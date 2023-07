Mehrere Schafe im Gleisbereich

Landau/Birkweiler (ots) – Am 11. Juli gegen 09:30 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber, dass sich auf der Bahnstrecke Landau-Rohrbach auf Höhe Birkweiler freilaufende Schafe im Gleisbereich befinden.

Die Streife der Bundespolizei konnte 4 Schafe auf den Gleisen feststellen. Die Tiere wurden von der Bahnstrecke getrieben und durch die Bundespolizisten bis zur Übergabe an die

Besitzerin in Gewahrsam genommen.

Der Gleisbereich war von 09:41-10:07 Uhr gesperrt. Die Eigentümerin wurde von den Beamten auf die sichere Haltung von Nutz- und Weidetieren hingewiesen, ob ihr ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist wird nun ermittelt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Alkoholisiert

Edenkoben (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße schlug am Montagabend (10.07.2023) gegen 20.30 Uhr den Beamten eine Alkoholfahne entgegen, weshalb der 64 Jahre alte Autofahrer einen Schnelltest durchführen musste.

Weil dieser 1,05 Promille ergab, erwartet der Fahrer nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei appelliert: Bereits mit 0,5 Promille sind Verkehrsteilnehmer mit doppelter Wahrscheinlichkeit Verursacher eines Verkehrsunfalls. Mit achtfacher Wahrscheinlichkeit sind sie an einem Unfall beteiligt, den sie nüchtern vermieden hätten.

Fahrraddiebstahl in der Zweibrücker Straße

Annweiler (ots) – Am Samstag, 8.Juli wurde in den Abendstunden zwischen 20:30h und 0h in der Zweibrücker Straße ein graues Fahrrad der Marke Cube entwendet. Auffällig sollen die Reifen in brauner Farbe sein.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiwache Annweiler, per Telefon unter 06346-96460 oder E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de