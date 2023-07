Erneuter Brand in der katholischen Kirche Steinfeld (Foto)

Steinfeld (ots) – Bereits zum zweiten Mal kam es in der katholischen Kirche in der Bahnhofstraße zu einem Brand. Am 13.07.2023, zwischen 08-09:30 Uhr wurde von einem bislang noch unbekannten Täter ein Tuch in Brand gesetzt, welches über einen Ständer hing. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Am 02.05.23 kam es ebenfalls zu einer Sachschädigung durch ein Feuer in der Kirche. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de auf.

Von der Fahrbahn abgekommen

Steinfeld (ots) – Am Mittwoch 12.07.2023 gegen 22:15 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Mazda die Landstraße von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern. In Höhe der Einmündung zur K25 näherte sich von rechts ein weißer Kastenwagen. In der Dunkelheit schätzte die Fahranfängerin die Verkehrssituation falsch ein und befürchtete, der Kastenwagen könnte ihr die Vorfahrt nehmen, weshalb sie ihm ausweichen wollte.

Aufgrund eines Ausweichmanövers kam sie nach rechts in den Grünstreifen und der PKW schleuderte über ein Feld und kam dort zum Stehen. Die 18-jährige Fahranfängerin wurde leichtverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Einbruch in Vereinsheim

Römerberg/Mechtersheim (ots) – Im Zeitraum vom 09.07.2023, 20:00 Uhr bis 12.07.2023, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter im Bereich Naturschutzgebiet Schafwiesen an mehreren Stellen in ein Vereinsheim einzudringen.

An einem angrenzenden Schuppen durchtrennten sie ein Vorhängeschloss mittels Trennschleifer. Der Innenbereich wurde durchwühlt und ein Kompressor entwendet.