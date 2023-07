„Polizeiladen on Tour“ und Vorträge zum Schutz vor Einbruch, Trickdiebstahl und Auto-Aufbruch

Nordhessen: Das Team des Polizeiladens, der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, ist in diesem Sommer wieder in ganz Nordhessen unterwegs und bietet kostenlose Beratungen und Vorträge zu interessanten Themen wie dem Einbruchschutz an.

Die Fachberaterinnen und Fachberater laden Interessierte zu den folgenden kostenlosen Vortragsveranstaltungen herzlich ein:

Raiffeisenweg 22, VHS, Thema: Smart-Home und Einbruchschutz (bitte um telefonische Anmeldung an die VHS unter Tel. 0561-1003-0). Mittwoch, 19.07.23, von 18:00-19:30 Uhr, 34253 Lohfelden,

Brunnenstraße 9, VHS, Thema: Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen (bitte um telefonische Anmeldung an die VHS unter Tel. 0561-1003-0). Donnerstag, 27.07.23, von 18:00-20:00 Uhr, 34560 Fritzlar,

Obertor, Zehntscheune, Thema: Einbruchschutz für Häuser, Kellerräume und Wohnungen. Dienstag, 01.08.23, von 15:00-16:30 Uhr, 34127 Kassel,

Holländische Straße 74, Bürgerhaus Philipp-Scheidemann-Haus,

Thema: Schutz vor PKW-Aufbrüchen, Keller-Aufbrüchen und

Fahrraddiebstählen (bitte um telefonische Anmeldung im

Polizeiladen unter Tel. 0561-17171).

Zusätzlich wird das Team beim „Polizeiladen on Tour“ mit einem Infostand an folgenden Terminen vielerorts zu finden sein und Fragen zu verschiedenen Themen wie Schutz vor Einbruch, Trickdiebstahl und Pkw-Aufbruch beantworten:

Korbach, Prof.-Bier-Straße Dienstag, 29.08.23, von 11-14 Uhr, 37242 Bad-Sooden-Allendorf,

Städtersweg 1-2, Parkplatz Rewe-Markt

Gerade in der Sommerferienzeit nutzen insbesondere Wohnungseinbrecher die mitunter längerfristigen Urlaubsabwesenheiten von Bewohnern. Um sich während des Urlaubs vor einem Einbruch zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Nachbar sollte keinen über die längere Abwesenheit informieren. Simulieren Sie Anwesenheit, z.B. mit Zeitschaltuhren oder

TV-Simulatoren.

Bundesweit agierender Wohnungseinbrecher festgenommen

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Am vergangenen Freitag konnten Beamte des für Wohnungseinbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo in Zusammenarbeit mit Fahndungskräften des Polizeipräsidiums Nordhessen einen bundesweit agierenden mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festnehmen. Gegen den 31-Jährigen lagen bereits Haftbefehle aus zwei weiteren Bundesländern vor.

Der Mann wird beschuldigt, am 19. Juni 2023 einen versuchten Wohnungseinbruch in der Miramstraße im Kasseler Stadtteil Bettenhausen begangen zu haben. Die aufgrund dieser Tat durch die Beamten des Einbruchskommissariats angestellten Ermittlungen führten dazu, dass der 31-Jährige in Tatverdacht geriet. Da der aus Kasachstan stammende Beschuldigte in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügte und unbekannten Aufenthalts war, initiierten die Ermittler sowie die Kasseler Staatsanwaltschaft umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Im Zuge operativer Maßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Beschuldigten ermittelt und er am Freitagnachmittag in Kassel-Mitte letztlich durch Fahnder der Polizei festgenommen werden.

Nach der Festnahme wurde der 31-Jährige aufgrund der ebenfalls wegen Wohnungseinbruchsdiebstählen bestehenden Haftbefehle aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in die Justizvollzugsanstalt in Kassel-Wehlheiden eingeliefert.

Weiterhin ist der Mann verdächtig, Anfang des Jahres auch in Berlin einen Wohnungseinbruch begangen zu haben. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten, für die der Tatverdächtige verantwortlich sein könnte, dauern derzeit an.

Exhibitionist an Straßenbahnhaltestelle in Vellmar festgenommen

Vellmar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montagnachmittag entblößte sich ein Mann an der Endhaltestelle der Straßenbahn „Vellmar-Nord“ in Vellmar. Ein Zeuge hatte deswegen gegen 15:10 Uhr die Polizei gerufen und geschildert, dass sich der Mann dort entblößt gegenüber mehreren Fahrgästen, unter anderem auch Kindern, zeigen solle und auch sexuelle Handlungen an sich vornehme. Die sofort zum Ort des Geschehens eilende Streife des Polizeireviers Nord nahm dort nur wenige Minuten später einen 28-Jährigen, der momentan in Kassel wohnt, fest. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende und wirre Angaben machende Beschuldigte immer noch entblößt. Die Beamten brachten den festgenommenen 28-Jährigen anschließend in das Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.