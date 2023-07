Ohne Führerschein einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen

Meckesheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag missachtete um kurz nach 02 Uhr der Fahrer eines VW auf der Zuzenhäuser Straße die Vorfahrt eines Streifenwagens. Bei der nachfolgenden Kontrolle zeigte sich, dass der 20-jährige Fahrzeugführer gar keinen Führerschein besaß. Zudem hatte der Mann den VW ohne Wissen der Halterin unerlaubt genutzt.

Doch damit nicht genug, der Mann trug auch noch ein verbotenes Springmesser bei sich, welches die Polizei beschlagnahmte. Der 20-Jährigen muss sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftwagens sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Polizei mit richtigem Riecher – Mann mit über 1 Promille am Steuer unterwegs

Eberbach (ots) – Am späten Mittwoch gegen 23.00 Uhr wurde in der Uferstraße der 53-jährige Fahrer eines Fords durch Polizeibeamte des Polizeireviers Eberbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel unmittelbar zu Beginn der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 53-Jährigen auf.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Sein Auto musste der Fahrer stehen lassen und seine Fahrzeugschlüssel Polizei abgeben. Im Anschluss begleitete er die Polizeibeamten auf das Polizeirevier Eberbach und musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Weiterhin erwarten ihn Führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Geldautomat gesprengt und völlig zerstört

Hockenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02.30 Uhr wurde ein Geldautomat in der Ketscher Str. in Hockenheim durch bislang unbekannte Täter gesprengt und hierbei völlig zerstört. Nach Angaben von Zeugen sind 3 Personen kurz darauf von der Örtlichkeit geflüchtet. Durch die Wucht der Explosion wurden mehrere PKW im direkten Umfeld des Automaten beschädigt.

Der Bereich um den Automaten wurde in der Nacht weiträumig abgesperrt. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm unter Hinzuziehung der zentralen

Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Mannheim und dem Entschärfungsdienstes des

LKA BW noch in der Nacht die Ermittlungen.

Die Höhe des erbeuteten Bargeldes und des entstandenen Sachschadens sind aktuell

noch Gegenstand der Ermittlungen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter im Anschluss vermutlich mit einem dunklen, hoch motorisierten Audi geflüchtet sind.

PKW kommt von Fahrbahn ab – Eine Person leicht verletzt

Edingen-Neckarhausen (ots) – Die 49-jährige Fahrerin eines Dacia kam Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße in Edingen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Toyota. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschoben.

Die Fahrerin des Toyotas befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Fahrzeug und wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Sowohl der Dacia, als auch der Toyota mussten nach Abschluss der Unfallaufnahme durch

das Polizeirevier Ladenburg abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Zwei E-Gitarren aus Musikhaus entwendet

Walldorf (ots) – Bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch gegen 19.00 Uhr zwei E-Gitarren aus dem Verkaufsraum eines Musikfachgeschäfts in der Wiesenstraße in Walldorf. Hierfür verschaffte sich der Täter unbemerkt Zugang zu einem abgesonderten abgetrennten/ gesonderten Bereich und entwendete die beiden Musikinstrumente, die gemeinsam zusammen einen Wert von mehreren tausend Euro haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 zu melden.

Unbekannte stellen Hindernis auf die L546 – Polizei sucht Zeugen

Rot (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft platzierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Leitpfosten mittig und quer auf der Fahrbahn der L546 auf Höhe der Einmündung der Bahnhofstraße. Als sich um kurz nach 02 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem VW der Stelle in Richtung Bad Schönborn näherte, bemerkte er eine Gruppe junger Menschen, von denen einer offenbar in seine Richtung die Straße filmte.

Davon irritiert, bemerkte er das Hindernis erst im letzten Augenblick. Ruckartig wich der Fahrer auf die Gegenfahrbahn aus, um nicht mit dem Pfosten zusammenzuprallen. Glücklicherweise kam ihm kein Fahrzeug entgegen, sodass der 30-Jährige mit einem Schrecken

davonkam. Als der Fahrer wendete, um die Gefahrenstelle zu beseitigen, sah er noch, wie die Gruppe in Richtung Rot davonrannte.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Autofahrer rammt absichtlich zwei Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

St. Leon (ots) – Um kurz nach 11 Uhr waren am Dienstag zwei Radfahrer von Frauenweiler auf der alten Roter Straße in Richtung St. Leon-Rot unterwegs, als sie vor der Brücke über die B3 von einem BMW angehupt wurden. Die beiden Radler fuhren auf der schmalen Straße ganz nach rechts, um das Auto passieren zu lassen.

Der 77-jährige Fahrer des BMW überholte zunächst die Fahrräder, rammte dann aber, nach ersten Erkenntnissen bewusst und absichtlich, den vorausfahrenden, 62-jährigen Radfahrer, so dass dieser stürzte. Als seine 52-jährige Begleiterin von ihrem Fahrrad stieg, um sich um den durch die Kollision leicht Verletzten zu kümmern, wurde auch sie von dem BMW angefahren und zog sich so Prellungen und Schürfwunden zu.

Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um die zwei nun am Boden liegenden Radfahrer, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun gegen den 77-Jährigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Betrunkener verursacht Auffahrunfall

Reilingen (ots) – Am Mittwoch hielten um kurz vor 22 Uhr ein Audi und ein Mercedes an einer roten Ampel der L560, als ein weiterer Audi von hinten angefahren kam und auf den stehenden Mercedes prallt. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser weiter auf den vor ihm stehenden zweiten Audi geschoben.

Als eine Streife des Polizeireviers Hockenheim den Unfall aufnahm, bemerkte sie, dass der 33-jährige Unfallverursacher ganz erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Nach einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Verletzt hatte sich bei dem Auffahrunfall zum Glück niemand. Es entstand aber ein erheblicher Sachschaden, der mit 50.000 Euro beziffert wird. Der 33-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

43-Fahrer nach Fahrt unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Neckargemünd (ots) – Am Mittwoch 12.07.2023 gegen 12:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeirevier Neckargemünd einen 43-Jährigen Mercedes-Fahrer in der Bahnhofstraße. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mercedes-Fahrer Drogen

konsumiert haben könnte, weshalb die Polizeibeamten einen Drogentest durchführten.

Das positive Ergebnis auf THC bestätigte den Verdacht, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 43-Jährige muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogen sowie dem Verdacht des Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Über 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Neckargemünd (ots) – Am Mittwoch 12.07.2023 um 18:45 Uhr kam es in der Schwimmbadstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Aufgrund der Verkehrssituation musste eine 52-jährigen Opel-Fahrerin Verkehrsbedingt halten.

Eine 60-Jährige Peugeot-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr der Opel-Fahrerin hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf einen davorstehenden Smart aufgeschoben. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden sämtlicher Fahrzeuge wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen der fahrlässiger Körperverletzung.

Laderampe beschädigt, Täter geflüchtet – Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) – Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin die Laderampe eines geparkten Lkw und flüchtet im Anschluss von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte fuhr die Ladenburger Hauptstraße entlang, als dieser aus bislang noch unbekannten Gründe mit der Laderampe kollidierte. Der Sachschaden liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203/9305-0, in Verbindung.