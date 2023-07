Gestohlener Roller auf Sportplatz in Brand gesetzt: Zeugen im Stadtteil Fasanenhof gesucht

Kassel-Fasanenhof: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Kasseler Stadtteil Fasanenhof einen Motorroller gestohlen und anschließend wenige hundert Meter entfernt auf einem Sportplatz in Brand gesetzt. Das Kleinkraftrad wurde durch das Feuer völlig zerstört. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen und erbittet Täterhinweise.

Ein Anwohner aus der Mörikestraße hatte das Feuer auf dem angrenzenden Sportplatz gegen 2 Uhr in der Nacht entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnte den Brand schnell löschen, dennoch fiel der auf der Tartanbahn liegende Roller den Flammen zum Opfer. Wie die anschließenden Ermittlungen der eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord ergaben, war das Zweirad zuvor von einem Grundstück in der Simmershäuser Straße, nahe der Brentanostraße, gestohlen worden. Den offenbar im Laufe der Nacht stattgefundenen Diebstahl hatte der Eigentümer noch gar nicht gemerkt, als die Polizisten Kontakt zu ihm aufnahmen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Stadtteil Fasanenhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Bitte um Glas Wasser bei Hitze: Zeugen nach dreistem Trickdiebstahl in Helsa gesucht

Helsa (Landkreis Kassel): Mit dem sogenannten „Glas Wasser-Trick“ hat ein dreister Dieb am gestrigen Dienstagmittag einen betagten Mann aus Helsa bestohlen. Nach der Bitte um ein Glas Wasser gelangte der Unbekannte in die Wohnung des Seniors, stahl dort seine Geldbörse und ergriff anschließend schnell die Flucht. Die Ermittler der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können.

Wie das Opfer gegenüber den gerufenen Beamten des Polizeireviers Ost angab, hatte es gegen 13:30 Uhr an seiner Wohnungstür in der Berliner Straße, nahe der Wedemannstraße, geklingelt. Als er die Tür öffnete, gab der im Treppenhaus stehende Mann an, dass er angesichts der Hitze sehr durstig sei und bat um ein Glas Wasser. Während der hilfsbereite Senior in die Küche ging und ein Getränk holte, gelangte der unbekannte Täter durch die noch geöffnete Wohnungstür in den Flur, griff sich das dort liegende Portemonnaie und verließ das Mehrparteienhaus fluchtartig in unbekannte Richtung. Das Opfer beschrieb den Polizisten einen ca. 30 Jahre alten, schlanken und etwa 1,75 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, schwarzem Bart und braunen Augen, der eine schwarze Hose, ein graues T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche trug.

Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in diesem Fall und suchen nach Zeugen. Wer am gestrigen Mittag verdächtige Personen in Helsa gesehen hat und Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Restaurant-Einbrecher haben es auf Gemüse und Fisch abgesehen: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag in ein Restaurant im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen und hatten es dabei auf eher ungewöhnliche Beute abgesehen: Neben einem Kassenmonitor stahlen die Täter aus der Kühlung des Lokals Gemüse und Fisch, wobei die erbeutete Menge Lebensmittel drei Einkaufswagen füllen dürfte. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in das Restaurant in der Leipziger Straße, gegenüber der Burgstraße, in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:15 Uhr, und dem gestrigen Dienstagmittag, 12:20 Uhr, ereignet. Die Täter hatten ein Oberlicht mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet, kletterten anschließend in das Lokal und begaben sich insbesondere in der Küche auf Beutezug. Mit sämtlichen Lebensmitteln aus mehreren Kühlschränken flüchteten die Täter über den Notausgang nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge der Beute ist zu vermuten, dass die Einbrecher zum Abtransport der Lebensmittel ein Fahrzeug nutzten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.