Jugendlicher hantiert mit Messer während der Zugfahrt

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am 12.07.2023 gegen 12:50 Uhr wurde dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof in Mainz eine männliche Person in der S 6 gemeldet, die mit einem Messer herum hantierte. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Mainz konnte eine Streife den Jugendlichen auf Bahnsteig 1 feststellen. Der 15-Jährige wurde von den Beamten angesprochen und reagierte äußerst aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens wurde die Person zur Eigensicherung gefesselt und zur Dienststelle verbracht.

Der Junge ist bereits zuvor mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Jungendliche die Polizisten unter anderem als „Bastarde“ und „Hurensöhne“ und bedrohte sie. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle wurden bei dem Beschuldigten gleich 3 verbotene Messer aufgefunden. Darunter ein Butterfly-Messer, ein Kampfmesser und ein Springmesser mit Klingenlängen von 8-12 cm. Die Messer wurden beschlagnahmt.

Weitere Angaben zu dem Sachverhalt wollte der Beschuldigte gegenüber den Polizisten nicht machen. Die Eltern des Jungen sowie das Jugendamt wurden über den Sachverhalt informiert und nach Abschluss der Maßnahmen konnte dieser die Dienststelle verlassen. Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Betrunken Auto gefahren, Unfall verursacht, Widerstand geleistet

Mainz-Lerchenberg (ots) – So könnte man die Nacht eines 42-jährigen Mainzers zusammenfassen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, um kurz nach Mitternacht, meldeten Verkehrsteilnehmer, dass ein verunfalltes Auto neben der Landesstraße 427 zwischen Mainz-Lerchenberg und Drais stehen würde. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 3 konnten vor Ort zwar das verunfallte Fahrzeug, jedoch keinen Fahrer vorfinden.

Im Rahmen der Fahndung, konnte dieser in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Nachdem er zunächst versuchte sich vor den Polizeibeamten zu verstecken, verhielt er sich während der anschließenden Kontrolle zunehmend aggressiv und machte zudem einen alkoholisierten Eindruck. Nachdem der Mainzer die Einsatzkräfte schubste und wüst beleidigte, musste ihm

der Einsatz des polizeilichen Tasers angedroht werden. Erst nachdem dem Fahrer Handschellen angelegt wurden, konnte ihm eine Blutprobe entnommen werden.

Es ist wohl nur dem Zufall geschuldet, dass der Fahrer lediglich sein eigenes Auto beschädigte und niemand ansonsten zu Schaden kam. Der Mainzer hat nun mit mehreren Strafverfahren, sowie der Entziehung seiner Fahrerlaubnis zu rechnen.

Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Mainz-Neustadt (ots) – Mit dem Themenschwerpunkt „Ablenkung im Straßenverkehr“ wurden am Mittwoch 12.07.2023 durch die Polizeiinspektion 2, mit Unterstützung des Polizeipräsidiums für Einsatz, Logistik und Technik, Verkehrskontrollen in der Mombacher Straße durchgeführt.

Durch die Einsatzkräfte wurden hierbei 6 Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Zudem waren gleich 15 Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt.

Neben weiteren verkehrsrechtlichen Verstößen, konnte bei einem Fahrzeugführer auch die Nutzung einer so genannten „Blitzer App“ festgestellt werden. Während der Fahrt ist die Nutzung solcher Geräte oder Apps nicht erlaubt. Dies gilt sogar auch für den Beifahrer.

Der Bußgeldkatalog sieht hier ein Bußgeld von 75€ und 1 Punkt im Fahreignungsregister vor.

Kreis Mainz-Bingen

Zentnerweise Schotter auf der A 63

Ingelheim, OT Heidesheim (ots) – Am 12.07.23 befuhr ein LKW gegen 16:02 h die A 63 in Richtung Alzey. Ca. 1 km vor der Anschlussstelle Klein-Winternheim öffnete sich die Heckklappe des Kippers. Die aus Schotter bestehende Ladung ergoss sich auf die Autobahn. Der Kipperfahrer hielt kurz in der nächsten Nothaltebucht an, setzte dann jedoch die Fahrt fort.

Er verließ an der AS Klein-Winternheim die Autobahn und fuhr über die K 51 in Richtung Lerchenberg weiter, immer noch Schotter verlierend. Die A63 musste in Richtung Alzey bis 16:58 Uhr voll gesperrt werden.

Nach ersten Reinigungsmaßnahmen der Polizei konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Um 20:23 h war die Autobahn komplett gereinigt und frei befahrbar. Es kam wegen des Berufsverkehrs zu einem massiven Rückstau bis zurück an die AS Ginsheim-Gustavsburg (A60) mit einer Länge von ca. 10 Kilometer.

Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht Zeugen, die Hinweise auf den Kipper geben können.