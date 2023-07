Versuchter Handtaschenraub – Opfer leicht verletzt

Worms (ots) – Eine 66-jährige Wormserin wurde am gestrigen Mittwoch Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Die Frau lief um kurz nach 14:00 Uhr durch die Paulusstraße in Richtung Ludwigstraße, als zwei männliche Täter von hinten auf sie aufschlossen und versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Da die Geschädigte die Tasche fest umklammerte, wurde sie von einem der beiden Täter zu Boden gerissen.

Schließlich ließen die beiden Männer von ihr ab und flüchteten ohne Beute fußläufig in Richtung Ludwigstraße. Die Geschädigte wurde durch die Tat leicht am Arm und der Schulter verletzt und auf der Polizeidienststelle durch den hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Ein unabhängiger Zeuge konnte die beiden Männer als ca. 25 Jahre alt, von schmaler Statur und braunhaarig beschreiben. Einer trug ein rotes, der andere ein schwarzes T-Shirt.

Auf beiden Shirts befand sich eine weiße Rückenaufschrift.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zwei Schockanrufe gescheitert

Worms (ots) – Zwei Wormser Seniorinnen im Alter von 88 und 85 Jahren erhielten am gestrigen Montag einen Schockanruf. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus und behaupteten, dass deren Sohn oder Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht haben, sodass nun eine Kaution fällig sei.

In einem Fall wurde das Gespräch von einem vermeintlichen Oberstaatsanwalt zwischenzeitlich übernommen. Die beiden Senioren erkannten die Betrugsmasche zum Glück rechtzeitig und legten auf.

Denken Sie daran: