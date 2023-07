Überfall im Rewe-Markt

Dreihausen: Dienstagabend überfiel ein bewaffneter Mann den Rewe-Markt in der Alte Landstraße. Der Täter erbeutete Bargeld und Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Fahndung nach dem zu Fuß geflüchteten Mann blieb erfolglos.

Um kurz nach 20 Uhr betrat ein mit Sturmhaube maskierter Mann das Geschäft und bedrohte einen Angestellten an der Kasse mit einer Schusswaffe. Der Täter ließ sich das geforderte Bargeld und die Tabakwaren in einen schwarzen Rucksack packen und flüchtete. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Kripo bittet um Hinweise zu dem geflüchteten Mann. Der Gesuchte sprach mit ausländischem Akzent. Er war etwa 1,80 Meter groß und von unauffälliger, eher schlanker Statur und trug trotz der Witterung offenbar Motorradbekleidung. Der Mann flüchtete nach der Tat ins Feld zwischen Dreihausen und Mölln. Ob der Täter dann weiter zu Fuß oder mit einem Zweirad oder Auto weiterflüchtete, steht nicht fest. Wer war zur Tatzeit in der Nähe des Rewe-Marktes unterwegs und wem ist der Mann wegen der Kleidung bei der Hitze aufgefallen? Wer kann etwas zu einem etwaig von ihm benutzten Fahrzeug sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Gaststätten- und Spielhallenkontrollen – Keine einzige ohne Beanstandungen

Keine einzige der nahezu zeitgleich kontrollierten sieben Gastronomiebetriebe blieb ohne Beanstandungen. Die Polizei und das Ordnungsamt stellten Verstöße gegen die Spielverordnng, die Gewerbeordnung und den Jugendschutz fest. Die Verstöße führten nicht zu einer unmittelbaren Schließung der Betriebe. Die Kriminalpolizei Marburg erhielt Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei und überprüfte zusammen mit dem Ordnungsamt Biedenkopf am Dienstag, 11. Juli fünf Gaststätte und zwei Spielhallen in Biedenkopf. Hintergrund: Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte im Jahr 2021 nach immer wieder eingehenden Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen Wettbüros und Spielhallen mit kriminellem Handeln (z.B. illegalem Glücksspiel, Steuervergehen, Inverkehrbringen von Falschgeld; Schwarzarbeit) das Projekt „Spektrum“ gestartet. Das Projekt war zunächst begrenzt auf die Polizeidirektion Gießen, jedoch in kurzer Zeit so erfolgreich, dass eine Ausweitung auf alle anderen Polizeidirektionen des Präsidiums und später die Integration bei den jeweiligen Kriminalpolizeien erfolgte. Bis heute gab es in allen Landkreisen des Polizeipräsidiums eine Vielzahl von Kontrollen mit zahlreichen Maßnahmen, Anzeigen und auch mit diversen Sicherstellungen z.B. von illegal betriebenen Spielgeräten und Wettterminals.

Stadtallendorf – Autodiebstahl

In der Nacht zum Mittwoch, 12. Juli, stahlen Diebe zwischen 00.30 und 05 Uhr einen schwarzen nicht zugelassenen BMW 3er compakt vom Gelände einer Werkstatt in der Niederkleiner Straße. Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Wer hat in der fraglichen Zeit Personen und/oder Fahrzeuge auf dem Gelände der Werkstatt in der Niederkleiner Straße 56 gesehen? Wo steht seit dieser Zeit ein solcher älterer BMW? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autoscheiben zerstört – Autos durchsucht

In Marburg kam es mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch an verschiedenen Tatorten zu mehreren Einbrüchen in Autos. Betroffen waren ein vor dem Anwesen Oilgrimstein 9 geparkter blauer Opel Corsa und ein in der Liebigstraße abgestellter grauer VW Polo. Mittlerweile meldeten sich noch die Besitzer eines roten Cotroen Berlingo und eines weißen Renault Clio. Diese beiden Fahrzeuge parkten Am Schwanhof. In allen Fällen erfolgten ein Eindringen durch eine zertrümmerte Scheibe und ein Durchsuchen der Autos. Art und Umfang der Beute stehen derzeit noch nicht fest. Die Prüfung eines möglichen Tatzusammenhangs ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer hat insbesondere in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat das Bersten von Scheiben gehört und in diesem Zusammenhang eine oder mehrere Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – E-Bike gestohlen

Das mit dem Faltschloss abgeschlossene Rad stand nur 15 Minuten auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Straße Seewasem. Als die Besitzerin nach dem Einkauf zurückkehrte war das Rad samt Schloss weg. Der Diebstahl des schwarzen Hardtail-Mountainbikes Mondraker Prime 29 im Wert von 3000 Euro war am Dienstag, 11. Juli, zwischen 19.25 und 19.40 Uhr. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.