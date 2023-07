Wiesbaden: Die Polizei-News

Auseinandersetzung in der Kirchgasse, Wiesbaden,

Kirchgasse, 11.07.2023, 15.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einer

handfesten Auseinandersetzung. Ein 28-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr vor

einem Schnellrestaurant in der Kirchgasse mit einem 50 Jahre alten

Straßenmusiker in einen Streit geraten, in dessen Verlauf es zwischen den beiden

Männern und der 60-jährigen Begleiterin des Musikers zu Handgreiflichkeiten kam.

Hierbei seien der 50-Jährige und dessen Begleiterin am Boden liegend von ihrem

Kontrahenten getreten worden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem

Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Baucontainer aufgebrochen,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 10.07.2023, 18.30 Uhr bis 11.07.2023, 06.10 Uhr,

(pl)Auf einem Baustellengelände im Bereich der Stegerwaldstraße waren in der

Nacht zum Dienstag Diebe zugange. Die Täter brachen auf dem Gelände drei

Baucontainer auf und entwendeten hieraus diverse Gerätschaften. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden, Anton-Berges-Straße,

10.07.2023, 18.50 Uhr bis 11.07.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Das Fenster eines Einfamilienhauses in der Anton-Berges-Straße hat in der

Nacht zum Dienstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten versucht,

das Fenster aufzuhebeln und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Aufmerksame Bürgerinnen und Bürger durchschauen

Betrugsmasche, Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 11.07.2023

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages haben dreiste Telefonbetrüger mehrere Menschen

aus dem Rheingau-Taunus-Kreis angerufen und versucht, sie um ihr Erspartes zu

bringen. Die aufmerksamen Angerufenen durchschauten jedoch die Masche und legten

den Hörer auf. „Ihre Tochter hat soeben einen tödlichen Unfall verursacht und

sitzt nun in Haft. Wenn Sie eine Gefängnisstrafe abwenden wollen, müssen Sie

sofort eine Kaution für sie bezahlen.“ So einen Anruf erhielten am Dienstag

mindestens vier Bürgerinnen und Bürger aus Taunusstein, Bad Schwalbach und

Eltville. Angerufen hatte aber nicht etwa die Polizei oder die

Staatsanwaltschaft, sondern dreiste Betrüger, die es mit dieser Form des

„Schockanrufs“ auf Geld abgesehen hatten. Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die

rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an

das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem

Zweck – es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den

Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie

der Täter keine Grenzen gesetzt.

In den vorliegenden Fällen durchschauten die Angerufenen die Masche sofort und

verhielten sich genau richtig. Sie legten auf und informierten die richtige

Polizei.

Auch wenn in diesen Fällen alles richtiggemacht wurde, Anrufe dieser Art führen

doch leider immer wieder zum Erfolg. Die Polizei rät misstrauisch zu sein,

sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium,

melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden

sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war

und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll.

Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um

eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen.

Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation.

Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen und

kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Im Schwimmbad bestohlen,

Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Sonntag, 09.07.2023, 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Wochenende wurde ein Jugendlicher in einem Taunussteiner Schwimmbad

bestohlen. Während sich der Junge aus Taunusstein am heißen Sonntag eine

Abkühlung im Hahner Schwimmbad verschaffte, entwendete eine bislang unbekannte

Person seine Umhängetasche samt Geldbörse. Diese hatte er während des Schwimmens

auf den Liegeplätzen zurückgelassen.

Da die warmen Temperaturen auch in der kommenden Zeit wieder viele Menschen in

Schwimmbäder locken werden, hier einige Tipps der Polizei: Behalten Sie ihre

persönlichen Gegenstände so gut es geht im Blick! Wertgegenstände sollten erst

gar nicht mitgenommen oder in die entsprechenden Spinde und Schließfächer der

Bäder eingeschlossen werden. Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige

Beobachtungen, etwa wenn eine Person Taschen von augenscheinlich fremden

Badegästen durchsucht.

Hinweise zu dem Diebstahl in Taunusstein nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Opel angefahren und beschädigt,

Bad Schwalbach, Adolfsecker Weg, Montag, 10.07.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag,

11.07.2023, 11:30 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagmittag touchierte ein bislang unbekanntes

Fahrzeug einen in Bad Schwalbach geparkten Opel Corsa und flüchtete. Der

silberne Opel wurde durch dessen Besitzerin am Montagabend am Fahrbahnrand des

Adolfsecker Weges geparkt und am nächsten Tag gegen 11:30 Uhr erneut aufgesucht.

Hierbei musste die Halterin jedoch feststellen, dass eine unbekannte Person mit

ihrem Fahrzeug gegen die Fahrerseite ihres Pkw gefahren war und dort einen

großflächigen, rund 2.500 Euro teuren Schaden verursacht hatte. Bislang fehlt

vom Fahrer oder der Fahrerin jede Spur.

Daher bittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 um Hinweise.