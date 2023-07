Brückenspringer von der Theodor-Heuss-Brücke

Mainz (ots) – Am 11.07.2023 gegen 0:15 Uhr, wird der Wasserschutzpolizei Mainz, durch Zeugen, ein Brückenspringer von der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz mitgeteilt. Eine Absuche im Rhein durch die Wasserschutzpolizei und die Berufsfeuerwehr Mainz bleibt erfolglos. Später berichten weitere Zeugen der Polizei, dass sie den Brückenspringer beobachtet hätten, wie dieser am „Mainzstrand“ unweit der Theodor-Heuss-Brücke wieder an Land geschwommen sei.

Man habe ihn auf sein Verhalten angesprochen. Er äußerte, dass er lediglich aus Spaß herunter gesprungen sei. Ein Freund hätte sogar auf seine abgelegten Sachen aufgepasst. Anschließend hätten sich die beiden männlichen Personen von der Örtlichkeit entfernt.

Trotz einer Nahbereichsfahndung mit Personenbeschreibung konnten die beiden Männer nicht mehr aufgefunden werden.

Festfahrung eines Tankmotorschiffes am Industriehafen Mainz

Mainz (ots) – Am 10.07.2023 gegen 21 Uhr, hat sich ein mit Methanol beladenes Tankschiff, bei der Einfahrt zum Industriehafen Mainz, am linken Rheinufer festgefahren. Ersten Ermittlungen zur Folge, wollte das zu Berg fahrende Schiff rückwärts in den Hafen einfahren.

Hierzu drehte es in Höhe der Hafeneinfahrt über Backbord zu Tal und verfiel in der Folge mit dem Heck des Fahrzeugs in Richtung des linken Ufers, wo es unterhalb der Hafeneinfahrt fest kam. Im Anschluss versuchte das Tankschiff sich selbst frei zu turnen, was jedoch nicht gelang.

Nach Rücksprache mit dem WSA Rhein und dem Hafenmeister soll ein Freischleppen am nächsten Tag erfolgen. Daher wurde der Industriehafen bis auf Weiteres für Großfahrzeuge gesperrt. Durch die Besatzung und die anwesende Wasserschutzpolizei konnte weder Wassereintritt noch Ladungsaustritt festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Tankstellenmitarbeiter verhindert Betrug an Senior

Mainz (ots) – Weil es einem aufmerksamen Tankstellenmitarbeiter in Gonsenheim verdächtig vorkam, dass ein älterer Mann für viel Geld „Google Play“ Karten kaufen wollte, verweigerte er den Verkauf und schützte den Rentner so vor einem Betrug.

Als der 80-jährige Mainzer in einer Gonsenheimer Tankstelle für 3.000 EUR Google Play Karten kaufen wollte, wurde der Mitarbeiter glücklicherweise direkt stutzig. Statt den Rentner seinem Schicksal zu überlassen, versuchte er ihn nicht nur aufzuklären und verweigerte den Verkauf, er rief darüber hinaus auch die Polizei an.

Die konnte den Senior zu Hause antreffen und die Hintergründe für den Kauf eruieren. Der Mainzer habe seriös aussehende Mails mit einem Lotto Gewinn erhalten. Er müsse lediglich vorher die Steuern in Form von „Google Play“ Karten entrichten.

Durch die Einsatzkräfte kann in einem längeren Gespräch erklärt werden, dass es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche handelt und ihn den Verkäufer vermutlich grade vor einem hohen Schaden bewahrt hat.

Der Senior sollte zunächst in etlichen Mails und Telefonaten von der Rechtmäßigkeit der angeblichen Lottogesellschaft überzeugt werden und es wurden unterschiedliche Überweisungsmöglichkeiten genannt.

In diesem Fall sollten die „Google Play“ Karten gekauft und der darauf befindliche Zahlencode übermittelt werden. Mit diesem Code können sich die Täter völlig anonym den Wert der Karten wieder auszahlen lassen.

Klären sie ihre Eltern und Großeltern auf! Informieren sie sich auf www.polizei-beratung.de

Rollerdieb flüchtet, stürzt und wird vorläufig festgenommen

Mainz (ots) – Ein 23-jähriger stürzt in der Mombacher Suderstraße und flüchtet zu Fuß vor der Polizei, nachdem er zuvor einen 150 ccm Roller entwendet hatte. Gegen 03 Uhr, am Dienstag 11.07.2023, hören Polizisten während einer Streifenfahrt im Mombacher Ortskern den Alarm eines Rollers und sehen kurz darauf einen Mann ohne Helm auf einem Roller an sich vorbeifahren.

Dieser flüchtet sofort und befährt kurz darauf einen Baustellenbereich durch welchen

der Streifenwagen nicht folgen kann. Als die Polizisten auf der Rückseite der Baustelle ankommen, sehen sie, dass der Roller am Boden liegt und der Mann zu Fuß flüchtet. Nach einer kurzen Verfolgung wird der Dieb gestellt.

Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und verfügte über keinen erforderlichen

Führerschein für diese Fahrzeugklasse. Der Roller wies erhebliche Beschädigungen durch den Diebstahl und den Sturz auf und wurde zunächst sichergestellt.

Gegen den 23-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen eines KFZ-Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs geführt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.