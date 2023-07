Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Am Mittwoch 12.07.2023 wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der gegen 17:50 Uhr auf einem Spielplatz in der Magdeburger Straße an seinem entblößten Glied manipulierte. Der Mann sei überrascht gewesen, habe sich zügig wieder angezogen und die Örtlichkeit verlassen, als er bemerkt habe, dass man ihn gesehen hatte.

Täterbeschreibung:

etwa 50-60 Jahre alt, trug einen Bart. Bekleidet mit einer karierten Hose, dunkelblauem Achselshirt und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall ebenfalls gesehen haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.