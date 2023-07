Vermisster greift Polizei an

Limburg (ots)-(wie) – Am Mittwoch 12.07.2023 gegen 08.35 Uhr, hat ein Mann, der zuvor als vermisst gemeldet worden war, eine Polizeistreife angegriffen und schwer verletzt. Bei der Polizei in Montabaur wurde am Dienstag 11.07.2023 ein 39-Jähriger vermisst gemeldet, aufgrund seines psychischem Zustandes musste von einer Eigengefährdung ausgegangen werden.

Nachdem der Rucksack des Vermissten in Limburg gefunden worden war, suchten Landes- und Bundespolizei nach dem Mann. Am Mittwochmorgen meldete eine Zeugin der Polizei dann eine verdächtige Person in Dietkirchen an den Kriegsgräberstätten. Eine Streife fand den Mann an einem Gebüsch am angegebenen Ort.

Da es sich hierbei um den vermissten Mann handelte, sprachen die Beamten ihn an. Der 39-Jährige reagierte sofort hochaggressiv und griff die Polizisten unvermittelt an. Er schlug und trat um sich und versetzte einem Beamten einen Kopfstoß. Im folgenden Gerangel riss der Vermisste einem Beamten das Pfefferspray vom Gürtel und setzte es gegen die Polizisten ein.

Schließlich konnte der Mann aber von den verletzten Beamten festgenommen werden. Eine weitere Streife brachte den 39-Jährigen dann in eine psychiatrische Fachklinik.

Währenddessen mussten die beiden festnehmenden Polizisten selbst in eine Klinik, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen, sie waren anschließend nicht mehr dienstfähig. Die Bundespolizei unterstützte die Polizeistation Limburg bei den Maßnahmen.

Frau am Busbahnhof unsittlich berührt

Limburg (ots)-(pl) – Eine 21-jährige Frau wurde am frühen Montag 10.07.2023 zwischen 17.30-19.00 Uhr am Busbahnhof in der Graupfortstraße in Limburg von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau saß am Bussteig 6 auf einer Sitzbank, als sich ein Mann neben sie setzte und unsittlich berührte.

Der Täter soll etwa 20-30 Jahre alt sowie ca. 1,60 Meter groß gewesen sein und braune Augen sowie einen „10-Tage“-Bart“ gehabt haben. Er habe eine orangefarbene kurze Hose, ein weißes Hemd sowie einen runden weißen Hut getragen und eine Plastiktüte mit Pfandflaschen mit sich geführt.

Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter Tel: (06431) 9140-0 entgegen.

Polizeibeamten getreten

Limburg, Auf dem Schafsberg, Dienstag, 11.07.2023, 11:45 Uhr

(he)Gestern Mittag trat eine Limburgerin während eines Polizeieinsatzes nach einem eingesetzten Beamten und wurde daraufhin vorübergehend festgenommen. Gegen 11:45 Uhr wurde eine Streife vor das Limburger Krankenhaus gerufen, da sich dort eine Frau aufhalte, deren Äußerungen auf eine psychische Ausnahmesituation schließen ließen.

Während der nun erfolgten Personalienfeststellung zeigte sich die Frau aggressiv und trat einen Beamten. Daraufhin wurde die Limburgerin festgenommen und zur weiteren Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in eine Fachklink gebracht.

Dieb greift in Kasse

Limburg-Linter, Mainzer Straße, Dienstag, 11.07.2023, 14:12 Uhr

(he)Gestern Mittag entwendete ein Dieb in Limburg-Linter aus der Kasse eines Lebensmittelmarktes Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Gegen 14:15 Uhr erschien der spätere Täter an der Kasse des in der Mainzer Straße gelegenen Marktes und schien einen Einkauf bezahlen zu wollen. Als sich die Kasse entsprechend öffnete, griff der Mann hinein, schnappte sich einige Geldscheine und rannte davon.

Den ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete der Dieb über 300 Euro. Beschreibung:

ca. 1,85 Meter groß, korpulent gebaut, Vollbart, schwarz gekleidet, schwarze Mütze, führte einen Rucksack mit, südländisches Aussehen.

Angaben zu dem geschätzten Alter liegen nicht vor. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel: (06431) 9140-0 um Hinweise auf die Person.

Schilderdiebe versuchen betrunken vor der Polizei zu fliehen

Limburg-Offheim, Hannelore-Hingott-Straße, Mittwoch, 12.07.2023, 00:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben drei Männer ein Verkehrsschild in Limburg gestohlen und anschließend betrunken versucht mit einem Pkw vor der Polizei zu flüchten. Einer Streife der Limburger Polizei fiel gegen 00:25 Uhr ein entgegenkommender grauer Ford Focus in der Müschener Straße auf, aus dessen offenstehenden Heck ein Verkehrsschild herausragte.

Die Beamten wendeten den Streifenwagen, um den Ford anzuhalten. Der Fahrer des Ford beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte vor dem Streifenwagen zu flüchten. Trotz Blaulicht, Martinshorn und „Stop Polizei“ Schriftzug setzte der Fahrer seine Fahrt fort und beschleunigte im Innenstadtbereich immer weiter auf über 100 km/h bis in die Limburger Straße in Richtung Hadamar.

Der flüchtige Wagen überfuhr rote Ampeln und raste über Kreuzungen, ohne auf bevorrechtigten Verkehr von rechts zu achten. Selbst durch Baustellen raste der Fahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit, teilweise wurde auch der Bürgersteig für die Fahrt genutzt. Die Flucht endete schließlich vor einem Sandberg in der Baustelle der Weidestraße. Dort konnten der 22-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer festgenommen werden.

Die Männer hatten das Verkehrsschild im Wendehammer der Hannelore-Hingott-Straße abgeknickt und entwendet. Da sie hierbei Cutter-Messern mit sich führten, werden sie sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.

Aufgrund der rasanten und rücksichtlosen Flucht schrieben die Beamten zudem eine Verkehrsstrafanzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens gegen den Fahrer, der zudem mit über 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft deutlich alkoholisiert war. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Diebstahl des Verkehrsschildes wird somit aufgrund des Verhaltens der Männer nach der Tat noch einigen Ärger nach sich ziehen.

Vor Gerichtsgebäude niedergeschlagen

Limburg, Amtsgericht, Schiede, Dienstag, 11.07.2023, 14:55 Uhr

(da)Vor dem Amtsgericht Limburg ist am Dienstagnachmittag ein Mann niedergeschlagen worden. Nach einer Gerichtsverhandlung unterhielt sich ein 24-Jähriger gegen 14:55 Uhr mit seinem Anwalt vor dem Gerichtsgebäude in der Straße „Schiede“, als ein Unbekannter auf ihn zukam, ihn nach seinem Namen fragte und ihm dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 24-Jährige ging verletzt zu Boden. Hinzukommende Justizwachtmeister konnten den Angreifer noch vor Ort widerstandslos festnehmen und anschließend der Polizei übergeben.

Auf E-Roller zu Fall gekommen

Limburg, Am Hammerberg, Dienstag, 11.07.2023, 10:25 Uhr

(da)Am Dienstag stürzte ein 33-jähriger Mann aus Lindenholzhausen mit seinem Elektroroller. Der Mann war gegen 10.25 Uhr in Eschhofen auf der Straße „Am Hammersberg“ in Richtung Frankfurter Straße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seinen Roller verlor und stürzte.

Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen musste er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Sein Roller wurde dabei so stark beschädigt, dass er anschließend nicht mehr fahrbereit war.

