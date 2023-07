Mannheim: Autofahrerin nach Abbiegefehler geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstag fuhr um kurz vor 9 Uhr ein 71-Jähriger mit seinem

E-Bike auf der Einbahnstraße zwischen H1 und H2, als er von einem schwarzen Fiat

überholt wurde. Plötzlich bog das Auto in die Straße zwischen G2 und H2 ab, ohne

aber auf den Radfahrer zu achten. Der so Geschnittene musste stark abbremsen, um

im letzten Augenblick einen Zusammenstoß mit dem Fiat zu verhindern. Der

71-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Eine Behandlung des Seniors im

Krankenhaus war aber nicht von Nöten. Sein E-Bike blieb ohne Schaden. Die

Fiat-Fahrerin fuhr weiter ohne ihren Warte- und Feststellungspflichten

nachzukommen.

Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine blonde Frau handeln, die einen

schwarzen Fiat-Kleinwagen fuhr.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Unfallflucht ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-3301-0, zu

melden.

Mannheim: Fahrzeubrand

Mannheim (ots) – Womöglich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein

Fahrzeug gegen 10:30 Uhr in der Frankenthaler Straße, zwischen Scharhof und BAB

6, in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Verkehrssperrungen konnten nach der Bergung

wieder vollständig aufgehoben werden. Die Fahrbahn ist seit 11:36 Uhr wieder

befahrbar. Der Schaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Mannheim: Straßensperrung aufgrund eines Wasserrohrbruches

Mannheim (ots) – Am Dienstag musste aufgrund eines Wasserrohrbruches und der

daraus resultierenden mehrfachen Fahrbahnabsenkung im Einmündungsbereich der

Rohrlachstraße diese in Fahrtrichtung Karolinger Weg zwischen 07.45 Uhr und

09.30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Baumaßnahmen werden, aller Voraussicht

nach, noch mindestens eine Woche andauern. Da für die Anwohner ab dem Karolinger

Weg kein weiterer Zufahrtsweg vorhanden ist, wurden folgende Anfahrtswege

festgelegt:

Zufahrt über die Kloppenheimer Straße, den

(verlängerten) Bösfeldweg 1 gegenüber des Schlittweges, Autobahnunterführung bis

zum Parkplatz im Rohrlachweg

asphaltierter Feldweg direkt an den Bahnschienen in Richtung

SAP-Arena

Die Anwohner werden gebeten die beschriebenen Strecken zu nutzen. Im Laufe des

Tages werden die Umleitungen ausgeschildert. Weitere Informationen werden durch

die Stadt Mannheim mitgeteilt

Mannheim: Mehrere tausend Euro Diebstahlschaden nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – In dem Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 01:00 Uhr,

verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Wohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Dononstraße. Mit einem bislang unbekannten

Gegenstand hebelte die Täterschaft gewaltsam die Balkontür auf und gelangte so

in das Innere der Wohnung. Nachdem sich die Unbekannten eine

Spiegelreflexkamera, ein Kulturbeutel, Goldschmuck und einen Bargeldbetrag

aneignete, flüchtete diese über die Balkontür in unbekannte Richtung. An der

Balkontür entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Diebstahlschaden

befindet sich nach derzeitigen Ermittlungen im niedrigen fünfstelligen Bereich

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen

Einbruchdiebstahl aufgenommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch

ausgewertet. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige

Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/ 174-4444 zu wenden.