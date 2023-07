Mit gestohlenem Roller vor Polizei geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Weil sie am Dienstag 11.07.2023 gegen 22 Uhr, in der Bayreuther Straße ohne Licht und ohne Helm mit einem Roller fuhren, sollten ein 17-Jähriger und sein 21-jähriger Sozius einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Entsprechende Haltesignale durch die Polizeikräfte ignorierten sie und flüchteten.

In der Bliesstraße stellten sie den Roller schließlich ab und konnten nach kurzer Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Bei einer Personendurchsuchung des 17-Jährigen konnte eine geringe Menge Haschisch sichergestellt werden. Der Jugendliche, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, gab an, er habe vor der Fahrt Haschisch konsumiert.

Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Roller einige Tage zuvor gestohlen worden war.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte die Scheibe eines in Von-Weber-Straße abgestellten Autos ein und durchsuchten den Innenraum. Nach ersten Ermittlungen wurden keine Wertsachen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich der Von-Weber-Straße/Händelstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag, 11.07.23 gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto die Wredestraße in Fahrtrichtung Heinigstraße. Beim Abbiegevorgang brachte er den von rechts kommenden Fahrradfahrer zum Sturz. Hierdurch erlitt dieser Schürfwunden an Kopf und Bein. Eine ärztliche Behandlung wurde abgelehnt.

Leicht verletzt bei Unfall

Ludwigshafen (ots) – In der Sternstraße wurde am Dienstag (11.07.2023), gegen 12:30 Uhr, eine 31-jährige Elektroroller-Fahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 63-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen die Vorfahrt der 31-Jährigen, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren war, missachtet.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Auch in der Bürgermeister-Grünzweigstraße kam es am Dienstagmittag, gegen 14:40 Uhr, zu einem Auffahrunfall bei dem ein 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Die 21-jährige Fahrerin des auffahrenden Autos blieb unverletzt.

Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf etwa 800 Euro belaufen.

Einbruch in Geräteschuppen

Ludwigshafen (ots) – Am Morgen des 11.07.2023 meldete eine Zeugin einen Einbruch in den Geräteschuppen der Kindertagesstätte Albert-Schweitzer in Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Tür zum Geräteschuppen auf und durchwühlten diesen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro.

Haben Sie verdächtige Personen an der Kindertagesstätte beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrradkontrolle in der Bismarckstraße

Ludwigshafen (ots) – Insgesamt 5 Verstöße wegen Befahren einer Fußgängerzone mit einem Fahrrad konnten Polizeikräfte am 11.07.2023 zwischen 11-12:00 Uhr im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle in der Bismarckstraße feststellen.

Die verantwortlichen Fahrradfahrer wurden vor Ort verwarnt.