Main-Taunus: Die Polizei-News

Täterfestnahmen nach Einbruch in Mobilfunkshop, Hofheim, Hauptstraße, Dienstag, 11.07.2023, 03:00 Uhr

(da)Der Polizei gelang es am Dienstagmorgen zwei Einbrecher festzunehmen, nachdem diese in einen Mobilfunkshop eingestiegen waren. Gegen 03:00 Uhr wurden Anwohner der Hauptstraße in Hofheim durch einen lauten Knall geweckt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten fest, dass in einen dortigen Mobilfunkshop eingebrochen worden war. Die zunächst unbekannten Täter hatten eine Scheibe des Geschäfts mit einem Gullideckel eingeworfen und im Anschluss diverse Smartphones und Bargeld aus den Innenräumen entwendet. Bei ihrer Flucht wurden sie jedoch von Anwohnern beobachtet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizeistation Hofheim sowie angrenzender Polizeidienststellen führten schlussendlich zur Ergreifung zweier 19-Jähriger aus Friedrichsdorf. Beide wurden festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim gebracht. Das zuvor entwendete Stehlgut in Höhe von 8.000EUR wurde sichergestellt.

Einbruch in Juweliergeschäft,

Bad Soden, Am Bahnhof, Dienstag, 11.07.2023, 05:20 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen stieg ein Unbekannter in ein Juweliergeschäft am Bad Sodener Bahnhof ein. Ein bisher unbekannter Täter hat gegen 05:20 Uhr die Scheibe eines Juweliergeschäfts in der Bad Sodener Innenstadt eingeschmissen und diversen Schmuck aus der Auslage entwendet. Zeugen konnten noch beobachten, wie ein ca. 1,80m großer, schlanker Mann in schwarzer Kleidung samt langer Hose und schwarzer Mütze mit seiner Beute in Richtung Bahnhof flüchtete. Seitdem fehlt von dem Einbrecher jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

Maserati in Hattersheim aufgebrochen, Hattersheim, Hauptstraße, Montag, 10.07.2023

(da)Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen einen Maserati in der Hattersheimer Innenstadt. Am Montag meldete ein Hattersheimer Bürger, dass mehrere Scheiben des hochwertigen PKW eingeschlagen worden waren. Dieser parkte auf einem Park & Ride Parkplatz unweit des Bahnhofs. Ob der oder die Täter über ihre Zerstörungswut hinaus noch etwas aus dem Fahrzeug stahlen, konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei bittet nun potentielle Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Fahrerflucht in Hofheimer Innenstadt, Hofheim, Alte Bleiche, Montag, 10.07.2023, 23:30 Uhr

(da)Am Montag misslang ein Überholmanöver in der Hofheimer Innenstadt, infolgedessen es zu einem Unfall kam und die verursachende Person von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 23:30 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit ihrem blauen Toyota Corolla auf der Straße „Alte Bleiche“. Im Bereich des Busbahnhofs existiert derzeit aufgrund von Bauarbeiten eine Fahrbahnverengung. Nun wollte ein zunächst hinter dem Toyota befindlicher dunkler PKW den Toyota noch vor der Baustelle überholen. Das Überholmanöver scheiterte und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, als der dunkle PKW von links vor dem Toyota einscheren wollte. Anstelle den daraus folgenden Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen, soll die Fahrerin bzw. der Fahrer des dunklen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Wilhelmstraße geflüchtet sein. Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen dunklen, womöglich schwarzen PKW mit einem modernen Erscheinungsbild sowie einem Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis gehandelt haben. Der Regionale Verkehrsdienst hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.