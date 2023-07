Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Wohnung,

Oberursel, Camp-King-Allee, Feststellungszeitpunkt: Sonntag, 09.07.2023, 21:00 Uhr

(he)Gestern Abend wurde in der Camp-King-Allee in Oberursel in einem Mehrparteienhaus ein versuchter Einbruch festgestellt, bei dem den ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand. Im Zeitraum seit dem 19.06.2023 versuchten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass ein Betreten der Innenräume nicht erfolgte. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Einbrecher treffen auf schlafende Wohnungsinhaberin, Bad Homburg, Kirdorf, Rotlaufweg, Montag, 10.07.2023, 00:00 Uhr bis 05:30 Uhr

(he)In der Nacht von Sonntag auf Montag stiegen Einbrecher in Kirdorf in einem im Rotlaufweg gelegenen Mehrparteienhaus in eine Wohnung ein und trafen dort den ersten Erkenntnissen zufolge auf die schlafende Wohnungsinhaberin. Augenscheinlich versuchten der oder die Täter zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und danach in die Wohnung eingestiegen. Im Innern wurden in verschiedenen Räumen Schränke und Kommoden geöffnet; so auch im Schlafzimmer. Dort bemerkten die Täter mutmaßlich die schlafende Geschädigte und ergriffen sodann die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro; nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Diesel von Baustellenfahrzeuge abgezapft, Königstein im Taunus, Kórniker Weg, Montag, 10.07.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 11.07.2023, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh haben Dieseldiebe in Königstein zugeschlagen und literweise Kraftstoff abgezapft. Der oder die Täter näherten sich einer Baustelle im Kórniker Weg und machten sich an drei dort abgestellten Baustellenfahrzeugen zu schaffen. Hier entwendeten sie aus den Fahrzeugen den Kraftstoff, welchen sie zuvor auf unbekannte Art und Weise abzapften. Mit ihrer flüssigen Beute suchten sie sodann unbemerkt das Weite.

Die Polizeistation Königstein nimmt Hinweise zu den Dieseldieben unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Graffitisprayer auf Gelände von Einkaufsmarkt zugange, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Kalbacher Straße / Im Atzelnest, Freitag, 07.07.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 10.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Farbschmierer gleich mehrere Stellen auf dem Gelände eines Ober-Eschbacher Einkaufsmarktes verunstaltet. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen betraten die Sprayer das Grundstück des Marktes in der Kalbacher Straße und besprühten anschließend mit schwarzer Farbe mehrere Wände eines angrenzenden Parkunterstandes samt zugehörigem Stützpfeiler. Im Anschluss nahmen die Täter unerkannt Reißaus. Die erforderlichen Reinigungskosten belaufen sich auf schätzungsweise 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung zu setzen.