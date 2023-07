Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Einbruch in Elektrofachmarkt

Grünstadt (ots) – In der Zeit vom 11.07.2023, 18:30 Uhr bis zum 12.07.2023 06:45 Uhr, brachen Unbekannte in einen Elektrofachmarkt in der Kirchheimer Straße in Grünstadt ein. Aus dem Geschäft wurden Kaffeemaschinen gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93 120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Quirnheim: Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen

Quirnheim (ots) – Am 12.07.2023 zwischen 14:40 Uhr und 16:00 Uhr wurden in der Eistalstraße in Quirnheim Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollen konnten zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 73 km/h.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):