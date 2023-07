Unfall nach geplatztem Reifen

Speyer (ots) – Am Dienstag 11.07.2023 gegen 20:33 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem PKW die Geibstraße und bog mit der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Straße Am Neuen Rheinhafen ab. In der Kurve platzte der linke Vorderreifen, wodurch die 18-Jährige die Kontrolle über den PKW verlor und mit der Fahrzeugfront gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Laterne stieß.

Am PKW entstand Totalschaden, die Laterne wurde leicht beschädigt. Infolge des Unfalles lösten im Fahrzeug die Airbags aus. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Rennradfahrer fährt auf LKW auf

Speyer (ots) – Am 11.07.2023 gegen 17:45 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem LKW und Auflieger die Joachim-Becher-Straße in Fahrtrichtung der Straße Am neuen Rheinhafen. Als der Fahrer ein Knallgeräusch wahrnahm, stoppte er sein Fahrzeug und fand hinter dem Auflieger einen gestürzten 62-jährigen Rennradfahrer.

Dieser hatte nach bisherigem Stand der Ermittlungen vor dem Unfall den Windschatten des LKW´s ausgenutzt und war aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf den Auflieger aufgefahren.

Der Radfahrer war ansprechbar, konnte sich aber nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Er wurde durch einen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Am LKW entstand kein Sachschaden. Das hochwertige Carbon-Rennrad brach bei dem VU auseinander. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Polizeiliche Bilanz des Brezelfestes 2023

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 06.07.2023 bis Dienstag 11.07.2023, fand das Speyerer Brezelfest statt. Die Polizei Speyer zeigte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an allen Tagen Präsenz auf dem Festgelände. Eine insgesamt positive Bilanz zieht die Polizei bei dem diesjährigen Brezelfest.

In den 6 Tagen mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen und dem entsprechenden Besucheraufkommen musste die Polizei lediglich sieben Anzeigen wegen Körperverletzungen aufnehmen und 3 Streitigkeiten schlichten.

Ein 20-Jähriger musste in Gewahrsam genommen werden, weil er so stark alkoholisiert war, dass er nicht mehr wegefähig war.

Im Festverlauf erteilten die Polizeibeamten 12 Platzverweise. Zudem wurden drei Fahrraddiebstähle, eine Bedrohung und eine Sachbeschädigung angezeigt.

Zusammen mit der Stadt Speyer wurden bei Jugendschutzkontrollen und der Überwachung der Allgemeinverfügung zahlreiche Tabakwaren und brandweinhaltige Getränke mit Einverständnis vernichtet.

Bei einer Jugendschutzkontrolle wurde ein 16-Jähriger kontrolliert, der bei der Personalienfeststellung flüchtete. Er konnte im Domgarten eingeholt werden. Er begründete seine Flucht mit dem Besitz von einer geringen Menge Cannabis.

Die Beamten stellten einen weiteren 16-Jährigen fest, in dessen Nähe es nach Betäubungsmitteln roch.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Grinder mit Marihuana.

75-Jährige erhält Schockanruf

Speyer (ots) – Am 10.07.2023 gegen 14:10 Uhr erhielt eine 75-jährige Frau aus Speyer einen Anruf von einem bisher unbekannten männlichen Anrufer. Dieser schüchterte die Frau ein, dass durch ihre Tochter ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person verursacht wurde und ihre Tochter nun einen Betrag von 85.000 Euro bezahlen müsse. Die 75-Jährige erkannte die Betrugsmasche und das Gespräch wurde beendet.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden.

Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren.

Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Lassen Sie zudem vorsorglich Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So machen Sie es den Tätern schwerer, Sie überhaupt ausfindig zu machen.