Main-Taunus: Die Polizei-News

Schockanruf – 100.000EUR gefordert, 65.000EUR erbeutet, Main-Taunus-Kreis, 11.07.2023

(da)100.000 Euro – diese hohe Summe forderten Telefonbetrüger allein gestern von Bürgerinnen im Main-Taunus-Kreis. Das Schlimme daran: In beiden Fällen hatten sie Erfolg. Da tröstet es auch nicht, dass sie am Ende „nur“ 65.000 Euro erbeutet haben. Dabei ist die Masche des sogenannten „Schockanrufs“ nicht neu. Zunächst meldet sich die vermeintliche Polizei und schildert dramatisch, dass eine Verwandte oder ein Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine drohende Haftstrafe abzuwenden, müsse man nun eine hohe Kaution hinterlegen. In beiden Fällen ließen sich eine 60-jährige und eine 82-jährige Frau von der geschickten und hochprofessionellen Gesprächsführung der Betrüger überzeugen. Da eine der beiden jedoch nicht über die geforderte Bargeldsumme von 35.000 Euro verfügte, beendeten die Betrüger das Telefonat. Anders im zweiten Fall. Hier erklärte sich die Angerufene bereit, eine Kaution in Höhe von über 65.000 Euro zu zahlen, um ihre Tochter vor einer Haftstrafe zu bewahren. Die Geldübergabe fand dann gegen 17.10 Uhr in Sulzbach in der Nähe des Friedhofs statt, wo die Dame das Geld an eine angebliche Staatsanwältin übergab, die anschließend in ein Taxi stieg und verschwand. Bei der „Staatsanwältin“ soll es sich um eine ca. 1,65m große Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren und aufgemalten braunen Augenbrauen gehandelt haben. Sie soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise insbesondere zum erwähnten Taxi und der „Staatsanwältin“ unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass sie selbst und auch keine anderen Behörden als sogenannte „Amtspersonen“ Bargeld oder andere Wertgegenstände bei Ihnen abholen. Bitte übergeben Sie niemals Bargeld an Unbekannte und sprechen Sie in solchen Fällen grundsätzlich mit den angeblich betroffenen Bekannten oder anderen Familienangehörigen. Die Kontaktaufnahme stellt sich dann schnell als perfide Masche von Betrügern heraus, die nichts anderes im Sinn haben, als Ihnen zu schaden. Bei Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen wenden Sie sich bitte an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter (06192) 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

Zeugensuche nach Sachbeschädigungen an PKW, Hofheim, Reifenberger Straße, Dienstag, 11.07.2023, 11:45 Uhr

(da)Am Dienstagmittag wurden mehrere Autos in der Hofheimer Innenstadt zerkratzt. Gegen 11.45 Uhr bemerkte eine Hofheimerin, wie ein Mann im Vorbeigehen ihr Auto mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzte. Als sie ihn daraufhin ansprach, ergriff er unvermittelt die Flucht. Nachdem die Polizei am Tatort in der Reifenberger Straße eingetroffen war, stellten die Beamtinnen und Beamten acht weitere Fahrzeuge fest, die der Zerstörungswut des Mannes zum Opfer gefallen waren. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Zeugin beschrieb den Täter als männlich, glatzköpfig und ca. 60 Jahre alt. Er soll ca. 1,80m groß und von schlanker Statur gewesen sein. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt und einer beigen, langen Hose gewesen. Die Polizei bittet nun weitere Zeuginnen und Zeugen, aber auch weitere Betroffene, deren Fahrzeuge zerkratzt wurden, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl,

Hochheim, Holger-Crafoord-Straße, Mittwoch, 28.06.2023, 18:00 Uhr

(da)Am 28.06.2023 kam es in Hochheim zu einem Ladendiebstahl. Gegen 18 Uhr betraten zwei Männer eine Drogerie in der Holger-Crafoord-Straße. Gezielt suchten sie die Abteilung für Mundhygiene auf und verstauten Zahnbürsten im Wert von über 1.000 Euro in einem mitgebrachten Rucksack. Anschließend gingen sie zur Kasse und kauften pro forma eine Packung Zahnpasta, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ihre Tat wurde jedoch von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Einer der Diebe hatte blaue, kurze Haare, war bunt gekleidet, von großer Statur und führte den erwähnten Rucksack mit sich. Sein Komplize hatte längere, lockige Haare und war von etwas kleinerer Statur. Auffällig an ihm war ein Gips, den er an Hand und Unterarm trug. Die Polizeistation Hochheim bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06145) 5476-0.

Mehrere Diebstähle aus PKW,

Flörsheim, 11.07.2023

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Flörsheim mehrere Pkw aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen in verschiedenen Straßen der Innenstadt die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, um an im Fahrzeug befindliche Wertgegenstände zu gelangen. Bisher sind der Polizei vier betroffene Fahrzeuge bekannt. Der Sachschaden dürfte in vielen Fällen höher sein als das erbeutete Diebesgut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus,

Bad Soden, Bismarckstraße, Montag, 10.07.2023, 23:00 Uhr bis Dienstag, 11.07.2023, 08:00 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Soden eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 23.00 und 08.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Bismarckstraße. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.