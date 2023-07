Herborn: Reifen geklaut –

Reifendiebe suchten das Gelände eines Autohändlers in der Burger Landstraße auf. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr und Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr machten sich die Täter an zwei Audi Q5 und einem VW Tiguan zu schaffen. Sie montierten die Reifensätze ab und suchte das Weite. Die Schäden an den Fahrzeugen durch das Abmontieren können noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im genannten Zeitraum auf dem Gelände beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Schönbach: Einbrecher im Schnäppchenmarkt –

Ein Swimmingpool, ein Telefon, eine Videokamera und ein Bildschirm erbeuteten unbekannte Einbrecher aus einem Schnäppchemarkt in der Schönbacher Hauptstraße. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.45 Uhr drangen die Diebe gewaltsam ein. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Der Wert der Beute liegt bei rund 200 Euro. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die in der genannten Zeit dort auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Greifenstein-Holzhausen: Einbruch scheitert –

Auf Beute aus einer Gaststätte hatten es Diebe in der Katzenfurter Straße abgesehen. Sie scheiterten mit dem Versuch die Eingangstür aufzubrechen und ließen einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro zurück. Zeugen, die die Täter am Montag, zwischen 16.00 Uhr und 21.30 Uhr an der Gaststätte beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Kratzer im Lack –

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem Skoda zurückließen. Der graue Octavia Kombi parkte zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 11.30 Uhr in der Hans-Joachim-Danckworth-Straße, in Höhe der Hausnummer 20. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die hintere Tür und den hinteren Kotflügel der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

37-Jähriger in Wetzlar brutal zusammengeschlagen – mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Wetzlar: Am frühen Sonntagmorgen traten und schlugen drei 20 und 22 Jahre alte Männer auf ihr Opfer ein. Ein Richter des Amtsgerichts Wetzlar erließ wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen, die die Tat in der Eduard-Kaiser-Straße beobachteten.

In Begleitung eines Täters verließ das 37-jährige Opfer gegen 03.00 Uhr ein direkt am Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße gelegenes Lokal. Vor der Gaststätte sprachen die beiden Männer zunächst miteinander. Aus bisher nicht bekannten Gründen schlug der Täter dem in Solms lebenden Opfer mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel. Inzwischen kamen die beiden Mittäter hinzu und alle drei traktierten den 37-Jährigen mit Schlägen und Tritten gegen Oberkörper und Kopf. Ein Zeuge informierte sofort die Polizei und schrie in Richtung der Angreifer. Die hielten letztlich von ihrem Opfer ab, stiegen in einen in Rumänien zugelassenen schwarzen dreier BMW und fuhren in Richtung Tankstelle davon. Im Rahmen der Fahndung stoppten Polizisten den Wagen und nahmen den 20-jährigen Fahrer mit Wohnsitz in Wetzlar fest. Weitere Ermittlungen führten zu den beiden 22-Jährigen, die ebenfalls einen Wohnsitz in Wetzlar haben.

Der 37-Jährige aus Wetzlar trug unter anderem Hirnblutungen, eine Platzwunde, Prellungen und Frakturen davon. Er wird derzeit stationär im Wetzlarer Krankenhaus behandelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurden die drei Männer am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Dieser ordnete gegen die dringend Tatverdächtigen Untersuchungshaft wegen eines versuchten Tötungsdeliktes an. Alle drei sitzen derzeit in hessische Justizvollzugsanstalten ein.

Die Ermittlungsbehörden suchen weitere Zeugen und fragen:

03.00 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.