahrer leicht verletzten. Von ihnen musste jedoch niemand vor Ort ärztlich

behandelt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.