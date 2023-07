Einbrüche in Mundenheim und Oggersheim – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich zwischen Freitag 07.07.2023 ab 17 Uhr und Montag 10.07.2023 um 08 Uhr, stiegen Unbekannte in einen Bürokomplex in der Straße „Am Bubenpfad“ im Stadtteil Mundenheim ein und entwendeten mehrere Elektronikgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Ungefähr im gleichen Zeitraum brachen bislang ebenfalls Unbekannte in ein Fachgeschäft in der Flomersheimer Straße in Oggersheim ein und entwendeten Bargeld. Hierbei entstand ein Schaden von knapp 4.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder im Bereich der Straße Am Bubenpfad oder der Flomersheimer Straße im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl im Supermarkt

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 20.06.2023 gegen 13:00 Uhr, wurde eine 80-Jährige in einem Supermarkt in der Bismarckstraße, durch eine unbekannte Frau auf türkisch angesprochen. Nachdem die Geschädigte fragte, ob diese auch englisch spreche, warf diese Ware auf den Boden und rannte davon.

Vermutlich entwendete sie hierbei die Tasche der 80-Jährigen, in der sich neben Bargeld auch die Bankkarte sowie weitere persönliche Gegenstände befanden. Noch bevor die Karte gesperrt werden konnte, wurde eine Summe von rund 2.000 Euro am Bankautomat abgehoben.

Trickdiebstahl ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter ein Gespräch aufzubauen.

Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter

www.polizei-beratung.de .

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss auf Autobahn unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültige Fahrerlaubnis war am 11.07.2023, um 11.15 Uhr, ein 31-Jährige mit seinem Mazda unterwegs. Der Wagen wurde von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A650 am Autobahnkreuz Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen.

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von THC. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Fahrzeuges konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Polizeiautobahnstation Ruchheim