Heidelberg: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet – zwei verletzte Personen – weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Um einem in einer Einsatzfahrt befindlichem Rettungswagen in

der Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen Platz zu schaffen, wechselte eine

64-jährige Pkw-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierdurch fühlte

sich ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer womöglich gestört und hupte die Frau

mehrfach an. Nachdem der Rettungswagen die Rettungsgasse passierte, überholte

der unbekannte Fahrer die 64-Jährige und bremste diese bis zum Stillstand aus.

Durch das plötzliche und abrupte Abbremsen gelang es einer dahinter befindlichen

29-jährigen Motorradfahrerin trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr

rechtzeitig zum Stehen zu kommen und kollidierte folglich dem Pkw der

64-Jährigen. Die 29-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen an der

Schulter zu. Ein Rettungswagen brachte die Motorradfahrerin in ein Krankenhaus.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw sowie das Motorrad beschädigt. Die

auslaufenden Betriebsstoffe des Motorrads wurden auf der Fahrbahn durch die

Feuerwehr beseitigt. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit Heidelberger

Zulassung handeln.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder zur Identifizierung beitragen

können, sich unter der Telefonnummer: 0621/174-4111 zu melden.

Heidelberg: E-Scooter zerkratzt geparktes Auto – Unfallflucht

Heidelberg (ots) – Als eine 34-jährige Frau am Dienstag, gegen 21 Uhr, nach

einem Krankenhausaufenthalt zu ihrem in der Bachstraße geparkten VW

zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Seite ihres Autos stark

verkratzt worden war. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord

untersuchte die Beschädigung und konnte einen in der Nähe abgestellten

Leih-E-Scooter als wahrscheinlichen Verursacher identifizieren. Nach ersten

Ermittlungen anhand des korrespondierenden Spurenbildes streifte der E-Scooter

mit dem Lenker während der Vorbeifahrt die rechte Front des VW. Der Nutzer oder

die Nutzerin meldete den verursachten Schaden aber nicht, sondern entfernte sich

unerkannt von der Örtlichkeit, weshalb die Polizei die Ermittlungen wegen

Unfallflucht aufnahm.

Heidelberg: Autofahrer greift Fahrradfahrer an – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger

Radfahrer auf der Montpellierbrücke in Richtung Heidelberg. Da er an der

Kreuzung in die Lessingstraße Richtung Hauptbahnhof abbiegen wollte, musste er

aufgrund der roten Lichtzeichenanlage an der Kreuzung anhalten. Ein bislang

unbekannter Autofahrer hinter ihm begann zu hupen, stieg aus, beleidigte den

27-Jährigen und schubste ihn zweimal. Ein LKW-Fahrer, der über die Kreuzung in

Richtung Ringstraße weiterfahren wollte, wurde auf die Auseinandersetzung

aufmerksam und sprach den Autofahrer auf sein Verhalten an, weshalb sich dieser

wieder zurück in sein Auto begab. Es soll sich dabei um einen weißen Kleinbus

gehandelt haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221-1857-0 zu melden.

Heidelberg: Bislang unbekanntes Männertrio beleidigen Theatergruppe auf Karlsplatz – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend, 08.07.2023, trat eine Theatergruppe vor über

200 Zuschauern auf dem Karlsplatz auf und bot ihr Theaterstück dar. Gegen 20:25

Uhr fühlten sich drei bislang unbekannte junge Männer womöglich durch die

Darstellung der Schauspieler derart gestört, dass diese die Darsteller mehrfach

lautstark homophob beleidigten. Der mehrfachen Aufforderung einer Darstellerin,

die Örtlichkeit zu verlassen, kamen die Drei vorerst nicht nach. Da die

unbekannten Männer den lautstarken Disput mit ihr suchten, wurden auch Zuschauer

auf die drei Unbekannten aufmerksam. Sie eilten der Darstellerin unterstützend

zur Seite, weshalb die drei Jugendlichen beschlossen, die Örtlichkeit zu

verlassen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß,

kurze blonde Haare, sportlich-athletische Figur, lief auf zwei Krücken Täter 2:

männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, lange blonde glatte Haare Täter 3:

männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die Tatverdächtigen beobachtet

oder zu deren Identifizierung beitragen können, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06221-1857-0 zu melden.