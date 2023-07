Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Hettenleidelheim (ots) – Am gestrigen Dienstag (11.07.2023) gegen 08:00 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Die 40-jährige Fahrerin eines Kia befuhr die Poststraße in Fahrtrichtung „In der Union“ in Hettenleidelheim und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich zu passieren. Hierbei übersah sie die vorfahrtberechtigte 35-jährige Audi-Fahrerin und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen sowie der im Audi befindlichen drei Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Carlsberg: Zwei Waldbrände

Carlsberg (ots) – Am 11.07.2023 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Brand im Waldgebiet in Carlsberg mitgeteilt. Beim Eintreffen war das Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland war mit 37 Einsatzkräften sowie 10 Fahrzeugen im Einsatz. In der Nähe eines Waldweges hatte es an zwei Stellen gebrannt, wobei ein Brand den Weiteren durch Funkenflug auslöste. Es handelt sich um Flächen von 200 qm bzw. 600 qm. Als Brandursache kann eine Selbstentzündung nicht ausgeschlossen werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):