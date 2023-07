Abgelenkt durchs Handy

Venningen (ots) – Infolge Ablenkung durch die Nutzung des mitgeführten Handys kam gestern Abend (11.07.2023, 18.20 Uhr) auf der L 542 zwischen Kirrweiler und Venningen ein 31 Jahre alter Autofahrer von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 22-Jährigen.

Während am Fahrzeug des Unfallverursachers nur leichte Beschädigungen am hinteren Fahrzeugteil entstand, wurde am anderen Fahrzeug die gesamte linke Fahrzeugseite demoliert. Der Gesamtunfallschaden liegt bei knapp 8.000 Euro.

Die Polizei appelliert: Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück, wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

Ladendiebstahl

Edenkoben (ots) – Drei Jungs im Alter zwischen 13-14 Jahren wurden gestern in einem Einkaufsmarkt in der Staatsstraße erwischt, wie sie kosmetische Artikel und verschiedene Parfums in ihren Hosentaschen verstauten. Anschließend begaben sie sich an die Kasse, wo sie lediglich zwei Packungen Kaugummi bezahlen wollten.

Der Marktleiter bestellte die Streife ein, die die Jungs ihren Eltern übergab. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde gegen alle drei eingeleitet.

Frontalzusammenstoß auf B38

Landau-Impflingen (ots) – Am Nachmittag des 11.07.2023 befuhr ein 67Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße die B38 mit seinem Auto in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Auf Höhe der Ortschaft Impflingen kam er nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einer entgegenkommenden 66Jährigen Autofahrerin aus Landau.

Da das Fahrzeug der Entgegenkommenden nach dem Zusammenstoß auf der Seite liegen blieb, musste die Fahrerin durch die hinzugerufene Feuerwehr aus diesem befreit werden. Die 66Jährige sowie die Beifahrerin des 67Jährigen wurden aufgrund der erlittenen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die B38 voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. An den Fahrzeugen der Beteiligten entstand wirtschaftlicher Totalschaden