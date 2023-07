Amtliches Kennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntag (09.07.), zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr, das amtliche Kennzeichen FD-J 2803 von einem Leichtkraftrad des Herstellers Yamaha. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferkabel gestohlen

Dipperz. Vom Gelände eines Umspannwerks im Lingsgrunder Weg im Ortsteil Wisselsrod stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (07.07.) und Montagmorgen (10.07.) Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Durch das Aufbrechen der Zugangstore entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

EKHK Horst Schäfer: Ein Urgestein der Vogelsberger Polizei geht in den Ruhestand

Lauterbach/Alsfeld. Nach mehr als zwei Jahrzehnten verabschiedet sich mit Horst Schäfer ein Urgestein der Alsfelder Kriminalpolizei aus dem aktiven Polizeidienst. Der Erste Kriminalhauptkommissar fungierte zuletzt für mehr als zehn Jahre als Leiter des Fachkommissariats für Kapital-, Brand-, Waffen- und Sexualdelikte im Vogelsberg.

Stellvertretend für Polizeipräsident Michael Tegethoff erhielt der Pensionär im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Lauterbach seine Ruhestandsurkunde aus den Händen von Polizeirat Philipp Eifert. Im Beisein seiner Familie, zahlreichen Kolleginnen und Kollegen sowie ehemaligen Weggefährten dankte der Direktionsleiter Horst Schäfer für sein jahrelanges Wirken im Vogelsberg und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Schäfer, der seine Laufbahn 1989 bei der Polizei Hessen begonnen hat, ist – nach mehreren Verwendungen im Rhein-Main-Gebiet und seinem abgeschlossenen Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Verwaltungsfachhochschule in Gießen – bereits seit 1999 fester Bestandteil der Alsfelder Kriminalpolizei. In mehreren Führungsverwendungen und Arbeitsgruppen war der heutige 60-Jährige in seiner mehr als 20-jährigen Dienstzeit im Vogelsbergkreis durchgängig in der Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. Währenddessen war er unter anderem auch mehrfach als Ermittler in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ zu sehen – zuletzt Anfang 2022 mit dem Cold Case „Tado Loncar“.

Mit Ablauf des Monats Juni verabschiedete sich der Kriminalist nun in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Einbruch in Kindertagesstätte

Bebra. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (10.07.) ein Fenster einer Kindertagesstätte in der „Hessischen Straße“ in Weiterode auf. Anschließend betraten die Einbrecher unbefugt die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anschlussstelle Niederaula nach Verkehrsunfall wieder freigegeben

Nach einem Verkehrsunfall auf der A 7 in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstag war die Anschlussstelle Niederaula für den Verkehr vorübergehend gesperrt.

Wie die Polizei nun mitteilt, sind beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden wieder frei befahrbar und auch die Anschlussstelle Niederaula wurde aufgrund der zügig abgeschlossenen Reparaturarbeiten der Autobahnmeisterei ab sofort für den Verkehr freigegeben.

LKW schiebt Baustelleneinrichtung zur Seite – Anschlussstelle Niederaula gesperrt

Am frühen Morgen des (11.07.) kam es im Baustellenbereich der A7 Fahrtrichtung Süden, in Höhe der Anschlussstelle Niederaula, zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Kissingen kam aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Sattelzug im Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab, touchierte dabei die Baustelleneinrichtung, sodass ein Teil der Fahrbahntrennung auf den rechten Fahrstreifen geschoben wurde. Aufgrund dessen ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Niederaula nicht mehr befahrbar. Der restliche Verkehr konnte lediglich auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle weiterfahren.

Durch die verschobene Baustelleneinrichtung musste ein 38- jähriger VW Golf Fahrer aus Köln, welcher sich hinter dem unfallverursachenden LKW befand stark abbremsen. Ein weiterer, sich dahinter befindlicher 60- jähriger LKW Fahrer aus Paderborn konnte seinen Sattelzug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den 38- jährigen VW Golf Fahrer auf und drückte diesen in die verschobene Fahrbahntrennung. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kurze Zeit später fuhr ein 64-jähriger Toyota Fahrer aus Norwegen über die auf der Fahrbahn befindlichen Fahrzeugteile und beschädigte dadurch sein Fahrzeug.

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens, kam es zu keinerlei nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Reparatur-und Instandsetzungsarbeiten an der Baustelleneinrichtung werden voraussichtlich bis zum späten Vormittag andauern. In Fahrtrichtung Fulda steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung und die Abfahrt der Anschlussstelle Niederaula kann vorläufig nicht befahren werden.

Neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg war ein Abschleppdienst, die Autobahnmeisterei Fulda sowie die zuständige Verkehrssicherungsfirma im Einsatz.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 40000 EUR.

Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit Todesfolge in Schlitz

Am 10.07.2023, gegen 12:50 Uhr wurde ein 47-jähriger Kradfahrer, der an der Kreuzung Otto-Zinßer-Straße / Bahnhofstraße, nach links in Richtung Hutzdorf abbiegen wollte, von einem Lkw von hinten erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen. Der 69-jährige Lkw-Fahrer fuhr zuvor hinter dem Krad und wollte in dieselbe Richtung abbiegen.

Nach anfänglichen Wiederbelebungsversuchen, durch vor Ort befindliche Ersthelfer und dem Rettungsdienst, verstarb der Kradfahrer kurze Zeit später noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt lediglich einen Schock und wurde zur Vorsicht ins Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeuge entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehr Schlitz, zwei RTW, ein Rettungshubschrauber, sowie drei Streifen der Polizeistation Lauterbach. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Unfall mit Radfahrer

Großenlüder. Am Sonntag (09.07.) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Garmisch-Patenkirchen befuhr die Straße „Mährecke“ in Richtung Wiesenweg. In der dortigen Rechtskurve wollte er nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf einen Feldweg abbiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 28-jährigen BMW-Fahrer aus Neuhof. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

Alleinunfall

Fulda. Am Sonntag (09.07.) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Eine 19-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin aus Fulda befuhr die B27 und beabsichtigte nach derzeitigen Erkenntnissen diese über die Abfahrt Kaiserwiesen zu verlassen. Im linksverlaufenden Kurvenbereich der Abfahrt kam sie jedoch aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Kleinkraftrad rutschte unter die Leitplanke und die 19-Jährige verletzte sich leicht.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall beim Überholen

Breitenbach am Herzberg. Am Freitag (07.07.), gegen 11 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Görlitz mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger und eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Alsfeld in dieser Reihenfolge die B62 von Breitenbach a.H. kommend in Richtung Gehau. Verkehrsbedingt musste der Lkw-Fahrer seine Geschwindigkeit verringern. Daraufhin leitete die Pkw-Fahrerin nach momentanem Kenntnisstand einen Überholvorgang ein. Zeitgleich entschied sich auch der Lkw-Fahrer dazu, das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen, sodass der Pkw und der Lkw kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und suchte nach dem Unfall eigenständig einen Arzt auf.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wildeck-Obersuhl. Am Sonntag (09.07.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck mit ihrem Ford-Kombi die Eisenacher Straße in Richtung Wildeck-Bosserode. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Im Anschluss wurde sie von der Mauer abgewiesen und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum. Die Fahrerin wurde leichtverletzt. Zudem entstand Gesamtschaden von rund 5.200 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Freitag (07.07.), gegen 14.30 Uhr, bis Samstag (08.07.), gegen 18 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen weißen Audi in einer Parkbucht in der Friedrichstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde vermutlich beim Ausparken der Audi im hinteren linken Bereich beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de