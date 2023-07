Frankfurt – Sachsenhausen / Niederrad: 22-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstagabend (11. Juli 2023) kam es im Bereich der

Straßenbahnhaltestelle „Stadion“ zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem eine

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet wurde. Polizeibeamte

trafen vor Ort auf einen 22-Jährigen, der eine Verletzung am Schienbein aufwies.

Gegen 20.10 Uhr gingen über den Notruf mehrere Meldungen ein, wonach es an der

Straßenbahnhaltestelle „Stadion“ zu einer vermeintlichen Schlägerei zwischen

mehreren Personen gekommen sei. Ein Großaufgebot der Polizei begab sich

daraufhin in die Mörfelder Landstraße und traf im Bereich der Haltestelle auf

mehrere Jugendliche und junge Erwachsene, die einer Kontrolle unterzogen wurden.

Ein 22-Jähriger, der sich ebenfalls dort aufhielt, hatte eine Verletzung am

Schienbein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es zwischen dem 22-Jährigen und einem

bislang unbekannten Jugendlichen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen

sein, in deren Verlauf der Jugendliche auf diesen einen Stein geworfen habe. Der

22-Jährige erlitt eine Verletzung am Schienbein. Mehrere wartende Personen

sollen in der Folge ebenfalls in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf sollen

zwei der Beteiligten ein Messer in der Hand gehalten aber nicht eingesetzt

haben. Vor Ort konnten außer dem 22-Jährigen keine weiteren verletzten Personen

angetroffen werden. Dieser kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die in der Kontrolle befindlichen Personen wurden vor Ort entlassen und

erhielten einen Platzverweis. Die Ermittlungen hinsichtlich der gefährlichen

Körperverletzung zum Nachteil des 22-Jährigen dauern an. Bislang liegen keine

Erkenntnisse über weitere Straftaten vor.

Frankfurt – Bornheim: 6. Polizeirevier erhält neuen „Schutzmann vor Ort“ – Jetzt zur Fahrradcodieraktion anmelden

Frankfurt (ots) – (dr) Am kommenden Samstag, den 15. Juli 2023, wird im

Günthersburgpark der neue „Schutzmann vor Ort“ des 6. Polizeireviers

vorgestellt. Die Frankfurter Polizei lädt alle interessierten Bürgerinnen und

Bürger herzlich dazu ein, Oleg Samonow als neuen SvO zu begrüßen, der um 13.30

Uhr offiziell in sein Amt eingeführt wird.

Der 33-jährige Polizeioberkommissar tritt damit die Nachfolge von Markus Janz

an, der seit 2016 „Schutzmann vor Ort“ war und nun in den Ruhestand

verabschiedet wird. Oleg Samonow ist seit einem Jahr auf dem 6. Revier tätig und

versah vorher in verschiedenen Bereichen bei der Polizei seinen Dienst. Er wird

zukünftig für die Stadtteile Bornheim, Seckbach und Nordend (in Teilen)

zuständig sein und als Ansprechpartner für Ortsbeiräte, Gewerbetreibende,

Institutionen, Vereine, Schulen und die Frankfurterinnen und Frankfurter zur

Verfügung stehen. Natürlich besteht auch bei der Veranstaltung die Möglichkeit,

mit Herrn Samonow in Kontakt zu treten oder sich von ihm bei Bürgersprechstunden

auf dem 6. Revier beraten zu lassen (Dienstag von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr,

Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr).

Darüber hinaus können alle Bürgerinnen und Bürger mit vorheriger Anmeldung ab

14:00 Uhr an einer kostenlosen Fahrradcodieraktion der „Gesellschaft Bürger und

Polizei Frankfurt am Main e.V.“ in Kooperation mit dem Polizeipräsidium

Frankfurt teilnehmen.

Mit einem Spezialgerät wird eine personalisierte Nummer in den Fahrradrahmen

eingeprägt, über die sich der Eigentümer identifizieren lässt. Der Code

erschwert es außerdem, geklaute Fahrräder illegal zu veräußern und schreckt

potentielle Diebe vom Fahrradklau ab. Bei Pedelecs bzw. E-Bikes besteht außerdem

die Möglichkeit, auch den Akku codieren zu lassen.

Wo: Günthersburgpark (angrenzend zur Orangerie), Comeniusstraße 39, in 60389

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Wann: Samstag, 15. Juli 2023, 13:30 Uhr (Amtseinführung des SvO), 14:00 bis 17:00 Uhr (Fahrradcodieraktion)

Anmeldung zur Fahrradcodierung:

Begrenzte Plätze machen eine Anmeldung per E-Mail notwendig unter:

anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Erforderliche Anmeldeinformation:

Personalien und Anschrift des Eigentümers

Datum der gewünschten Veranstaltung

Wunschzeitfenster

Anzahl der gewünschten Fahrräder

Weitere Termine können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:

https://ppffm.polizei.hessen.de/ueber-uns/regionales/fahrradcodierung/

Frankfurt – Frankfurter Berg: 50-Jähriger bedroht Marktmitarbeiter – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag, den 11. Juli 2023, kam es im Stadtteil

Frankfurter Berg zu einem räuberischen Diebstahl, als ein 50-Jähriger in einem

Geschäft ein Getränk nicht bezahlte und ein Mitarbeiter ihn bemerkte. Dann zog

der Mann ein Messer.

Der spätere Beschuldigte betrat gegen 8.25 Uhr den Lebensmittelmarkt im

Berkersheimer Weg und entnahm aus einem Regal eine Wasserflasche, die er in eine

Tasche steckte und an der Kasse nicht bezahlte. Ein Mitarbeiter bemerkte den

Diebstahl und sprach den Mann nach dem Kassenbereich an. Dieser reagierte jedoch

aggressiv, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte, wobei sich der

Mitarbeiter leicht verletzte. In weiteren Verlauf zog der ertappte 50-Jährige

aus seinem Holster ein Messer und bedrohte den Angestellten, weshalb dieser

daraufhin Abstand nahm. Der renitente Mann verließ anschließend den Laden und

entfernte sich zunächst.

Im Rahmen der Ermittlungen trafen Polizeibeamte den 50-Jährigen an seiner

Wohnanschrift an, nahmen ihn dort fest und stellten auch Messer und Holster

sicher. Sie verbrachten ihn zur Dienststelle. Nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun

wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung verantworten.

Frankfurt- Bahnhofsviertel: Mann droht mit Küchenmesser

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Morgen gegen bedrohte 54-jähriger Mann einen

28-jährigen Vorbeikommenden aus Flörsheim in der Kaiserstraße ohne erkennbaren

Grund mit einem Küchenmesser. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den

54-jährigen Aggressor fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung

gegen ihn ein. Das Küchenmesser, dessen sich der Festgenommene vor der Festnahme

entledigt hatte, fanden die aufmerksamen Beamten in einer Mülltonne in der

Taunusstraße auf und stellten es sicher.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei den

Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.

Frankfurt- Sachsenhausen/Höchst: Trickbetrüger schlagen zu

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern schlugen Trickbetrüger gleich zweimal in

Frankfurt zu. Sie erbeuteten dabei jeweils mehrere zehntausend Euro.

Im ersten Fall rief ein vermeintlicher Polizist bei einem Ehepaar in

Sachsenhausen an und gab vor, dass ein Überfall auf das Bankschließfach der

Eheleute geplant sei und sie deshalb den Inhalt zur Sicherheit an die Polizei

übergeben sollten. Daraufhin leerten die gutgläubigen Senioren ihr

Bankschließfach und deponierten den Inhalt im Wert von 50.000 Euro, wie

besprochen an einem Ort nahe des Wohnhauses, wo es von bislang Unbekannten

abgeholt wurde.

Im zweiten Fall benutzten die Täter die Variante des Schockanrufs. Sie

vermittelten ihrer 70-jährigen Gesprächspartnerin, die in Höchst wohnt, den

Eindruck, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun

eine Kautionszahlung fällig würde, um den Filius aus dem Gefängnis

freizubekommen. Unter dem Eindruck des geschilderten Sachverhalts stehend

übergab die Dame einer unbekannten Abholerin 20.000 Euro.

Die andauernden Ermittlungen zu den beiden Fällen werden bei der Kriminalpolizei

geführt. (K24)

Hinweis der Polizei:

Die Betrüger sind absolut kreativ und flexibel. Sie kombinieren die

Fallvarianten „Falsche Polizeibeamte“, „Schockanruf“ und „Enkeltrick“. Das

bedeutet, dass Sie eventuell zunächst ihren angeblichen Angehörigen mit

weinerlicher Stimme, dann einen angeblichen Polizisten, Staatsanwalt oder Arzt

am Telefon haben.

Derartig gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Telefonate finden in der

Realität nicht statt. Lassen Sie sich daher nicht von vermeintlichen Notlagen,

Unfällen, Krankenhaus- oder Gefängnisaufenthalten im In- und Ausland unter Druck

setzen. Versuchen Sie die angeblich betroffenen Angehörigen oder deren soziales

Umfeld zu kontaktieren. Die Polizei / Staatsanwaltschaft wird Sie niemals

auffordern, Ihre Wertsachen an Dritte zu übergeben oder sonst irgendwo zur

Abholung zu deponieren!

Frankfurt-Hauptbahnhof/Bahnhofsviertel: Schnelle Festnahme nach erfolgreicher Fahndung

Frankfurt (ots) – (hol) Die Polizei nahm gestern mehrere Tatverdächtige

unabhängig voneinander im Bahnhofsviertel fest, nachdem in der Bahnhofshalle ein

Rucksack gestohlen und der hochwertige Inhalt veräußert worden war. Bei der

erfolgreichen Fahndung spielten die neuen dienstlichen Smartphones, mit denen

seit diesem Jahr jede Polizeibeamtin und jeder Polizeibeamte ausgestattet ist,

eine gewichtige Rolle. Aber der Reihe nach.

Zunächst wurde einem 48-jährigen Kölner gegen 10:20 Uhr, während er auf den Zug

wartete, sein abgestellter Rucksack am Gleis entwendet. Dieser enthielt

hochwertige Elektronikprodukte eines kalifornischen Hard- und

Softwareentwicklers im Wert mehrerer tausend Euro. Nachdem zunächst die Kollegen

der Bundespolizei eingeschaltet wurden, sichteten diese die Aufnahmen der

Sicherheitskameras im Hauptbahnhof, entdeckten den Dieb und sicherten Bilder von

ihm. Diese Bilder wiederum wurden auf die dienstlichen Smartphones der zahlreich

im Bahnhofsgebiet eingesetzten Polizistinnen und Polizisten der Landespolizei

geschickt.

Kurz darauf klickten auch schon die Handschellen bei dem mutmaßlichen Dieb (30

Jahre) des Rucksacks. Einsatzkräfte hatten ihn in der Moselstraße anhand des

übermittelten Bildes wiedererkannt. Er hatte die wertvollen Elektrogeräte

bereits aus dem Rucksack genommen und diesen weggeworfen. Diesen Umstand hatte

ein weiterer Mann (45 Jahre) genutzt, um sich des Rucksacks und der darin

verbliebenen Dokumente zu bemächtigen. Auch ihn nahm die Polizei fest und

leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein. Zeitgleich ortete der

Bestohlene seine Elektrogeräte über den Ortungsdienst des Herstellers an

unterschiedlichen Stellen im Bahnhofsviertel und führte die Polizei

schlussendlich in ein Pfandleihhaus. Dort ermittelten die Beamten, dass dem

Pfandleiher die Geräte zum Kauf angeboten worden seien, dieser den Ankauf jedoch

verneint hatte. Ein zufällig im Laden anwesender Mann habe jedoch „zugegriffen“

und die Geräte gekauft. Der Polizei gelang es kurz darauf, auch diesen

Tatverdächtigen (28 Jahre) festzunehmen und ein Ermittlungsverfahren wegen

Hehlerei einzuleiten. Bei ihm fand die Polizei den Großteil des Stehlguts und

konnte es dem glücklichen Eigentümer wieder zurückgeben. Von einem Teil der

Beute sowie demjenigen, der sie im Pfandleihhaus zum Verkauf anbot und

schließlich an den 28-jährigen veräußerte, fehlt noch jede Spur. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt- Bahnhofsviertel: Festnahme eines Crackdealers

Frankfurt (ots) – (hol) Die Polizei nahm gestern Nachmittag einen mutmaßlichen

Crackhändler im Bahnhofsviertel fest. Der Mann leistete bei der Festnahme

heftige Gegenwehr.

Gegen 17:15 Uhr beobachteten Zivilfahnder ein Drogengeschäft in der

Taunusstraße. Die Beamten kontrollierten den 48-jährigen Käufer im Nachgang und

fanden das zuvor gekaufte Crack bei ihm auf. Kurze Zeit nahm die Polizei den

22-jährigen Verkäufer in der Elbestraße fest. Dagegen wehrte sich dieser heftig,

aber erfolglos.

Die Fahnder beschlagnahmten insgesamt knapp zehn Gramm Crack, zwei Gramm Kokain

und mehrere Mobiltelefone. Der 22-Jährige, gegen den nun wegen Drogenhandels

ermittelt wird, wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht und soll

im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Bockenheim: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Räumung des besetzten Areals der ehemaligen Dondorf Druckerei beendet

Frankfurt (ots) – Die Einsatzmaßnahmen zur Durchsetzung des Hausrechts der

Goethe-Universität konnten am späten Vormittag ohne Zwischenfälle beendet

werden. Das seit dem 24. Juni 2023 besetzte Areal der ehemaligen Dondorf

Druckerei ist geräumt und wurde an Verantwortliche der Goethe-Universität

übergeben. Auf dem Gelände und in den Gebäuden der ehemaligen Druckerei wurden

in den frühen Morgenstunden insgesamt 22 Personen angetroffen. Nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung der Identität zur Sicherung des

Strafverfahrens wegen Hausfriedensbruch, wurden diese wieder entlassen. Im

Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen werden auch nach Beendigung der

Räumung aktuell in der Sophienstraße zwei spontane Kundgebungen abgehalten, an

denen sich etwa 100 Personen beteiligten. Das Demonstrationsgeschehen wird von

Vertretern der Stadtpolitik und der Medien begleitet. Die polizeiliche

Verkehrssperrung der Sophienstraße wird aufgrund der beiden Versammlungslagen

beibehalten.