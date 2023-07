Nach Leistungserschleichung Bundespolizisten bedroht und beleidigt

Karlsruhe- Hauptbahnhof (ots) – Am Montag 10.07.2023, hat ein 37-jähriger Mann am Hauptbahnhof Bundespolizisten bedroht und beleidigt. Zuvor war der Tatverdächtige ohne gültigen Fahrschein im Zug unterwegs.

Gegen 15:25 Uhr nutzte der deutsche Staatsangehörige den IC 2161 (Laufweg: Karlsruhe Hauptbahnhof-Pforzheim Hauptbahnhof) ohne gültigen Fahrausweis. Der Mann konnte sich gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen. Weiterhin machte er mehrfach falsche Angaben zu seinen Personalien.

Er wurde zur Identitätsfeststellung auf die Polizeidienststelle verbracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte der 37-Jährige die Beamten mehrfach verbal mit verschiedenen Kraftausdrücken. Zudem drohte der Mann den Bundespolizisten mit der Anwendung von Gewalt.

Den Tatverdächtigen erwartet nun neben einem Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Leistungserschleichung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe.

Streit zwischen mehreren Personen endet im Krankenhaus

Karlsruhe (ots) – Zwei Männer sind am Montagnachmittag vor einer Gaststätte in der Kaiserstraße durch Messerstiche verletzt worden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt. Möglicherweise kannten sich die Beteiligten. Einer der beiden Männer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm am Tatort mehrere Männer vorläufig fest. Nun ermittelt die Kriminalpolizei ob diese im Zusammenhang mit dem Angriff stehen und welche Motivlage dem Vorfall zugrunde liegt.

Anhaltspunkte für eine Gefahr für Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel: 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Großbrand einer Recyclingfirma – Schaden in Millionenhöhe

Oberderdingen-Flehingen (ots) – Aus noch unbekannter Ursache geriet am Montag 10.07.2023 eine Lagerhalle einer Recyclingfirma für Haushaltselektroschrott im Robert-Bosch-Ring

in Oberderdingen-Flehingen in Brand. Nach ersten Schätzungen ist hierbei ein Gesamtschaden in Millionenhöhe entstanden. Menschen kamen bislang offenbar nicht zu Schaden.

Die Lösch- und Absperrmaßnahmen mit über 500 Einsatzkräften dauern derzeit an.

Gegen 21:15 Uhr war Feuer in einer Lagerhalle gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten werden erschwert, da auf dem Gelände große Mengen Elektroschrott lagern und sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach befindet.

Rauch- und Geruchsbelästigungen sind in vielen Nachbargemeinden wahrnehmbar. Die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren aus mehreren umliegenden Landkreisen sind im Einsatz und führen entsprechende Messungen durch. Zur Brandbeobachtung werden auch Drohnen eingesetzt.

Die Bundesstraße 293 musste zwischen Flehingen und dem Abzweig Bauerbach in beide Richtungen voll gesperrt werden. Polizei und Feuerwehr haben eine gemeinsame Pressestelle in Flehingen, auf dem Aldi-Parkplatz in der Attenbergstraße, eingerichtet.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

34-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verunglückt

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K3578 bei

Rheinhausen wurde ein 34-jähriger Autofahrer tödlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 34-Jährige gegen 21:15 Uhr von Rheinhausen in Richtung Oberhausen.

Unmittelbar nach dem Ortsausgang Rheinhausen verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Der Opelfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Für die Zeit der Unfallaufnahme/Bergung des Unfallfahrzeuges war die K3578 gesperrt.

Frau stürzt ins Gleis und verletzt sich schwer

Bruchsal (ots) – Am Freitag 07.07.2023 ist eine Frau beim Einsteigevorgang am Bahnhof ins Gleis gestürzt. Sie wurde schwer verletzt. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Bundespolizei erst später erfuhr, stürzte eine 83-jährige Frau am vergangenen Freitag zwischen 10:45-11 Uhr am Bahnhof Bruchsal in den Gleisbereich.

Die Frau war zuvor im Begriff gewesen, mit ihrem Fahrrad die bereit stehende S-Bahn zu betreten, als sich die Zugtüren schlossen. Die 83-Jährige wurde dabei in der Tür eingeklemmt und anschließend aus der S-Bahn gedrückt.

Die Geschädigte fiel dadurch bei Abfahrt des Zuges in den Gleisbereich.

Die Frau trug schwerste Verletzungen davon und wurde durch den Rettungsdienst in

ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sie konnte bis zum heutigen Tag nicht

zum Sachverhalt befragt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zum Vorfall

aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zur betroffenen S-Bahn, geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter Tel: 0721/120160 oder über das Kontaktformular unter

www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe