Tödlicher Badeunfall in Badesee

Weinheim (ots) – Ein 81-jähriger Mann wurde Dienstagvormittag tot aus dem Badesee in Weinheim geborgen. Gegen 10:20 Uhr wurde durch eine Zeugin eine Person im Bereich der Wasserbojen bemerkt, die leblos im Wasser trieb.

Durch den Bademeister wurde die Person an Land gebracht, wo umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim.

Versuchter Raub – Weitere Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr entriss ein bisher unbekannter Täter einer 25-jährigen Passantin in der Wasserturmstraße gewaltsam ihre Handtasche. Zuvor hob die 25-Jährige an einem Bankautomaten mehrere tausend Euro ab und verstaute das Geld in ihrer Handtasche. Eine bislang unbekannte männliche Person näherte sich kurz darauf der Frau und schlug ihr unvermittelt auf die Hand, in der die 25-Jährige ihre Tasche hielt.

Anschließend entriss er ihr die Tasche und flüchtete. Zeugen eilten der 25-Jährigen zu Hilfe und nahmen die Verfolgung des Täters auf. Noch bevor die Zeugen den Täter einholen und in der Grenzhöfer Straße festhalten konnten, lies der Unbekannte die Tasche fallen.

Eine bisher noch unbekannte Frau näherte sich dem Trio und gab gegenüber den Helfern an, dass sie ein Tik-Tok-Video drehen würden, woraufhin die Zeugen den Täter wieder losließen.

Diesen Moment nutzen sowohl der Täter als auch die unbekannte Frau, um wieder die Flucht zu ergreifen und in ein Fahrzeug der Marke BMW einzusteigen, das durch einen weiteren unbekannten Mann gelenkt wurde, ein. Bei dem Kennzeichen soll es sich um eine französische Zulassung „CB“ handeln. Das Fahrzeug fuhr daraufhin zügig von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung davon.

Täterbeschreibung:

Männlich, junges Alter, ca. 175 cm groß, dunkler Teint, zurückgekämmte, dunkle

Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt und pinkfarbener Badehose.

Die 25-Jährige trug durch den Schlag auf die Hand leichte Verletzungen davon. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die das Geschehen und den Tatverdächtigen beobachtet oder zu seiner Identifizierung beitragen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon,

Tel.: 0621 174-4444, zu wenden.

Polizei geht gegen die Verteilung von Werbevisitenkarten an geparkten Autos vor

Dossenheim (ots) – Für viele sind sie ein häufiges Ärgernis. Kleine Werbevisitenkarten, die ungefragt in die Türdichtungen von geparkten Fahrzeugen gesteckt werden. Erlaubt ist das nicht, denn es stellt eine Sondernutzung des Straßenverkehrs dar, die ein Bußgeld nach sich zieht.

Am Montag musste eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord um 16 Uhr feststellen, dass im Birkenweg in Dossenheim an mehreren Fahrzeugen Werbevisitenkarten zweier Autoaufkäufer angebracht worden waren. Die Verantwortlichen, ein 35-Jähriger und ein 39-Jähriger, hatten dafür keine Genehmigung und müssen deshalb mit einem Bußgeld rechnen.

Darüber hinaus hatten sie auf Ihren Karten mit einem Automobilhersteller geworben, allerdings ohne dessen Einverständnis, weshalb gegen sie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz vorliegt.

Bei Fahrzeugkontrolle zahlreiche gefälschte Markenartikel aufgefunden

St. Leon-Rot (ots) – Eine Streife des Verkehrsdienstes Walldorf kontrollierte am Montag, gegen 14:30 Uhr, einen Ford auf dem Parkplatz Lußhardt an der A5. Im Auto befanden sich fünf Personen, die in Taschen, Rucksäcken und Kartons zahlreiche Markenartikel mit sich führten. Bei der Begutachtung der Gegenstände ergaben sich Hinweise, dass es sich um Plagiate handelte.

So waren beispielsweise Elektrogeräte namhafter Hersteller in neutralen Verpackungen versteckt. Insgesamt wurden die Plagiate von 15 Smart-watches, 33 Parfums und über 100 In-Ear-Kopfhörern gefunden. Die Originalprodukte hätten einen Wert von über 36.000 Euro.

Die 5 Männer müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

Die Fälschungen wurden beschlagnahmt.

LKW reißt im Vorbeifahren Bahnschranke ab

Dossenheim (ots) – Am Montag überquerte um kurz nach 13:30 Uhr ein LKW den OEG-Bahnübergang an der Friedrich-Ebert-Straße. Aus bislang unbekannter Ursache blieb das Fahrzeug an der geöffneten Schranke hängen und riss sie ab.

Die Ampel und die Beschilderung wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der Bahnübergang nicht gesperrt werden musste. Der zuständige Verkehrsbetrieb veranlasste die Reparaturarbeiten, die allerdings noch andauern. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.