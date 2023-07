Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Tod von zwei Kindern;

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Im Fall der beiden toten Kinder aus Hockenheim liegt nach dem Obduktionsergebnis

mittlerweile auch das Ergebnis des ergänzend eingeholten feingeweblichen

Gutachtens vor. Demnach ist davon auszugehen, dass beide Kinder zunächst

medikamentös sediert und dann ohne grobe Gewalteinwirkung erstickt wurden.

Zudem wurde ein psychiatrisches Gutachten eingeholt. Nach dem vorläufigen

schriftlichen Gutachten lag bei der Tatverdächtigen zum Tatzeitpunkt eine

verminderte Schuldfähigkeit vor.

Gegen die Tatverdächtige wird nach wie vor wegen des Verdachts des

(heimtückischen) Mordes in zwei Fällen ermittelt. Sie befindet sich weiter in

Untersuchungshaft. Zum Tatvorwurf hat sich die Tatverdächtige nach wie vor nicht

geäußert. Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen des Dezernats 9.1 der

Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Glücklicher Zufall verhindert Betrugserfolg

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft rief

am Dienstag gegen 11.45 Uhr einen 80-Jährigen auf seinem Festnetztelefon an und

behauptete, seine Ehefrau habe einen Verkehrsunfall gehabt und dabei den Tod

eines Verkehrsteilnehmers verursacht. Die Unbekannten, eine Frau und ein Mann,

redeten auf den Senior ein und teilten ihm mit, dass seine Frau nicht in Haft

müsse, wenn er 50.000 EUR als Kaution zahle. Als er angab, das Geld von der Bank

holen zu wollen, wurde er dennoch wiederholt nach Wertgegenständen bei sich zu

Hause befragt. Auf dem Weg zur Bank traf der 80-Jährige durch Zufall auf seine

Frau und erkannte, dass er einem Betrugsversuch zum Opfer gefallen war.

Glücklicherweise kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Bitte informieren Sie sich, wie Sie sich schützen können und informieren Sie

auch Freunde und Angehörige:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gleich an zwei Tagen hintereinander

wurde ein 49-Jähriger dabei beobachtet, wie er bereits am Montag ein

Einkaufsgeschäft in der Kurpfalzstraße betrat und ein Ladekabel für E-Autos

sowie mehrere Wasserflaschen an sich nahm und sich im Anschluss in unbekannte

Richtung entfernte. Am darauffolgenden Tag, um 11 Uhr, begab sich der Mann

erneut in das Einkaufsgeschäft und entwendete erneut mehrere PET Flaschen.

Nachdem der Mann das Einkaufsgeschäft verlassen hatte, leerte dieser die

Flaschen vollständig aus, um diese anschließend im Pfandautomaten abzugeben.

Durch einen Mitarbeiter des Supermarkts wurde der Mann auf den Diebstahl

angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 49-Jährige

muss sich nun wegen Diebstahl in zwei Fällen verantworten. Der Diebstahlschaden

liegt insgesamt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wiesloch: Über 1000 Liter Diesel entwendet – Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete eine bislang

unbekannte Täterschaft in Wiesloch aus zwei in der Straße In den Weinäckern

geparkten LKW Dieselkraftstoff in einem Gesamtvolumen von über 1.000 Litern.

Hierfür wurden die verschlossenen Tankdeckel der LKW auf unbekannte Art und

Weise geöffnet. Die Tat lässt sich auf einen Zeitraum von Dienstag 19.45 Uhr bis

Mittwoch 04.30 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 zu melden.

Sinsheim-Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall nach Blitzeinschlag

Sinsheim-Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Um kurz nach 23 Uhr ging am Dienstag

bei der Polizei die Mitteilung über einen in Flammen stehenden Trafo-Turm bei

einem Bauernhof in der Nähe von Sinsheim-Weiler ein. Nach bisherigen

Erkenntnissen schlug dort der Blitz ein, welcher das Dach des Gebäudes in Brand

setzte. Auf Grund der Stromleitungen ließ die Feuerwehr das Feuer kontrolliert

abbrennen und verhinderte eine Ausbreitung des Brandes. Verletzt wurde niemand,

aber in den Ortsteilen Hilsbach, Weiler und Reihen kam es zu einer Unterbrechung

der Stromversorgung, welche um kurz nach Mitternacht wieder behoben werden

konnte.

Die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt.

(Eberbach/ Heidelberg) Zweimal am selben Tag Bundespolizisten beleidigt

Eberbach/ Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen (11. Juli) beleidigte ein

29-Jähriger gleich zweimal Bundespolizisten.

Gegen 05:30 Uhr nutzte der 29-jährige algerische Staatsangehörige den RE 10a

(Laufweg: Heilbronn Hauptbahnhof – Mannheim Hauptbahnhof), als er durch die

Zugbegleiterin einer Ticketkontrolle unterzogen wurde. Der Tatverdächtige

verweigerte jegliche Aufforderungen einen Fahrschein vorzuzeigen.

Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG zog einen sich im Zug befindlichen

Bundespolizisten zum Sachverhalt hinzu. Auch gegenüber diesem zeigte sich der

29-Jährige uneinsichtig und verweigerte sowohl das Vorzeigen eines Zugtickets

als auch eines Ausweisdokumentes. Erst nach mehrmaliger Aufforderung wies er

sich gegenüber dem Beamten widerwillig aus.

Anschließend verließ der Tatverdächtige am Bahnhof Eberbach den Zug. Hierbei

beleidigte er den Bundespolizisten mehrfach verbal mit verschiedenen

Kraftausdrücken.

Circa zwei Stunden später fiel der 29-Jährige erneut durch sein aggressives

Verhalten am Heidelberger Hauptbahnhof auf. Bei einer Kontrolle durch Beamte der

Bundespolizei zeigte sich der Mann uneinsichtig und beleidigte diese Beamten

ebenfalls verbal.

Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren unter anderem wegen Beleidigung.