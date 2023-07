Wiesbaden: Die Polizei-News

Mann mit Softairwaffe löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, 10.07.2023, 11.50 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag löste ein 43-jähriger Mann einen größeren Polizeieinsatz

aus, nachdem er mit einer Anscheinswaffe im Bereich der Biebricher Allee

unterwegs war und die drei Insassen eines vorbeifahrenden Fahrschulautos mit der

Waffe bedroht hatte. Der Fahrschullehrer meldete der Polizei gegen 11.50 Uhr,

dass er soeben in der Biebricher Allee eine männliche Person mit einer

Schusswaffe in der Hand gesehen habe, welche von der Varusstraße aus in Richtung

Biebricher Allee gelaufen sei. Als der Mitteiler an der Person vorbeigefahren

sei, habe diese die Waffe auf sein Fahrschulauto gerichtet und sei dann

weitergegangen. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen

konnte die beschriebene Person in der Biebricher Allee angetroffen und

widerstandslos festgenommen werden. Eine aufgefundene Softairwaffe wurde

sichergestellt. Der 43-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Offensichtlich verwirrter Mann nackt im Bus unterwegs, Wiesbaden,

Bleichstraße, Hellmundstraße, 10.07.2023, 19.10 Uhr bis 19.25 Uhr,

(pl)Ein offensichtlich verwirrter Mann ist am Montagabend komplett nackt in

einem Bus durch Wiesbaden gefahren. Ein Passant meldete der Polizei gegen 19.10

Uhr eine nackte männliche Person, welche im Bereich des Hauptbahnhofs in einen

Linienbus gestiegen und in Richtung Innenstadt gefahren sei. Mittels der

Videoschutzanlage konnte festgestellt werden, dass der Mann in der Bleichstraße

den Bus wieder verließ und sich, immer noch nackt, in Richtung Hellmundstraße

entfernte. Unmittelbar im Anschluss konnten Polizeikräfte den augenscheinlich

verwirrten Mann antreffen. Der 45-Jährige folgte jedoch nicht den polizeilichen

Anweisungen und zeigte sich so aggressiv, dass schließlich Pfefferspray

eingesetzt werden musste. Daraufhin ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen

und wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik

gebracht.

10-Jährige auf Spielplatz von Mann angegriffen, Mainz-Kostheim,

Teufelssprung, 09.07.2023, 14.00 Uhr,

(pl)Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in

der Straße „Teufelssprung“ in Mainz-Kostheim von einem unbekannten Mann

angegriffen und leicht verletzt. Nach Angaben des Mädchens habe sich der

Unbekannte ihr gegen 14.00 Uhr von hinten genähert und sie dann ohne

ersichtlichen Grund geschubst. Hierdurch sei die 10-Jährige gestürzt. Nach dem

Angriff ließ der Mann das leicht verletzte Mädchen zurück und entfernte sich in

Richtung Schule. In einem Gespräch äußerte das Mädchen gegenüber der Polizei,

dass dies nicht der erste Vorfall gewesen wäre. Bereits vor etwa zwei Monaten

sei sie bereits schon einmal in den Nachmittagsstunden an einer Bushaltestelle

in der Castellumstraße von demselben Mann zu Boden gestoßen worden. Der

Angreifer soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank sowie ungepflegt

gewesen sein und schulterlange dunkelbraune zu einem geflochtenen Zopf gebundene

Haare sowie einen dunkelbraunen, ebenfalls zum Zopf geflochtenen, Kinnbart

gehabt haben. Bei dem letzten Vorfall habe er eine runde Sonnenbrille mit

schwarzem Brillenglas, ein T-Shirt, eine braune Hose mit seitlichen Taschen und

braune knöchelhohe Stiefel getragen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Mit gestohlenem Motorroller vor Polizei geflüchtet, Mainz-Kostheim,

10.07.2023, 20.05 Uhr,

(pl)Am Montagabend flüchteten zwei Jugendliche in Mainz-Kastel auf einem

gestohlenen Motorroller vor einer Polizeistreife. Einer der Jugendlichen konnte

letztlich festgenommen werden. Eine Streife des 2. Polizeireviers wollte gegen

20.05 Uhr den mit zwei Personen besetzten Roller in der Waldhofstraße einer

Kontrolle unterziehen. Nach Erblicken des Streifenwagens ließen die beiden das

Kleinkraftrad im Bereich einer Schule zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht. Im

Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den beiden Flüchtigen konnte der

mutmaßliche Sozius, ein 16-jähriger Jugendlicher, festgenommen werden. Bei einer

Überprüfung des zurückgelassenen Motorrollers und den daran befindlichen

Kennzeichen stellte sich heraus, dass beides als gestohlen gemeldet war. Die

Ermittlungen zu dem noch flüchtigen Jugendlichen dauern an.

Eindringling von Hausbewohnerin ertappt, Mainz-Kostheim, Steinern Straße,

10.07.2023, 10.15 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag ist ein junger Mann in ein Einfamilienhaus in der

Steinern Straße eingedrungen und wurde hierbei von der Hausbewohnerin ertappt.

Der Unbekannte verschaffte sich gegen 10.15 Uhr durch die offenstehende

Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Er hatte jedoch die Rechnung ohne die

anwesende Bewohnerin gemacht. Diese stellte den Eindringling zur Rede, woraufhin

dieser das Haus verließ. Der Unbekannte wurde als jung, schlank und ca. 1,60

Meter groß beschrieben. Er habe ein weiß-blaues Oberteil getragen. Nur wenige

Minuten später wurde ein Haus im Glacisweg von Einbrechern heimgesucht. Die

Täter waren dort zwischen 10.25 Uhr und 10.45 Uhr zugange und ergriffen auch in

diesem Fall augenscheinlich unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden-Erbenheim, Mittelpfad, 10.07.2023, 19.45 Uhr,

(pl)Auf einem Parkplatz im Bereich des Mittelpfads in Erbenheim brannte am

Montagabend ein geparkter Opel Corsa. Ein Fahrradfahrer wurde gegen 19.45 Uhr

auf das Feuer aufmerksam, welches dann von der verständigten Feuerwehr gelöscht

werden konnte. Durch den Brand wurde der betroffene Pkw beschädigt. Der

Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandermittler der

Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Kleidungsstücke angezündet,

Wiesbaden, Eulenstraße, 11.07.2023, 05.00 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagmorgen wurden in der Eulenstraße zwei Kleidungsstücke

angezündet. Die brennenden Kleidungsstücke waren zum einen über einem Zaun und

zum anderen über einem Hinweisschild abgelegt. Die Brände wurden gegen 05.00 Uhr

entdeckt und gelöscht. Durch das Feuer wurde der Zaun leicht und das Schild

stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die

Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Falsches Gewinnversprechen,

Wiesbaden, 10.07.2023,

(pl)Betrüger haben am Montag bei einer Wiesbadenerin versucht, mit einem

falschen Gewinnversprechen Geld zu ergaunern. Der Frau wurde nachmittags

telefonisch ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um jedoch den vermeintlichen Gewinn zu

erhalten, müsse sie zunächst mehrere Hundert Euro überweisen. Die Wiesbadenerin

ließ sich jedoch nichts vorgaukeln und verständigte stattdessen die Polizei.

Betrüger versuchen immer wieder, mit der „Gewinnmasche“ an Geld zu kommen.

Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen

Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes

an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf

versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung

niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer

nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher versuchen mehrfach im Kreisgebiet

einzubrechen und scheitern, Oestrich-Winkel, Burgstraße /

Hünstetten-Oberlibbach, Kornblumenweg / Walluf, Jakob-Fechtig-Weg, Freitag,

07.07.2023 bis Montag, 10.07.2023,

(fh)Im Laufe des vergangenen Wochenendes waren Einbrecher gleich mehrfach im

Kreisgebiet unterwegs. Die Tatorte lagen dabei in Oestrich-Winkel, Oberlibbach

und Oberwalluf. Im Jakob-Fechtig-Weg in Oberwalluf stellte ein Haubesitzer am

Freitag fest, dass Unbekannte in einem bislang nicht näher eingrenzbaren

Zeitraum versucht hatten, die Hauseingangstür aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch

stand und ermöglichte den Tätern so keinen Zutritt. Auch im Kornblumenweg in

Oberlibbach gingen Einbrecher zwischen Sonntag- und Montagmittag ähnlich vor.

Auch sie versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen offenbar ebenfalls

nicht gelang, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Zu guter

Letzt geriet das Bürogebäude einer Universität in Oestrich-Winkel ins Visier von

Langfingern. In der Burgstraße hatten sich die Unbekannten in derselben Nacht

mit einem Gegenstand an einer Außentür zu schaffen gemacht und hier den

Türrahmen beschädigt. Eingestiegen waren sie jedoch offenbar nicht. Die Täter

waren also in keinem der bekanntgewordenen Fällen erfolgreich und verursachten

letztlich einen Gesamtschaden von knapp 1.000 Euro.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu der Tat in Walluf unter der

Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen, die Polizeistation Rüdesheim unter (06722)

9112-0 zum Einbruch in die Universität. Hinweise zur Tat in Oberlibbach werden

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 von den zuständigen Ermittlerinnen und

Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegengenommen.

Möchten Sie sich zum Thema „Schutz vor Einbrechern“ informieren und beraten

lassen? Dann besuchen Sie gerne am Dienstag, den 18.07.2023 in der Fußgängerzone

in Eltville einen Informationsstand der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Hier erhalten Sie zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr völlig kostenfrei Tipps und

Tricks, um Ihr Eigenheim noch sicherer zu machen!

Gartenhütte aufgebrochen und Gegenstände entwendet, Schlangenbad-Hausen vor

der Höhe, Taunusstraße, Sonntag, 09.07.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 10.07.2023,

07:15 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben Einbrecher eine

Gartenhütte in der Taunusstraße in Hausen vor der Höhe aufgebrochen und aus

dieser Werkzeug entwendet. Am Montagmorgen stellte der Besitzer des Gartens

fest, dass Unbekannte offenbar in der Nacht zuvor das Fenster seines Schuppens

aufgebrochen und sich so Zutritt zu diesem verschafft hatten. Aus der Hütte

nahmen die Einbrecher unter anderem eine Kettensäge und einen Rasenmäher an sich

und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts

summiert sich auf rund 600 Euro.

Unfallflucht auf Parkplatz von Getränkemarkt, Taunusstein-Neuhof, Auf dem

Kleinen Feld, Montag, 10.07.2023, 14:00 Uhr bis 18:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Montagnachmittags beschädigte eine unbekannte Person auf dem

Parkplatz eines Taunussteiner Getränkehändlers beim Ausparken einen Pkw und

flüchtete. Zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr hatte ein Mann aus Orlen seinen

weißen Mercedes A220 auf dem besagten Parkplatz abgestellt. Bei seiner

Wiederkehr zum Abstellort stellte er einen frischen Schaden an der vorderen

rechten Fahrzeugseite fest und informierte die zuständige Polizeistation. Eine

bislang unbekannte Person hatte ersten Ermittlungen zufolge versucht links neben

dem Mercedes einzuparken und diesen dann touchiert. Ohne den erforderlichen

Pflichten nachzukommen, war der Unbekannte oder die Unbekannte vom Unfallort

geflüchtet. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.