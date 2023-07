Bergstrasse

Lampertheim: Stromkabel aus Stellwerk gestohlen

Wer hat etwas gesehen?

Lampertheim

Kriminelle haben es in der Zeit zwischen Dienstag (4.7.) und Mittwoch (12.7.) auf ein Stellwerk in der Florianstraße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten widerrechtlich das Gelände und ließen Stromkabel im Wert von etwa 10.000 Euro mitgehen. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Darmstadt

Ungebetener Besucher nutzt offenstehende Terrassentür

Darmstadt – Eine offenstehende Terrassentür hat sich ein Krimineller in

der Nacht zum Donnerstag (12.-13.7.) zunutze gemacht. Der noch unbekannte Täter

betrat über diesem Weg ein Einfamilienhaus im Finkenweg und schnappte sich dort,

während die Bewohner schliefen, eine Handtasche und unter anderem ein

Smartphone. Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Der Wert des Diebesgutes

wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall

nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Felgendiebstahl auf öffentlichem Parkplatz

Weiterstadt – Zwischen Dienstag (11.7.) 16.30 Uhr und Mittwoch (12.7.)

gegen 07.00 Uhr betraten unbekannte Täter frei zugängliche Parkplätze in der

Rudolf-Diesel-Straße und bockten zwei der dort abgestellten Fahrzeuge mittels

Ziegelsteinen auf. Anschließend entwendeten sie die Reifen, inklusive der

Felgen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 969-41310 im Kommissariat 42 des 3. Reviers in Arheilgen zu

melden.

Groß-Umstadt: Nächtlicher Einbruch in Fahrradgeschäft

Groß-Umstadt – Am frühen Mittwochmorgen (12.7.), gegen 04.00 Uhr,

verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft

im Warthweg. Mittels eines unbekannten Gegenstands schlug er die Scheibe der

Betriebswerkstatt ein und öffnete durch das entstandene Loch das Fenster.

Anschließend entwendete der Täter zwei Fahrräder und entfernte sich in

unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 9690 bei der Polizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu

melden.

Groß-Umstadt: Schussgeräusche lösen Polizeieinsatz aus / Ermittlungsverfahren gegen 18-Jährigen nach Nutzung Schreckschusswaffe eingeleitet

Groß-Umstadt – Ein 18-Jähriger aus Groß-Umstadt wird sich zukünftig wegen

des Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten müssen. Der

junge Mann soll demnach in Begleitung weiterer Personen, am Mittwochabend

(12.7.) gegen 22.15 Uhr, auf einem Parkplatz beim Windpark Binselberg und dort

im Bereich eines Feldes, mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgefeuert

haben. Zeugen hatten nach Wahrnehmung der Geräusche die Polizei alarmiert. Die

Ordnungshüter lokalisierten und kontrollierten den Tatverdächtigen und seine

Begleiter noch am gemeldeten Ort. Bei der Durchsuchung seines Autos stellten die

Beamten die Schreckschusswaffe unter seinem Fahrersitz sicher. Gegen den

18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen wurden alle Kontrollierten vor Ort mit einem

Platzverweis entlassen.

Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht / Täter nutzen gekipptes Kellerfenster / Polizei gibt Hinweise

Alsbach-Hähnlein – Am Mittwoch (12.7.) haben sich ungebetene Gäste

zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr, über ein gekipptes Kellerfenster, gewaltsam

Zugang zu einem Einfamilienhaus in der „Alte Bergstraße“ verschafft und Beute

gemacht. Sie durchwühlten die Räume nach Wertgegenständen, ließen Schmuck und

Geld mitgehen und traten die Flucht an. Der Gesamtschaden dürfte sich nach

ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Das Kommissariat 21/22

ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben (Rufnummer 06151/969-0). Zudem nehmen die

Ordnungshüter den aktuellen Fall zum Anlass und raten: Schließen Sie beim

Verlassen ihres Hauses oder der Wohnung alle Fenster. Ein gekipptes Fenster ist

ein offenes Fenster!

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Männer festgenommen – Betäubungsmittel beschlagnahmt

Rüsselsheim

Nach einem Zeugenhinweis konnten Ordnungshüter am Mittwoch (12.7.) zwei Männer im Bereich des Bahnhofsvorplatzes kontrollieren und vorläufig festnehmen, nachdem bei ihnen Betäubungsmittel entdeckt wurde.

An der Örtlichkeit wurden zwei 21 und 31-Jährige angetroffen und kontrolliert. Bei dem jüngeren Mann wurde eine Kleinstmenge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Des Weiteren wurde bei ihm ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. Bei seinem Begleiter konnten die Beamten circa 30 Gramm Haschisch beschlagnahmen. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Sie werden sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Stockstadt: Garage brennt völlig aus – Hoher Schaden

Am Mittwochnachmittag (12.7.) wurde der Polizei gegen 17.15 Uhr ein Brand einer Doppelgarage in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Die Garage samt Inventar brannte vollständig aus und stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand, konnte jedoch schnell gelöscht werden. Zur genauen Brandursache können nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird aktuell auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die zuständige Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist mit den Ermittlungen betraut.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Am Dienstag, den 11.07.2023, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 18:07 Uhr kam es in Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, in der Pfarrer-Papon-Straße in Höhe der Hausnummer 34 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Opel Corsa wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite auf unbekannte Art und Weise beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 – 40060 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf – Am Dienstag, den 11.07.2023, in der Zeit von 15:15

Uhr bis 18:07 Uhr kam es in Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, in der

Pfarrer-Papon-Straße in Höhe der Hausnummer 34 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Opel Corsa wurde an der vorderen linken

Fahrzeugseite auf unbekannte Art und Weise beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten

als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei

in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 – 40060 entgegen.