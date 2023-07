Bergstrasse

Fürth-Linnenbach: Mehrere Autos im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Fürth-Linnenbach (ots) – Mehrere Fahrzeuge gerieten in der Straße „Am Borkenweg“

im Ortsteil Linnenbach in das Visier Krimineller. Zwischen Montagabend (10.7.)

und Dienstagmorgen (11.7.) verschafften sich die Täter nach ersten Erkenntnissen

unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Fahrzeuginnere eines schwarzen

Volkswagens, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Aus diesem ließen die

Unbekannten Bargeld, weitere Wertgegenstände sowie diverse Dokumente mitgehen.

Ein in derselben Straße abgestellter zweiter schwarzer Volkswagen geriet

ebenfalls in den Fokus der Kriminellen. Hieraus machten sie sich Kopfhörer der

Marke Apple zur Beute. Wie die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten, ist

bislang unklar.

Der verursachte Sachschaden beider Taten beläuft sich nach ersten Erkenntnissen

auf mehrere Hundert Euro. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand

der Ermittlungen. Außerdem wurden weitere Fahrzeuge in der Straße nach Beute

durchwühlt. Hierbei wurde jedoch nach Angaben der Besitzer nichts entwendet.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut

und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich

unter der Rufnummer 06252/707-0 bei der Polizei zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in

Ihrem Fahrzeug zurück! Wenn Sie den Wagen für kurze oder längere Zeit verlassen,

ist darauf zu achten, diesen immer abzuschließen!

Fürth-Ellenbach: Diebstahl aus SB-Hofladen / Polizei sucht Zeugen

Fürth-Ellenbach (ots) – Am Montagabend (10.7.), zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr,

wurde ein Briefkasten eines Selbstbedienungs-Hofladens im Lindenfelser Weg durch

Kriminelle aufgebrochen und Bargeld hieraus entwendet. Die Beute beläuft sich

ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K41) in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landstraße 3410 / Zeugen gesucht

Hirschhorn (Neckar) (ots) – Am Samstag (08.07.2023) um 18:06 Uhr ereignete sich

auf der L 3410 zwischen Kortelshütte und Hirschhorn ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Kradfahrer aus Sinsheim befuhr die L 3410 von Kortelshütte in

Richtung Hirschhorn. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der

35-jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. In

Folge des Sturzes wurde der Fahrer samt Krad gegen die Leitplanke geschleudert.

Hierdurch erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und verstarb kurze Zeit

später an der Unfallstelle. Ermittlungen ergaben, dass nach dem Unfall ein

schwarzer Kombi durch die Unfallstelle fuhr und dabei sein Fahrzeug beschädigt

wurde. Hinweise zu dem PKW liegen aktuell nicht vor. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des

Unfallgeschehens hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR.

Vor Ort waren neben einer Polizeistreife der Polizeistation Wald-Michelbach und

einer Polizeistreife der Polizeistation Erbach, ein Rettungswagen, ein

Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehren Hirschhorn und

Kortelshütte eingesetzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sowie der

Fahrer des oben genannten schwarzen Fahrzeuges werden gebeten sich bei der

Polizeistation Wald-Michelbach unter der 06207 / 9405-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Neue Möglichkeit sein Fahrrad vor Diebstahl besser zu schützen / Polizeirevier bietet kurzfristig kostenlose Codierung an / Anmeldung nicht notwendig

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet am kommenden Dienstag

(18.7.), von 10 Uhr bis 15 Uhr, allen interessierten Fahrradfahrern und

Fahrradfahrerinnen eine kostenlose Fahrradcodierung an.

Die Aktion findet in der Bismarckstraße bei dem 1. Polizeirevier statt. Eine

Voranmeldung ist nicht erforderlich. Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der

Codierung bitten wir alle Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein

Ausweisdokument und für alle, die mit einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel

nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind grundsätzlich nicht geeignet.

Wichtig: Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden gebeten, im Vorfeld die

Rahmennummer des zu codierenden Rades zu ermitteln (zu finden am Rad / Händler

oder auf dem Kaufvertrag vermerkt) und diese mitzubringen.

Darmstadt: Polizeihauptkommissar Patrick Mai ist neuer Leiter des 3. Polizeireviers

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen hat mit Polizeihauptkommissar Patrick Mai einen neuen Leiter. Der 48 Jahre alte Polizist wurde am Dienstag (11.7.) im Rahmen einer feierlichen Dienstbesprechung von Polizeipräsident Björn Gutzeit offiziell in sein neues Amt eingeführt. „Mit Patrick Mai übernimmt ein äußerst professioneller, engagierter und erfahrener Polizist die Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Darmstadt-Arheilgen, Wixhausen, Weiterstadt, Erzhausen und Messel“, so der Polizeipräsident über die Ernennung. Damit tritt Patrick Mai die Nachfolge des bisherigen Revierleiters Egbert Lauer an, der sich im Januar 2023 in den Ruhestand verabschiedete. Der Polizeihauptkommissar schaut auf mehr als 30 Jahre Polizeiarbeit zurück. Davon war er mehr als 20 Jahre im Streifendienst tätig, in denen er acht Jahre lang Dienstgruppenleiter war. Darüber hinaus verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung und Organisation von Einsätzen und sammelte mehrjährige Führungserfahrungen als stellvertretender Leiter der Polizeistation Pfungstadt. Zuletzt war er für die Koordination des Hessentags 2023 in Pfungstadt verantwortlich. Patrick Mai ist verheiratet und vierfacher Familienvater. In seiner Freizeit widmet er sich gerne seinen Hobbys, darunter der Gartenarbeit, seinem Hund und verschiedenen Sportarten.

Darmstadt: Versuchter Einbruch in Restaurant / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Kriminelle machten sich im Zeitraum zwischen 4 Uhr am

Samstagmorgen (8.7.) und 10.30 Uhr am Montagvormittag (10.7.) an der Tür eines

Restaurants in der Mina-Rees-Straße zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge

versuchten sie auf gewaltsame Weise eine Tür aufzubrechen. Dies misslang,

weshalb die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben abließen und die Flucht ohne

Beute antraten.

Ob ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren, gleichgelagerten Fällen besteht, ist

aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat

43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Auto erinnert an Filmreihe „Fast & Furious“/48 Mängel festgestellt

Weiterstadt (ots) – Bereits Ende Juni konnte eine Streife der

Polizeiautobahnstation Südhessen ein „ungewöhnliches“ Auto auf der A 5

feststellen, das wie aus der Filmreihe „Fast & Furious“ aussah und und wegen der

in den Scheiben verklebten roten Händlerkennzeichen die Aufmerksamkeit der

Ordnungshüter erregte.

Bei dem Nissan handelte es sich um ein Importfahrzeug aus Japan und die

nachfolgenden Ermittlungen gestalteten sich schwierig und aufwendig. Im

Endeffekt konnten im Rahmen der durchgeführten Begutachtung insgesamt 48 Mängel

festgestellt werden, wovon 46 Mängel als erheblich eingestuft wurden. Neben

vielen technischen Mängeln bleibt hervorzuheben, dass der Motor, der serienmäßig

über 205 PS verfügt, mittels diverser unzulässiger Tuning-Maßnahmen unzulässig

modifiziert wurde, so dass eine mögliche erreichbare Leistung jenseits der 400

PS liegen dürfte. Erstaunlicherweise blieben die Geräuschwerte des Boliden,

trotz unzulässiger Auspuffanlage, im erlaubten Rahmen.

Der Nissan wurde als verkehrsunsicher eingestuft und die roten Kennzeichen in

Absprache mit der Zulassungsbehörde an den Halter übersandt. Den jungen Fahrer

aus Nordrhein-Westfalen erwartet ein Bußgeldverfahren wegen des Führens eines

Kraftfahrzeuges mit wesentlicher Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit im

öffentlichen Straßenverkehr. Ob der Inhaber der roten Kennzeichen sich

strafrechtlich zu verantworten hat, wird durch die zuständige Zulassungsbehörde

geprüft.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verwendung von

roten Kennzeichen nur für zweckgebundene Fahrten (z. B. Überführungen und

Probefahrten) erlaubt ist. Auch wenn die vorliegende Fahrt formell im Rahmen der

Regularien war, sind die Nutzer von roten Kennzeichen verantwortlich für die

Verkehrssicherheit des Fahrzeuges und alle sich daraus ergebenden Folgen. In

diesem Fall hätte die Fahrt mit einem verkehrsunsicheren Fahrzeug mit roten

Kennzeichen so keinesfalls stattfinden dürfen.

Dieburg: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Supermarkt / 30-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Dieburg (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Einen 30-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei bei seiner Flucht nach

einem Einbruch in der Frankfurter Straße am Sonntag (9.7.) beim Dieburger

Bahnhof festnehmen.

Nach einem eingehenden Alarm verständigte der Sicherheitsdienst eines dortigen

Supermarktes gegen 1.20 Uhr die Polizei. Mehrere Streifen begaben sich sofort

zum Einsatzort. Im Rahmen der Fahndung stellten die Ordnungshüter einen

flüchtigen Mann fest, der sich offenbar vor den Streifen entziehen wollte.

Mehrere Beamtinnen und Beamte konnten schließlich einen 30 Jahre alten

Tatverdächtigen im hinteren Bahnhofsbereich stoppen und festnehmen. Ersten

Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige verschiedene Lebensmittel und

Produkte aus dem Supermarkt, unter anderem Tabakwaren, entwendet haben.

Zusätzlich stellte die Polizei eine Damenhandtasche und ein Tablet sicher. Im

Zuge der ersten Ermittlungen sollen diese aus einem weiteren Diebstahlsdelikt

stammen. Die rechtmäßige Eigentümerin konnte bereits ermittelt werden.

Der 30-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt

am Montagmittag (10.7.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt

vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin er in eine

Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Mit den Ermittlungen zu den genauen Tatumständen ist das Kommissariat 21/22 in

Darmstadt betraut. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die

Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Polizei lädt im Rahmen des Wochenmarktes zur Fahrradcodierung ein/Wer möchte sein Fahrrad besser vor Dieben schützen? – Anmeldung notwendig

Im Rahmen des Rüsselsheimer Wochenmarktes bietet die Polizei allen interessierten Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen am Freitag (25.07.) eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion findet zwischen 8.30 und 13.00 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Damit Wartezeiten vermieden werden, ist eine Voranmeldung erforderlich. Eine Terminvereinbarung ist von Montag bis Freitag zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 06142/696-569 oder 696-519 möglich. Anmeldungen können auch per Mail über: svo-ruesselsheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de erfolgen

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument und für alle, die mit einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind grundsätzlich nicht geeignet.

Büttelborn: Quad in Klein-Gerau gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag (10.7.) und Dienstagmorgen (11.7.) ein am rechten Fahrbahnrand in der Waldstraße, im Ortsteil Klein-Gerau, abgestelltes Quad des Herstellers „Her Chee“ in der Farbe Schwarz (amtliches Kennzeichen GG-DG 450). Der Wert des motorisierten Kraftfahrzeuges beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 4.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Quads geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

Rüsselsheim: Über 500 Gramm Haschisch und mehr als 130 Gramm Marihuana bei Durchsuchungen beschlagnahmt

Am Montag (10.7.) stellten Ordnungshüter im Bereich der Richtergasse einen falschparkenden Roller eines 18 Jahre alten Mannes aus Rüsselsheim fest. Bereits bei Herantreten konnte der Geruch von Betäubungsmittel wahrgenommen werden. Im Helmfach des Zweirades stellten die Polizeikräfte im Anschluss Kleinstmengen Haschisch und Marihuana sicher.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin ein Dursuchungsbeschluss für die Wohnung und ein weiteres Fahrzeug des 18-Jährigen. Bei dem Einsatz beschlagnahmten die Beamten mehr als 500 Gramm Haschisch sowie mehr als 130 Gramm Marihuana.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Odenwaldkreis

Höchst i. Odw.: Verkehrsunfall mit Personenschaden – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, den 07.07.2023, kam es gegen 14:15 h zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 3106 zwischen Höchst und Brensbach.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Erbach die L3106 von Höchst kommend und überholte im weiteren Verlauf mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er dann mit einem 75-jährigen Rollerfahrer aus Höchst zusammen, der vermutlich auf der Fahrbahn wenden wollte.

Der 54-jährige Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 75-jährige Rollerfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

An beiden Fzg. entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L3106 zeitweise voll gesperrt werden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zusatz:

In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, explizit der Fahrer eines weißen Transporters, der evtl. Angaben zum Hergang des Geschehens machen kann. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt die L3106 von Annelsbach in Richtung Höchst.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06163-9410 erbeten.