Messerangriff entpuppt sich als Säbelrasseln

Kaiserslautern (ots) – Ein „Messerangriff“ ist der Polizei am Dienstagabend aus

dem östlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Besorgte Anwohner wählten gegen 21

Uhr den Notruf, weil sie beobachtet hatten, wie zwei Männer augenscheinlich mit

Messern aufeinander los gingen.

Für die sofort ausgerückte Streife entpuppte sich die Situation vor Ort zum

Glück etwas anders: Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden 35 und

52 Jahre alten Männer miteinander in Streit geraten. Einer hielt dabei ein

Küchenmesser in der Hand, der andere eine Zange. Es kam aber offenbar „nur“ zu

gegenseitigen verbalen Drohungen; verletzt wurde niemand. Das Messer wurde in

einer Hosentasche des 35-Jährigen gefunden und sichergestellt.

Weil beide Beteiligten stark alkoholisiert waren, wurden sie mit zur

Dienststelle genommen und mussten eine Blutprobe abgeben. Die weiteren

Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung

laufen. |cri

Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Roller

Kaiserslautern (ots) – In der Pariser Straße kamen sich am Montagnachmittag ein

Motorroller und ein Linienbus in die Quere. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem

Zweirad um 16 Uhr in Richtung Innenstadt. Beim Versuch, die Fahrspur zu

wechseln, kam es zum Zusammenstoß mit dem neben ihm fahrenden Bus. Der

Rollerfahr kam zu Fall und verletzte sich hierbei. Ein hinzugerufener

Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzungen des 58-Jährigen. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Omnibus liefen zudem Betriebsstoffe

aus, so dass die Fahrspur durch die Feuerwehr gereinigt werden musste. Für die

Dauer der Reinigung wurde die Fahrbahn durch die Polizei gesperrt. Wie es genau

zu dem Unfall kam ist Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Queidersbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Verkehrsunfall in der

Barbarossastraße beschäftigte die Polizei am Dienstagnachmittag. Gegen 17:30 Uhr

fuhr ein 38-jähriger Mann auf seinem Piaggio Roller in Richtung „Auf der Heide“.

Plötzlich verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Gefährt. Er kam nach

links von der Fahrbahn ab und stürzte. Was die Ursache für den Sturz war, ist

derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Da sich der Zweiradfahrer

hierbei verletzte, wurde er durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins

Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu

melden. |kfa

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen meldete sich ein 40-jähriger Mann bei

der Polizei und schilderte einen Verkehrsunfall in der Von-Miller-Straße. Nach

seinen Angaben fuhr er um 10:45 Uhr in Richtung Opelkreisel, als ein Lkw

plötzlich vor ihm von einem angrenzenden Parkplatz auf die Fahrbahn fuhr. Der

Autofahrer musste mit seinem BMW X1 eine Notbremsung einleiten, damit er nicht

mit dem Gespann zusammenstieß. Ein hinter ihm fahrender 20-jähriger Mann

bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr mit seinem Mini Cooper auf den BMW

auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Lkw fuhr davon. Die

Polizei nahm die Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht auf. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Sattelschlepper mit

weißem Auflieger machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Nach Auffahrunfall Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Kaiserslautern (ots) – Ein Auffahrunfall auf der B270 führte am Dienstagmorgen

dazu, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Gegen 8 Uhr fuhr ein

25-Jähriger mit seinem BMW X3 in Richtung Kaiserslautern. Kurz vor der Ausfahrt

Siegelbach musste er aufgrund des vor ihm fahrenden Verkehrs abbremsen. Eine

dahinter fahrende 29-jährige Autofahrerin reagierte zu spät und fuhr mit ihrem

Opel Corsa auf den BMW auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Mann leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nach Schätzungen der

Polizei dürfte sich dieser auf zirka 7.000 Euro belaufen. |kfa

Wohnungsbrand im Gersweilerweg

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag brannte es in einer Wohnung im

Gersweilerweg. Ein 16-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkte nach

eigenen Angaben die Flammen in seinem Zimmer. Umgehend verließ er die Wohnung

und meldete den Brand. Zusammen mit der Feuerwehr gelang es der Polizei, alle

Anwohner unverletzt zu evakuieren. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr

wurde die Wohnung erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen

sechsstelligen Betrag geschätzt. Bezüglich der Brandursache dauern die

Ermittlungen weiterhin an. Hierzu wurde ein Brandsachverständiger eingeschaltet.

Im Einsatz befand sich neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst. |kfa

Streit nach Drogenkonsum?

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei

Männer aus dem Stadtgebiet. Sie stehen im Verdacht, am Dienstagnachmittag einen

30-jährigen Mann attackiert und geschlagen zu haben.

Das Opfer verständigte kurz nach 17 Uhr über Notruf die Polizei und teilte mit,

von zwei Personen angegriffen und verletzt worden zu sein. Die ausgerückte

Streife fand den Mann kurz darauf an der genannten Adresse mit diversen

Verletzungen vor.

Die Beschreibung der beiden Täter passte auf zwei Männer, die von den Beamten

bei der Anfahrt in der Nähe gesehen wurden. Die beiden Tatverdächtigen wurden

angesprochen und durchsucht. Einer hatte ein sogenanntes Einhandmesser bei sich.

Dieses wurde sichergestellt. Der 33-Jährige räumte ein, mit dem 30-Jährigen in

Streit geraten zu sein. Mehr wollte er nicht sagen. Sein Begleiter äußerte sich

gar nicht zu den Vorwürfen. Den beiden Männern wurde eine sogenannte

Gefährderansprache gehalten und ihnen ein Platzverweis erteilt.

Erst später gab der 30-Jährige zu, dass er zunächst mit den beiden anderen

Männern gemeinsam Drogen konsumierte und es dann zum Streit kam. Entsprechende

Konsumutensilien wurden bei allen drei Beteiligten gefunden. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Geldbeutel geklaut, Zigaretten gekauft

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sozusagen leichtes Spiel hatten Diebe

zu Wochenbeginn in Otterberg: In der Nacht von Sonntag auf Montag fanden sie

einen Pkw, der unverschlossen im Hof eines Wohnanwesens stand. Im Wageninneren

lag ein Geldbeutel, in dem sich unter anderem die Fahrzeugpapiere, der

Führerschein, der Personalausweis und die EC-Karte des Fahrzeughalters befanden.

Als der Betroffene am Montagvormittag den Diebstahl feststellte, ließ er zwar

sofort seine EC-Karte sperren, allerdings hatten die Täter bis zu diesem

Zeitpunkt damit bereits an verschiedenen Automaten Zigaretten im Gesamtwert von

rund 100 Euro gekauft.

Unsere Empfehlung: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab – auch wenn es direkt vor

der eigenen Haustür steht! |cri

Vor Kontrolle geflüchtet und Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen,

hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag einen Unfall gebaut. Anschließend

beging er Fahrerflucht.

Gegen 17 Uhr wollten Polizeibeamte den VW Golf in der Straße „Am Schlittweg“

einer Kontrolle unterziehen. Als der Fahrer dies erkannte, legte er den

Rückwärtsgang ein und fuhr die Straße bis zur Einmündung Hilgardring zurück.

In diesem Moment bog ein anderes Fahrzeug aus dem Hilgardring in den Schlittweg

ein, so dass der Golf-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu

vermeiden. Dabei kollidierte er jedoch mit einem Bauzaun am Fahrbahnrand.

Am Pkw entstand ein Schaden am Heck, und auch am Zaun wurden mehrere Elemente

beschädigt. Trotzdem machte sich der Golf-Fahrer aus dem Staub. Das Kennzeichen

des Fahrzeugs ist bekannt; die Ermittlungen laufen. |cri

Defektes Bremslicht führt zu Zwangsstopp

Kaiserslautern (ots) – Ein defektes Bremslicht ist einem jungen Autofahrer am

Dienstagnachmittag zum Verhängnis geworden. Einer Streife war der technische

Mangel an dem Peugeot in der Ludwigstraße aufgefallen. Als die Beamten den Wagen

stoppten und den Fahrer darauf hinweisen wollten, stellten sie allerdings

diverse bauliche Veränderungen an dem Pkw fest.

Eine Überprüfung ergab, dass im Fahrzeugschein nichts davon eingetragen ist und

die Veränderungen an Fahrwerk, Felgen, Abgasanlage, Scheinwerfern und weiteren

Teilen offenbar gar nicht abgenommen wurden. Der 21-jährige Fahrer hatte auch

nicht die erforderlichen Betriebserlaubnisse oder Teilegutachten dabei. Ihm

wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und er muss mit einer

Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Mann bedroht Vater und Kind mit Messer im Hauptbahnhof Mainz

(FOTO)

Mainz (ots) – Am 12. Juli 2023 um 08:30 Uhr informierte ein Geschädigter das

Bundespolizeirevier in Mainz darüber, dass er soeben von einer Person am

Hauptbahnhof Mainz mit einem Messer bedroht wurde. Die männliche Person mit dem

Messer flüchtete daraufhin. Die eingesetzten Bundespolizisten konnten den

flüchtigen Täter im Hauptbahnhof Mainz stellen und vorläufig festnehmen. Bei der

Durchsuchung des Mannes konnte ein Messer aufgefunden werden, dieses wurde durch

die Beamten beschlagnahmt. Das Messer hat eine Klingenlänge von ca. 8cm. Bei der

Befragung des Geschädigten konnte folgender Sachverhalt ermittelt werden. Der

Geschädigte befand sich mit seinem dreijährigen Kind auf Bahnsteig 1 und

beobachtete, wie der Beschuldigte zwei Fahrräder beschädigte. Als der

Beschuldigte den Geschädigten mit seinem Kind wahrnahm, zog dieser ein Messer

und bedrohte die Personen. Um sich zu verteidigen, setzte der Geschädigte sein

Tierabwehrspray gegen den Beschuldigten ein. Der Täter floh in den Bahnhof, wo

er von den Beamten widerstandslos festgenommen und zum Bundespolizeirevier in

Mainz verbracht wurde. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits am

Morgen wegen einer Sachbeschädigung im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei

in Erscheinung getreten war. Gegen den 39-jährigen Deutschen werden Verfahren

wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz

eingeleitet.

Wer hat den VW Golf abgestellt?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil auf dem Kennzeichen kein

Zulassungsstempel zu erkennen war, hat ein Pkw im Bereich Fröhnerhof am

Dienstagmittag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die

Beamten das geparkte Fahrzeug überprüften, stellten sie fest, dass die

Kennzeichen nicht für einen solchen Wagen zugeteilt waren.

Der VW Golf war unverschlossen, die gesammelten Fahrzeugpapiere lagen im

Handschuhfach. Die Polizisten stellten alle Dokumente inklusive der

Kennzeichenschilder sicher und hinterließen im Fahrzeuginneren eine

entsprechende Nachricht.

Ermittelt wird nun wegen des Verdachts auf Kennzeichenmissbrauch. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |cri

Mehrere Gewitter sorgen für Blitzeinschläge

Westpfalz (ots) – Starke Gewitter sind am Dienstagabend und in der Nacht zu

Mittwoch über die Westpfalz gezogen. Die Bilanz fällt relativ glimpflich aus:

Bis auf mehrere Blitzeinschläge und einen umgestürzten Baum wurden der Polizei

keine Besonderheiten gemeldet. Das heißt: Es gab ein paar Sachschäden, aber zum

Glück keine Verletzten.

Bereits am Dienstagabend schlug gegen 19 Uhr der Blitz in Konken (Kreis Kusel)

auf einem Feld neben der K19 ein und setzte einen einzelnen Heuballen in Brand.

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte ein Ausbreiten der Flammen

verhindern, so dass der Sachschaden gering blieb.

In der Südwestpfalz wurden innerhalb einer halben Stunde gleich zwei

Blitzeinschläge gemeldet. Betroffen waren jeweils größere

Strom-Verteiler-Anlagen in Donsieders (20.44 Uhr) und Schmalenberg (21.07 Uhr).

In beiden Orten rückte die Feuerwehr zum Löscheinsatz aus. Angrenzende

Straßenzüge mussten kurzzeitig vom Stromnetz getrennt werden. In Donsieders wird

der Schaden auf 10.000 Euro geschätzt, in Schmalenberg steht das Ausmaß des

Schadens noch nicht fest.

Zu einem weiteren Blitzeinschlag kam es in der Nacht zu Mittwoch im Bereich

Trippstadt. Gegen 23.15 Uhr informierte die Feuerwehr darüber, dass im Ortsteil

Langensohl ein Baum brenne. Ein Blitz hatte die Flammen ausgelöst. Die Feuerwehr

konnte den Brand aber schnell löschen.

Und last but not least: Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizeiinspektion

Waldfischbach-Burgalben die Meldung eines Verkehrsteilnehmers, dass auf der K76

zwischen Reifenberg und Battweiler ein Baum quer auf der Fahrbahn liege. Der

Mitteiler kündigte jedoch an, dass er das Problem vermutlich selbst beheben

könne. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatten mehrere „starke Männer“ den

Baum bereits zur Seite gezogen. Die Straßenmeisterei musste nicht mehr

ausrücken. |cri