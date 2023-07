Verkehrsunfall zwischen Kind und PKW

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 13.07.20223 gegen 07.30 Uhr quert ein 7-jähriger Junge in der Mainzer Straße kurz vor dem Kreisel die Fahrbahn. Hier wird der Junge von einem herannahenden PKW-Fahrer, vermutlich auch wegen dem dortigen Bewuchs, zu spät wahrgenommen und es kommt zum Zusammenstoß.

Der PKW-Fahrer spricht kurz mit dem Jungen und fährt dann weiter. Im Nachgang ergibt sich nun, dass der Junge mit Prellungen ins Krankenhaus kam und wahrscheinlich eine Nacht dort bleiben muss. Zeugen bzw. der Fahrer des dunklen PKWs wird nun gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Körperverletzung am Kreisel Kallenfelser Straße

Kirn (ots) – Bereits am Montag 10.07.23 gegen 09:45 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung am Kreisverkehr in der Kallenfelser Straße. Hier soll ein bisher unbekannter Mann, auf einen 71-jährigen Geschädigten, der mit seinem PKW den Kreisverkehr befahren hatte, mit einem Kabel auf den PKW eingeschlagen haben.

Als der Geschädigte dann außerhalb des Fahrzeuges den Täter zur Rede stellen wollte, kam es hierbei erneut zu einem Handgemenge der beiden Männer. Zeugen oder Beteiligte zu dieser Sache werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. (Tel.: 06752-1560)

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Daxweiler (ots) – Am 13.07.2023 gegen 06:20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem hochmotorisierten PKW die L 214 von Stromberg nach Rheinböllen. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über den PKW und schleuderte in die Leitplanke. Glücklicherweise wurden sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 21-Jährigen Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Darüber hinaus wurden bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel, ein Teleskopschlagstock sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung einbehalten.

Den 21-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Monzingen (ots) – Bereits am Dienstag 11.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 17-18:00 Uhr in der Karl-Thöne-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen beschädigte ein weißer Transporter, vermutlich beim Rangieren den Zaun eines Einfamilienhauses.

Anschließend fuhr der Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Am Zaun ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR entstanden. Die Polizei Kirn erbittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06752-156-0.