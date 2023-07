Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Limburgerhof (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits am vergangenen Samstagmorgen auf einem Parkdeck in der Chenover Straße Höhe der Hausnummer 11. Dort hatte eine 20-jährige aus Lorsch ihren Pkw in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offensichtlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der 20-jährigen.

Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit keine vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Überwachung Schulweg

Dudenhofen (ots) – Am Montag 10.07.2023, überwachten Polizeibeamte vor Schul- und Kindergartenbeginn den Weg im Umfeld in der Iggelheimerstraße an der Realschule Dudenhofen und der Kindertagesstätte. Es wurden insgesamt 20 Fahrzeuge kontrolliert.

Folgende Verstöße konnten festgestellt und geahndet werden:

2 x nicht ordnungsgemäß gesichertes Kind 3 x nicht mitgeführtem Führerschein, sowie ein nicht mitgeführten Fahrzeug-Schein 3 x nicht mitgeführte Warnweste, Warndreieck und Verbandskasten 1 x Ladungsverstoß.