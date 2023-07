Stutensee – Brand im Hardtwald bei Stutensee – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen meldete ein aufmerksamer Zeuge

zunächst einen brennenden Hochsitz im Waldgebiet westlich von

Stutensee-Blankenloch.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den um kurz nach 06:00 Uhr gemeldeten Brand im

Bereich der Grabener Allee schnell löschen. Bei der Überprüfung der angrenzenden

Waldwege stellte die Polizei mehrere weitere Brandgeschehen fest. Unter anderem

wurden ein Holzpolter, weitere Hochsitze, sowie kleinere Flurflächen in der

näheren Umgebung in Mitleidenschaft gezogen. Die aus den umliegenden Gemeinden

eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren konnten ein Ausbreiten der Brände auf

weitere Teile des Waldes verhindern. Bei den Bränden kamen keine Personen zu

Schaden. Nach ersten Schätzungen der Forstbehörde entstand ein Sachschaden in

Höhe von 12.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/ 666 5555 zu melden.

Karlsruhe – 8-Jähriger von Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein acht Jahre altes Kind ist am Dienstagabend auf einem

Firmengelände in der Durmersheimer Straße in Karlsruhe zwischen einem Auto und

einem Sattelzug eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei waren der Vater und die

Mutter des 8-jährigen Jungen gegen 18:25 Uhr gerade dabei, Gegenstände aus dem

Privat-Pkw des Ehepaars in die Fahrerkabine eines vom Vater gefahrenen

Sattelzugs zu laden. Das Kind setzte sich währenddessen offenbar unbemerkt auf

den Fahrersitz des Pkw, nahm den eingelegten Gang heraus und löste auch die

angezogene Handbremse. Danach stieg der Junge aus und lief hinter das Auto.

Aufgrund eines leichten Gefälles rollte der Pkw rückwärts in Richtung des

geparkten Sattelzugs und klemmte den 8-Jährigen zwischen dem Heck des Autos und

dem Auflieger des Sattelzugs ein. Trotz umgehend eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern verstarb das Kind an seinen schweren

Verletzungen noch am Abend in einer Klinik.

Bad Schönborn – Tödlicher Badeunfall im Baggersee

Karlsruhe (ots) – Ein 54-jähriger Badegast ist am Dienstagabend nach einem

Badeunfall an einem Baggersee in Langenbrücken tragischer Weise ums Leben

gekommen.

Nach Zeugenaussagen schwamm der Mann gegen 19:30 Uhr in der Nähe des Badestrands

und schrie unvermittelt nach Hilfe. Kurz danach beobachteten Zeugen wie der

54-Jährige unterging. Die umgehend verständigten Rettungskräfte und Taucher des

DLRG konnten den 54-Jährigen nur noch leblos aus dem See bergen. Anschließende

Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Uniformday Karlsruhe – vier Behörden, unzählige Karrieremöglichkeiten (FOTO)

Karlsruhe (ots) – Kommenden Samstag, 15. Juli 2023, von 11 Uhr bis 17 Uhr findet

auf dem Marktplatz in Karlsruhe erstmals eine gemeinsame

Informationsveranstaltung und Karriereberatung der Bundespolizei, der

Bundeswehr, der L andespolizei Baden-Württemberg sowie dem Zoll statt.

Wer sich für einen Beruf in Uniform entscheidet, der will nicht einfach nur

einen Job machen. Oft übernimmt man damit direkte Verantwortung für unsere

Gesellschaft. Eine bewusste Entscheidung, die aufregend, herausfordernd und

sinnstiftend für das ganze Leben sein wird. Darum stellen sich vier Behörden

erstmals gemeinsam den wichtigen Fragen rund um Bewerbung, Einstieg und

Karrieremöglichkeiten bei Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei Baden-Württemberg

und dem Zoll.

Einfach vorbeikommen, Fragen stellen und sich von unseren Beraterinnen und

Berater wertvolle Infos für Bewerbung und Auswahlverfahren abholen. Geeignet für

alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zum Zwecke der beruflichen

Orientierung. Auch Quereinsteiger und Berufswechsler sind hierbei herzlich

willkommen.

Flächenbrand beschäftigte die Feuerwehren aus Malsch und Ettlingen

Malsch Landkreis Karlsruhe (ots)

Zu einem ausgedehnten Flächenbrand in Malsch mussten die Feuerwehren aus Malsch und Ettlingen am Dienstagnachmittag ausrücken. Gebrannt hatten abgeerntete Getreidefelder auf einer Fläche von bis zu 14 ha bei Neumalsch zwischen der Autobahn A 5 und der Bundesstraße B 3. Eine Feuerwehrangehörige musste vom Rettungsdienst wegen Kreislaufbeschwerden behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

„Als wir nach der Alarmierung mit den ersten Löschfahrzeugen an der Einsatzstelle angekommen sind, war die Lage noch überschaubar“, berichtete die Besatzung des geländefähigen Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr Malsch. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es auf eine Fläche von ca. 500 qm. „Dann kam Wind auf und das Feuer breitete sich rasend schnell in der Breite und in der Fläche aus“, berichten die Feuerwehrleute weiter zu Entwicklung des Brandes. Die Feuerwehr wurde durch die Integrierte Leitstelle Karlsruhe um 16:15 Uhr alarmiert.

Unter der Leitung von Michael Schwall, Abteilungskommandant aus Malsch-Sulzbach, waren insgesamt 44 Feuerwehrangehörige aus allen Abteilungen von Malsch und aus Ettlingen-Stadt und Ettlingen-Bruchhausen mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Sie wurden unterstützt durch einen Tankanhänger mit Zugfahrzeug vom nahen Kieswerk. Der Tankanhänger hat ein Fassungsvermögen von 17 m3. Damit konnten sowohl die Löschfahrzeuge wieder aufgetankt als auch direkt Wasser auf die Brandstelle abgegeben werden.

Mit drei Traktoren und angehängtem Grubber oder Scheibenegge bearbeiteten Landwirte die abgeerntete Fläche und konnten auch so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Während der Löscharbeiten erlitt eine Feuerwehrangehörige Kreislaufprobleme. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt und für weitere Untersuchungen in eine Karlsruhe Klinik eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und der Notfallhilfe Malsch mit drei Helfern an der Einsatzstelle. Die Polizei war mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort. Bürgermeister Markus Bechler sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier kamen auch zur Einsatzstelle und machten sich ein Bild von der Arbeit der Feuerwehren. Zur Höhe eines möglichen Schadens und der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.