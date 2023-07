Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer erweckte am Montagmittag in der

Mannheimer Straße die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten. Nachdem der 28-jährige

Fahrer angehalten wurde, konnten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten

bei ihm feststellen. Schließlich gab er zu, am Samstag gleich mehrere sogenannte

„Joints“ konsumiert zu haben.

Die Schutzleute nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll nun Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Den E-Scooter durfte der 28-Jährige nicht weiter nutzen. Das Gefährt stellten die Beamten sicher.

Den Fahrer erwartet jetzt nicht nur eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |kfa

Mehrere Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern

Kaiserslautern (ots) – Am Montag kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen,

bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden.

Zunächst wurde der Polizei um 15:45 Uhr ein Unfall in der Salzstraße gemeldet.

Hierbei stand ein 51-jähriger Autofahrer an einer Ampel, um in die Ludwigstraße

einzubiegen. Nachdem die Ampel von Rot auf Grün wechselte, fuhr der Opel an. Ein

kreuzender Fahrradfahrer übersah den Pkw und stieß mit dem Fahrzeug zusammen.

Durch den Aufprall stürzte der 37-Jährige. Der hinzugerufene Rettungsdienst

versorgte seine Verletzungen vor Ort.

Am Montagabend kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, an dem ein Fahrradfahrer

beteiligt war. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der

Richard-Wagner-Straße in Richtung Mall. Als er die Rosenstraße überqueren

wollte, übersah er einen dort wartenden BMW X4. Der Biker krachte in die linke

Fahrzeugseite des Pkw und kam zu Fall. Auch hier kümmerte sich der

Rettungsdienst vor Ort um die Verletzungen des Gestürzten.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung. |kfa

Diesel aus Baumaschine abgezapft

Niedermohr (ots) – Bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom

06.07.23, 17:30 Uhr bis zum 11.07.23, 08:00 Uhr Zutritt auf eine Baustelle,

welche sich im Bereich Niedermohr zwischen der Verlängerung der Straße

„Wagnerstal“ und der K6 auf einem Feldweg befindet.

Hier begab er sich an eine Baumaschine, zerstörte dort ein am Tankdeckel befindliches Vorhängeschloss und entwendete etwa 50 Liter Diesel. Danach kippte er eine größere Menge Zucker in den Kraftstofftank, wodurch Sachschaden in nicht unerheblicher Höhe entstand.

Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, welche Wahrnehmungen zu dem Vorfall gemacht haben. Hinweise werden über die Telefon-Nummer 06371-805 1850 entgegen genommen.|pilan-wi