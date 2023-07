Einbruch in Tankstelle

Vergangene Nacht drangen zwei unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude in der Fuldaer Straße in Sontra ein. Gegen 02:14 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, worauf zwei maskierte Personen zu Fuß in Richtung Hornel flüchteten. Durch den Geschädigten wurde festgestellt, dass eine Geldkassette sowie mehrere Zigarettenschachteln durch die Täter entwendet wurden.

Täterbeschreibung:

Beide flüchtigen Täter waren dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Einer der Täter trug eine Jogginghose mit weißer Aufschrift am linken Hosenbein und führte eine Nike-Tasche mit. Der zweite Täter war mit einem dunklen Hoodie bekleidet. Schaden: ca. 4000 EUR.

Hinweise an die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Diebstahl von Kupfer; Trafo beschädigt; hoher Schaden

Am heutigen Dienstagmorgen wurden vom Gelände einer Firma in der Weststraße in Großalmerode ca. 150 Kilogramm Kupfer entwendet. Ein Mitarbeiter sah heute früh, kurz nach sechs Uhr, einen silbergrauen BMW mit KS-Kennzeichen von dem Gelände flüchten. Dieser war mit drei Personen besetzt, die möglicherweise für den Diebstahl infrage kommen.

Wie durch die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau am Tatort festgestellt wurde, wurde in ein Trafohaus eingebrochen und bei der Tatausführung hoher Sachschaden angerichtet. Dabei wurde auch das Trafo zerstört. Zudem liefen dadurch ca. 150 Liter Öl aus, wodurch das Erdreich entsprechend kontaminiert wurde. Diesbezüglich wurde auch die Obere Wasserbehörde informiert. Der gesamte Schaden, inklusive des notwendigen Abtragens des Erdreichs, wird mit ca. 60.000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Gegen Mauer gefahren

Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein Pkw den Kastanienweg in Reichensachsen und dort gegen eine Gartenmauer, die dadurch beschädigt wurde. Der Fahrer fuhr dann davon und gab am Unfallort noch an, dass kein Schaden entstanden sein. Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren, so dass der Fahrer, ein 66-Jähriger aus Fuldabrück, ermittelt werden konnte. Sowohl an der Mauer als auch am Pkw entstand Sachschaden.

Unfall beim Ausparken

Um 13:44 Uhr beabsichtigten gestern Mittag ein 65-Jähriger aus Eschwege und ein 79-Jähriger aus Sontra gleichzeitig rückwärts aus ihrer Parklücke zu fahren, wobei es zum Zusammenstoß beider Pkws kam. Der Unfall ereignete sich am Schloßplatz in Eschwege in Höhe der dortigen Apotheke. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß leicht beschädigt, hinsichtlich des Unfallhergangs gibt es unterschiedliche Auffassungen. Hinweise/ Zeugen: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 00:08 Uhr wurde vergangene Nacht ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried im Bereich der Ringstraße in Niederdünzebach durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was ein durchgeführter Test mit ca. 1,3 Promille bestätigte. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken

Um 17:35 Uhr rangierte gestern Nachmittag ein 32-Jähriger aus Preußisch Oldendorf mit seinem Pkw aus einer Parklücke in der Adam-von-Trott-Straße in Sontra heraus. Dabei kollidierte er mit dem dahinterstehenden Pkw einer 47-Jährigen aus Sontra. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 02:21 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 25-Jähriger aus Bad Hersfeld die L 3238 zwischen Laudenbach und Uengsterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 22:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 25-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw die B 80 zwischen Hedemünden und Gertenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das nach dem Aufprall davonlief. Sachschaden am Pkw. ca. 2500 EUR.

Trickdiebstahl

Um 14:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag eine 79-Jährige aus Witzenhausen, die mit ihrem Rollator unterwegs war, in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen von einer „dickeren“ ihr unbekannten Frau angesprochen. Diese fragten die 79-Jährige nach dem Weg, wobei eine zweite Tatverdächtigen sich hinter der 79-Jährigen aufhielt. Während des Gesprächs (Ablenkung) durch die erste Tatverdächtige, griff die zweite Tatverdächtige in die offene Handtasche der 79-Jährigen und entwendete daraus die Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente, Bankkarten und etwas Bargeld. Schaden: ca. 200 EUR. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst im Herkules-Markt im Bornemannweg, als sie dort bezahlen wollte. Hinweise: 05542/93040.