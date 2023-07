Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Wiederholter Vandalismus am denkmalgeschützten Dekanats-Gebäude

Neustadt – Nach aufwändiger Sanierung wurde innerhalb weniger Tage das denkmalgeschützte Dekanats-Gebäude durch Sprayer beschädigt. „Auf meinem Heimweg war gestern Abend noch alles in Ordnung“, teilt Dekan Andreas Rummel mit. „Aber heute Morgen habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass unsere Außenwand vollständig mit Graffitis verunstaltet wurde“. Der Sachschaden sei enorm.

Das sei insbesondere deshalb ärgerlich, als das gesamte Gebäude im letzten Monat teuer und aufwändig saniert worden sei. Insgesamt 8.000 Euro habe sich der Kirchenbezirk die Maßnahme kosten lassen. „Und das, obwohl alles durch die Hausmeister in Eigenleistung erbracht wurde. Aber die denkmalgerechte Farbe ist sehr teuer“, so der Dekan zerknirscht.

Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet und das Dekanat bittet um sachdienliche Hinweise, sollte jemand in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli etwas beobachtet haben.

(Quelle: Prot. Dekanat Neustadt)

