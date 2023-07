Auslösung Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Tunnel

Mainz/A 60 (ots) – Der Tunnel ist seit 19:20 Uhr wieder freigegeben, der Verkehr läuft in beiden Richtungen ohne Behinderungen. Aufgrund einer Auslösung der Brandmeldeanlage des Hechtsheimer Tunnels war die A 60 seit 18:20 Uhr voll gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr Mainz hatte die Anlage mittlerweile überprüft und konnte keine Gefahrenlage erkennen. Der Wartungsdienst der Autobahn GmbH war auf dem Weg um die Tunnelüberwachungsanlage zu überprüfen und anschließend den Verkehr wieder freizugeben.

Festfahrung eines Tankmotorschiffes am Industriehafen

Mainz (ots) – Nachtrag – Das Tankmotorschiff, welches sich am Dienstagabend bei der Einfahrt zum Industriehafen Mainz, am linken Rheinufer festgefahren hatte, konnte am Mittwoch 12.07.2023 gegen 16:45 Uhr freigeschleppt werden. Die Schifffahrt im genannten Bereich war für eine viertel Stunde gesperrt. Es kam weder zu einer Behinderung noch Beschränkung.

Durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sowie die Wasserschutzpolizeistation Mainz wurde das Freischleppen beaufsichtigt. Weder ein Wassereintritt noch ein Ladungsaustritt wurden festgestellt. Der technische Zustand des Fahrzeuges wird mittels Taucher überprüft.

Die Örtlichkeit bzw. die dortige Flusssohle, wird durch ein sogenanntes Peilschiff bezogen auf eventuelle entstandene Untiefen untersucht.

Der Industriehafen ist für Großfahrzeuge bis Montag gesperrt.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit 15-jährigem Radfahrer

Guntersblum/B9 (ots) – Am Dienstag 11.07.2023 gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der B9 auf Höhe Guntersblum ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Eine 38-jährige Frau aus Guntersblum befuhr hierbei mit ihrem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Worms. Gleichzeitig befuhr ein 15-Jähriger aus Dienheim den Fahrradweg von Guntersblum kommend in Richtung B9.

Hier stieg er ab, schob sein Fahrrad und überquerte die B9. Dabei übersah er den heran nahenden Pkw und die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit dem Fahrrad, wodurch der 15-Jährige in Richtung der dortigen

Verkehrsinsel geschleudert wurde.

Dabei wurde der Jugendliche verletzt und schließlich durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen durch Polizei und Rettungsdienst musste die B9 kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben jedoch aus.

Dreister Dieb gibt Beute zurück

Ober-Olm (ots) – Zu einem nicht ganz alltäglichen Diebstahl kam es am gestrigen Dienstag gegen 11 Uhr in der Obergasse in Ober-Olm. Zumindest überrascht, dürfte eine 49-jährige Ober-Olmerin gewesen sein, als sie einen fremden Mann in ihrem Hausflur ertappte. Der Mann war scheinbar durch die offenstehende Haustür gekommen und hatte sich an der Handtasche der Frau zu schaffen gemacht.

Als er dann von der Eigentümerin erwischt wurde, gab er, dass aus der Handtasche geklaute Bargeld zurück, entschuldigte sich und flüchtete aus dem Haus. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht festgestellt werden.

Er wird als 1,75m groß mit normaler Statur und dunklem, schütteren Haar beschrieben. Zudem soll er Ende 50 gewesen sein und habe einen osteuropäischen Akzent gehabt. Er trug ein helles Poloshirt, eine helle Hose und eine Umhängetasche.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.