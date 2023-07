In Ladengeschäft ausgerastet

Schifferstadt (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwochmittag in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße. Nachdem eine 63-jährige aus Schifferstadt das Geschäft betreten hatte zerstörte sie zunächst ohne Vorwarnung dort stehende Pflanzen. Darauf angesprochen ging die Täterin dann plötzlich auf die 48-jährige Geschäftsinhaberin zu und schlug und trat in ihre Richtung.

Einer der Tritte traf sie dann auch am Knie. Danach flüchtete die 63-jährige Täterin aus dem Geschäft, konnte aber kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden. Da bei ihr Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorlagen, wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik verbracht.

16-jähriger bei Unfall verletzt

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr ein 16-jähriger aus Rödersheim-Gronau am Mittwochabend im Robert-Koch-Weg mit seinem Mofa auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Da der 16-jährige keinen Helm trug, zog er sich durch den Aufprall eine Platzwunde am Kopf zu.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

92-jährige um mehrere tausend Euro betrogen

Altrip (ots) – Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde eine 92-jährige Dame aus Altrip am vergangenen Dienstag. Die Dame erhielt am späten Dienstabend einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer. An der anderen Leitung meldete sich dann ein angeblicher Polizeibeamter und gab an, dass die Tochter der angerufenen einen Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht habe. Um eine Haft ihrer Tochter zu verhindern, solle die Dame nun eine Kaution zahlen.

Daraufhin wurde Goldschmuck und eine Münzsammlung im Gesamtwert von ca. 7.000 Euro verpackt. Im Anschluss erfolgte die Übergabe der Wertgegenstände an eine „Abholerin“, die wie folgt beschrieben werden kann:

sehr jung, korpulent, ca. 170 cm groß, dunkle kurze Haare, trug schwarze Gummihandschuhe sowie ein beigefarbenes Oberteil.

Hinweise zu der Täterin bzw. der Abholerin bitte telefonisch unter der 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Garagenbrand mit zwei Verletzten

Altrip (ots) – Als ein 53-Jähriger am Mittwochabend (12.07.2023, 19 Uhr) eine Grill-Gasflasche in seiner Garage in der Friedrichstraße abstellte, kam es zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brandausbruch.

Sowohl der 53-Jährige als auch seine Ehefrau wurden verletzt.

Die Garage brannte größtenteils aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt.