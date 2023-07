Gesuchter Straftäter festgenommen

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Montag 10.07.2023 nahmen Beamte der Bundespolizei im Mannheimer Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter fest. Gegen 07:10 Uhr wurde der afghanische Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei routinemäßig kontrolliert.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass dieser von zwei verschiedenen Behörden zwecks der Ermittlung seines Aufenthaltes gesucht wurde.

Des Weiteren wurde der 27-Jährige von der Staatsanwaltschaft zum Zwecke der

Festnahme gesucht. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 30 Tage ins Gefängnis.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Radfahrer stoßen zusammen – Frau schwer verletzt

Mannheim (ots) – Eine 61-jährige fuhr am Montag mit ihrem Fahrrad auf der Zellstoffstraße und bog um kurz nach 13:30 Uhr auf Höhe einer Parkhauszufahrt nach links in Richtung des Geheimrat-Haas-Platzes ab. Dabei übersah sie einen dort in die gleiche Richtung fahrenden 16-Jährigen und kollidiert auf Grund mit dessen Fahrrad.

Die 61-Jährige stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie in ein Krankhaus gebracht werden musste. Der 16-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand nur ein leichter Schaden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.

34-jährige Pkw-Fahrerin mit über einem Promille gestoppt

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine 34-jährige Peugeot-Fahrerin um 03:45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt stellte gleich zu Beginn des Kontrollgesprächs deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest.

EinnAtemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille, weshalb der 34-Jährigen die

Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Die Frau hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wasserrohrbruch in der Rohrlachstraße erfordert Straßensperrung

Mannheim-Hochstätt (ots) – Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Rohrlachstraße musste

die Fahrbahn im unterspülten Bereich am Montagabend ab 21.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Im Laufe des Morgens wird eine örtliche Umleitung eingerichtet.