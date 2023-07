+++ 2 Tote in Fernwald-Steinbach aufgefunden +++

Nachdem ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen am Freitag, den 07.07.2023 unentschuldigt auf seiner Arbeitsstelle nicht erschienen war und sich Hinweise auf einen möglichen Suizid ergaben, begaben sich Polizei und Rettungsdienst unverzüglich zu der in Fernwald-Steinbach gelegenen Wohnung.

Nach Betreten der Wohnung konnten sowohl der 29-jährige Bewohner, als auch dessen 30-jährige Ehefrau nur noch tot aufgefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand tötete der 29-jährige zunächst seine Ehefrau, bevor er sich selbst das Leben nahm.

Zu den konkreten Begleitumständen der Tat oder zu möglichen Motiven können derzeit aus ermittlungstaktischen- sowie aus Pietätsgründen keine Angaben gemacht werden.

Bedrohung während der Zugfahrt

Gießen (ots) – Zu einer Bedrohung zum Nachteil eines 33-Jährigen kam es gestern

Abend (10.7. / 19 Uhr) in der RB 15127 auf der Zugfahrt von Wetzlar in Richtung

Gießen. Ein 29-jähriger Wohnsitzloser soll dem 33-jährigen Mann aus Gießen

lautstark mit erhobenen Fäusten gedroht haben, ihn gegen die Glasscheibe des

Zuges zu drücken. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen

den beiden Männern.

Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Gießen übernahm den Fall nach

Ankunft des Zuges im Bahnhof Gießen. Der polizeibekannte Mann musste die Beamten

für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zum Revier begleiten. Anschließend kam

der 29-Jährige wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Lollar: Zeugenaufruf nach Schockanruf und Bargeldübergabe

Eine Serie von Schockanrufen verzeichnete die Polizei gestern Nachmittag und Abend. In den meisten Fällen erkannten die Anrufer die Betrugsmasche und informierten die Polizei. Nachdem jedoch eine über 80-Jährige in der Straße „Paulusgarten“ Bargeld in fünfstelliger Höhe einem Betrüger übergab, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Falsche Polizeibeamten meldeten sich bei der Seniorin und machten ihr weiß, dass ihr Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine Haftstrafe drohe. Diese könne mit einer Kaution abgewendet werden. Das Opfer sammelte ihre Silbermünzen und Bargeld in fünfstelliger Höhe zusammen und übergab dieses an einen Boten. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt, sportlich, zirka 1,70 Meter groß und hatte kurze dunkle zurückgegelte Haare. Er trug ein helles Hemd und wirkte gepflegt. Wer hat den Boten am Montag gegen 19.45 Uhr gesehen? Wem ist zu dieser Zeit ein Fahrzeug oder der Mann aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Um nicht in die Falle der Betrüger zu tappen, gilt es folgende Tipps zu beherzigen:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert.

Vergewissern Sie sich direkt bei Ihrem Angehörigen, unter der Ihnen bekannten Telefonnummer, ob es ihm gut geht und lassen sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Ihnen bekannten Telefonnummer, ob es ihm gut geht und lassen sie

sich den Sachverhalt bestätigen.

Informieren Sie einen Ihnen vertrauten Angehörigen über den Sachverhalt und sprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen ab.

Sachverhalt und sprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen ab.

Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Personen.

Staufenberg: In Tierarztpraxis eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Unbekannte in einer Tierarztpraxis in der Rathausstraße abgesehen. Die Unbekannten hebelten zwischen 16.00 Uhr am Samstag (08.07.23) und 08.45 Uhr am Montag (08.45 Uhr) ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Wem ist im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Von hinten zugetreten

In der Dammstraße trat ein unbekannter Mann am Dienstag (11.07.23) gegen 02.15 Uhr einem 30-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis von hinten in die Beine. Das Opfer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und zirka 1,60 Meter gewesen sein. Zudem hatte er seine schwarzen Haare zum Dutt zusammengebunden. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Hebelversuche scheitern

Die Hebelversuche an zwei Türen einer Firma in der Marburger Straße scheiterten offenbar. Unbekannte gelangten zwischen 10.00 Uhr am Samstag (08.07.2023) und 08.00 Uhr am Montag (10.07.23) auf das Gelände und versuchten in das Gebäude einzubrechen. Dabei hinterließen sie Sachschäden in Höhe von etwa 1.400 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Diebstahl von Trinkgelddose

Eine Trinkgelddose ließ ein Unbekannter am Montag (14.45 Uhr) aus einem Restaurant in der Straße „Reichensand“ mitgehen. Die Sparbüchse war mit einem grünen Chamäleon bedruckt. Der Inhalt der Spardose wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Tatverdächtige soll dunkelhäutig und zwischen 1,75 und 1,85 Meter gewesen sein. Er trug ein weiß-rot-blaues quergestreiftes Oberteil und eine Jeans. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Hinweise zur Identität des Diebes nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Kirchenfenster in Holzheim eingeworfen

In der Hauptstraße in Holzheim warfen Unbekannte mit einem Stein das Fenster einer Kirche ein. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen 08.00 Uhr am Mittwoch (05.07.2023) und 13.40 Uhr am Mittwoch (10.07.23). Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Lampen auf Schulgelände beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen 16.45 Uhr am Freitag (07.07.23) und 07.00 Uhr am Montag auf einem Schulgelände in der Reichenberger Straße sechs Lampen. Hinweise zu den Verursachern der etwa 2.500 Euro teuren Sachschäden nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen. 0801227

Grünberg: E-Bike-Diebstahl in Harbach

Ein E-Bike des Herstellers Cube ließen Unbekannte von einem Grundstück in der Straße „Zum Sandberg“ mitgehen. Die Diebe schlugen zwischen 09.45 Uhr am Montag (10.07.23) und 16.30 Uhr am Montag (10.07.23) zu. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleich des schwarzen Bikes nimmt die Grünberger Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Außenspiegel auf Parkplatz beschädigt

Zwischen Samstag (08.Juli) 20.00 Uhr und Sonntag (09.Juli) 6.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Licher Straße einen geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen PKW zurückkam, war der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Ein 71-Jähriger in einem Mini Cooper fuhr Samstagmorgen (08.Juli) gegen 10.15 Uhr von Dutenhofen nach Allendorf. Im Bereich einer Kurve kam dem Mini-Fahrer ein Unbekannter entgegen, der die Kurve schnitt. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte entfernte such von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Polizei sucht nach Unfallflucht grünen PKW

Ein Unbekannter befuhr am Montag (10.Juli) gegen 14.15 Uhr die Ebersgönser Straße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Hauptstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen den BMW eines 35-jähriger Mannes, der auf der Hauptstraße in Richtung Niederkleen unterwegs war. Trotz Bremsmanövers konnte der BMW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen hellgrünen PKW. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Leicht verletzte Jugendliche nach Radsturz

Montagabend (10.Juli) gegen 20.05 Uhr befuhr eine 14-Jährige mit ihrem Rad die Steinbruchstraße in Oberkleen. Offenbar verlor sie die Kontrolle über ihr Rad, stürzte und verletzte sich leicht. Die Radlerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gießen: Polizeivizepräsident erschüttert über hohe Gewaltbereitschaft – Auswertungen und Ermittlungen dauern an

„Nach vier Einsatztagen, die den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten sehr viel abverlangten, blicken wir auf eine sehr herausfordernde und schwierige Einsatzlage zurück. Ich bin erschüttert über das hohe Ausmaß der Gewalt und die rücksichtlosen Angriffe auf die Kolleginnen und Kollegen.

26 Polizistinnen und Polizisten wurden dabei verletzt. Man muss aber auch von Glück sprechen, dass es durch diese Angriffe nicht zu noch mehr und noch schwereren Verletzungen von Einsatzkräften gekommen ist. Ich habe mir selbst ein Bild vor Ort gemacht und will mich ausdrücklich bei allen Polizistinnen und Polizisten bedanken. Sie haben bei hohen Temperaturen und unter dem Einsatz ihrer Gesundheit die Lage hervorragend gemeistert. Darüber hinaus will ich auch meinen Dank den Einsatzkräften aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei aussprechen“, so Polizeivizepräsident Torsten Krückemeier.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat unmittelbar nach der Anmeldung der Kulturveranstaltung mit den Vorbereitungen begonnen. Hierzu wurde ein Vorbereitungsstab im Polizeipräsidium eingerichtet. In die Planungen flossen u.a. die Erfahrungen nach den Vorkommnissen bei der Veranstaltung im Jahr 2022 mit ein. Daneben wurden auch Aufrufe, die Veranstaltung in diesem Jahr gewaltsam zu verhindern sowie Gewalt gegen die Teilnehmenden der Veranstaltung und die Polizei auszuüben, berücksichtigt.

An den vier Einsatztagen wurden rund 130 Personen ins Gewahrsam genommen. Bislang wurden 125 Strafverfahren, größtenteils wegen Landfriedensbruchs, eingeleitet. Diese Zahl dürfte jedoch noch steigen, da viele Videoaufnahmen und andere Beweismittel noch ausgewertet werden. Unbeteiligte wurden, so die bisherigen Erkenntnisse, nicht verletzt. „Wir haben uns auf das eingestellt, was zu erwarten war und sind dem rechtsstaatlichen Auftrag, die Veranstaltung zu schützen, nachgekommen. Durch die umfangreichen Einsatzvorbereitungen und das schnelle Handeln in der sehr dynamischen Einsatzlage, insbesondere am Samstagmorgen, konnten wir in kurzer Zeit größere Auseinandersetzungen durch umschließende Festnahmen von größeren Gruppen von etwa 400 Personen verhindern.

Wir werden die Ereignisse sorgsam nachbereiten, analysieren und auch die weiteren notwendigen Ermittlungen fortsetzen, um alle Täter zu ermitteln“, ergänzte Polizeivizepräsident Torsten Krückemeier.