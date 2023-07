Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen-Reitzenhagen – Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage

Am heutigen Mittwoch kam am späten Vormittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Bilsteinstraße in Reitzenhagen.

Ein Bad Wildunger hatte während eines Hausbesuchs einer Betreuerin mit einer Schusswaffe hantiert und Drohungen ausgesprochen. Die Betreuerin verständigte nach Verlassen der Wohnung sofort die Polizei. Wegen des zugrundeliegenden Sachverhaltes wurden auch Spezialeinheiten zur weiteren Lagebewältigung hinzugezogen. Die alarmierten Polizeibeamten sperrten zunächst das Haus weiträumig ab, um mögliche Gefahren für Dritte auszuschließen.

Im weiteren Verlauf gelang die Festnahme des Mannes in der Wohnung durch das SEK. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe. Es wird nun eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus geprüft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bad Arolsen-Mengeringhausen – Einbrecher in Grundschule

In der Nacht zu heutigen Mittwoch brachen unbekannte Täter in die Grundschule Bad Arolsen-Mengeringhausen ein.

Die Täter hebelten Fenster auf und gelangten so in das Schulgebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Schreibtisch eines Büros eine EC-Karte. Die Täter flüchteten ohne weiteres Diebesgut, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.