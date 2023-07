Bergstrasse

Viernheim: An Türen gerüttelt / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (12.7.) versuchte ein 19 Jahre alter

Mann, mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Lorscher Straße zu öffnen.

Gegen etwa 0 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge die dunkel gekleidete Person.

Sie hätte bereits an mehreren Türgriffen der geparkten Autos gerüttelt und einen

schwarzen BMW durchsucht. Dank des sofortigen Anrufes bei der Polizei und einer

abgegebenen Personenbeschreibung konnte eine Streife den Tatverdächtigen noch im

Nahbereich festnehmen. Der 19-jährige Viernheimer kam mit auf die Wache und

wurde erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss an die polizeilichen

Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob er aus dem Auto etwas

mitgehen ließ, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 42 der

Polizeistation in Lampertheim / Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0

entgegen.

Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei darum, geparkte Fahrzeuge zu

verschließen und keine Wertgegenstände zurückzulassen. Kriminelle nutzen jede

Möglichkeit, die ihnen geboten wird.

Bensheim: Wertgegenstände aus Fahrzeug entwendet / Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Montagvormittag (10.7.) und Dienstagmorgen

(11.7.) hatten es Kriminelle auf zwei Fahrzeuge im Bereich Bensheim abgesehen.

Aus einem weißen Volkswagen, der im angegebenen Tatzeitraum in der Neißestraße

abgestellt war, ließen die bislang Unbekannten unter anderem mehrere Werkzeuge

der Marke Würth sowie ein Tablet der Marke Samsung mitgehen. In der Breslauer

Straße, die sich in unmittelbarer Nähe befindet, geriet ein silberner Skoda

ebenfalls in das Visier der Kriminellen. Hier entwendeten sie einen Geldbeutel.

Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind und ob ein Tatzusammenhang besteht,

ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Angaben

zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute machen können. Hinweise werden von der

zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0

entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Feld gerät in Brand / Feuerwehr und Polizei rücken gemeinsam aus /Ermittlungen zur Ursache dauern an

Weiterstadt (ots) – Circa zehn Hektar Feldfläche, mindestens drei

Kleingartenparzellen und ein Traktor des anwesenden Besitzers, gerieten am

frühen Dienstagabend (12.7.) „Vor den Löserbecken“, aus noch nicht bekannten

Grund in Brand. Gegen 17 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Darauf

rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter gemeinsam aus. Die

herbeigeeilten Wehren aus Weiterstadt, Mörfelden, Walldorf, Büttelborn, Klein-

und Groß-Gerau, sowie aus Pfungstadt, Raunheim, Bieberau und Griesheim, brachten

gemeinsam das Feuer unter Kontrolle. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde

niemand verletzt. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge beläuft sich der

Gesamtschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Mit diesen ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei betraut

(Rufnummer 06151/969-0).

Darmstadt / Mühltal: Spritztour endet in Haft

Darmstadt / Mühltal (ots) – Mit dem Ferrari eines Mannes aus Darmstadt haben

zwei Männer in der Nacht zum Montag (10.7.) in Mühltal einen Verkehrsunfall

verursacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

etwa 200.000 Euro. Beide Tatverdächtigen konnten noch im Nahbereich der

Unfallstelle festgenommen werden.

Der Eigentümer parkte seinen Sportwagen am Freitag (7.7.) in einem öffentlichen

Parkhaus in der Holzstraße im Bereich der Darmstädter Innenstadt. Ersten

Erkenntnissen zufolge geriet das Fahrzeug dort in den Fokus der beiden

Kriminellen. Wie die Männer in das Fahrzeug gelangten, ist aktuell Gegenstand

der Ermittlungen. Am Montagmorgen (10.7.) verständigten Zeugen gegen 5.15 Uhr

die Polizei und meldeten einen Verkehrsunfall im Bereich der

Ober-Ramstädter-Straße / Dornweghöhstraße in Mühltal. Zwei männliche Personen

wären dort mit einem Ferrari gegen eine Hauswand gefahren, beim Rückwärtsrollen

in einer angrenzenden Hecke zum Stehen gekommen und anschließend zu Fuß vom

Unfallort geflüchtet. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Männer im

Alter von 17 und 21 Jahren vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache

gebracht werden.

Der 21 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Dienstag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt

vorgeführt. Es erging Haftbefehl. Er wurde im Anschluss in eine

Justizvollzugsanstalt verbracht. Mit den weiteren Ermittlungen ist das

Kommissariat 35 in Darmstadt betraut.

Gross-Gerau

Riedstadt: Nach Schockanruf – Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Betrüger

Am Dienstagabend (11.7.) wurde eine Seniorin Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Die bislang unbekannten Täter meldeten sich bei der älteren Dame und behaupteten, ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Sie gaben weiter an, dass ihr Sohn nun im Gefängnis ist und die Freilassung nur gegen eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro möglich sei.

Aus Angst um das Wohl ihres Sohnes und vermeintlich unter Zeitdruck handelnd, sammelte die Seniorin sämtlichen Schmuck, Bargeld sowie Gold- und Silbermünzen zusammen und übergab diese an eine angebliche Abholerin, die vorgab im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu handeln.

Die Geschädigte beschrieb die Abholerin wie folgt: dicklich, braun gebrannt, circa 1,65 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, mit kurzen mittelblonden Haaren, einer kurzen Hose und einem Oberteil mit Blumenmuster. Das Auto, in das die Abholerin einstieg, wurde als schwarzes Fahrzeug mit HP-Kennzeichen beschrieben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 16.15 und 17.30 Uhr in der Wilhelmstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142 6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) zu melden.

Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Büttelborn

Büttelborn

Im Zeitraum von Montag, den 10.07.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, den 11.07.2023, 17:30 Uhr, kam es in Büttelborn in der Mainzer Straße in Höhe Hausnummer 46 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter orangener VW T-Roc an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.