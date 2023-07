17-Jähriger überfallen,

Elz, Offheimer Straße, Nähe Bahnhof, Sonntag, 09.07.2023, 15:45 Uhr

(he)Am Sonntagnachmittag wurde ein Jugendlicher in der Nähe des Elzer Bahnhofs von zwei unbekannten Tätern überfallen und geschlagen. Während der Tathandlung wurden ihm seine Uhr und ein mitgeführtes Handy entwendet. Verletzt wurde der junge Mann leicht. Seinen eigenen Angaben zufolge hielt er sich mit Freunden auf einer unterhalb des Bahnhofes gelegenen kleinen Grünfläche auf. Plötzlich seinen zwei Täter erschienen, hätten ihn angegriffen und es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe man ihm die Uhr vom Handgelenk genommen und unter Vorhalt eines Schlagstockes zur Herausgabe seines Handys gezwungen. Mit diesen Gegenständen sei das Täterduo dann auf den Parkplatz eines in der Nähe befindlichen „Netto“-Marktes geflüchtet, dort in einen grauen Pkw eingestiegen und davongefahren. Beschreibung Täter 1: 30-40 Jahre, circa 1,80 Meter groß, schlank, kurze, blonde Haare, Jeans, graues T-Shirt, nach Angaben des Geschädigten „osteuropäische“ Herkunft. Täter 2: 1,70-1,75 Meter groß, normale Statur, nach hinten gekämmtes, dunkles Haar, nach Angaben des Geschädigten „asiatisches Erscheinungsbild“, Shorts und T-Shirt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

Einbrecher ertappt? Weilburg, Goethestraße, Montag, 10.07.2023, 14:20 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde in Weilburg in der Goethestraße mutmaßlich ein Einbrecher erwischt, als er versuchte in ein unbewohntes Einfamilienhaus einzudringen. Der Mann wurde von einer Zeugin angesprochen und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Gegen 14:20 Uhr wurde das auffällige Verhalten des Unbekannten von einer Zeugin beobachtet. Diese informierte umgehend eine für das Haus Verantwortliche, welche sich auf den Weg machte und im Hinterhof auf den Fremden traf. Die Beobachtungen der ersten Zeugin und die Umstände des Antreffens der Person lassen den Schluss zu, dass der Verdächte gerade dabei war in das Haus einzudringen. Nach einer Ansprache der Verantwortlichen kam es zu Beleidigungen und einer Bedrohung durch den Unbekannten. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad über die Rudolf-Dietz-Straße. Beschreibung: Circa 30 Jahre, circa 1,80 Meter, schlank, kurze dunkelblonde Haare im Nacken und an den Seiten rasiert, Unterarme tätowiert, schwarzes T-Shirt, rote Jogginghose, blaues Mountainbike. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

Einbruch und versuchter Einbruch in Bootsverleih, Weilburg, Ahäuser Weg, Bahnhofstraße, Sonntag, 09.07.2023 bis Montag,10.07.2023

(he)Gestern wurden der Weilburger Polizei ein versuchter sowie ein vollendeter Einbruch in die Räumlichkeiten von Bootsverleihern gemeldet. Über die Höhe des entstandenen Gesamtschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Im Ahäuser Weg wurde gewaltsam eine Kette samt Vorhängeschloss entfernt, um anschließend in die Räume eines dort ansässigen Kanuverleihs zu gelangen. Die Innenräume wurden durchwühlt; ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. In der Bahnhofstraße wurde, ebenfalls bei einem Kanuverleih, versucht, gewaltsam in ein auf dem betroffenen Gelände stehendes Holzhaus einzudringen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter gelangten jedoch nicht in das Innere. Ob ein Zusammenhang mit einer verdächtigen Wahrnehmung von gestern, Montag, 10.07.2023, 14:20 Uhr in der Goethestraße besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler bitten unter der Rufnummer (06471) 9386-0 um Hinweise.

Motorrad entwendet,

Hünfelden, Ohren, Camberger Straße, Samstag, 08.07.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 09.07.2023, 09:00 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen vergangenem Samstagnachmittag und dem darauffolgenden Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Täter in Ohren ein auf der Straße abgestelltes Motorrad im Wert von circa 5.000 Euro. Die orange-schwarze KTM stand ursprünglich in der Camberger Straße auf Höhe der Hausnummer 7. Am Sonntag, gegen 09:00 Uhr war sie dann verschwunden. Hinweise auf die Diebe liegen nicht vor. Die Limburger Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Limburg, Eschhöfer Weg, Montag, 10.07.2023, 15:55 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Limburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Rollstuhlfahrer, bei dem dieser verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein BMW-Fahrer gegen 15:55 Uhr den Eschhöfer Weg in Richtung Limburg. In Höhe Ortseingang Limburg sei der Rollstuhlfahrer plötzlich von der rechten Seite aus einem Radweg heraus auf die Fahrbahn gefahren. Nun sei es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Rollstuhl gekommen und der 42-jährige Rollstuhlfahrer stürzte auf die Straße. Hierbei verletzte er sich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.