Neustadt: Ralf Anselmann neuer Präsident 2023/2024 des Rotary Clubs

Neustadt an der Weinstraße – Zum 02.07.2023 hat Ralf Anselmann das Amt des Präsidenten des Rotary Clubs Neustadt übernommen. Die feierliche Amtsübergabe fand im Gutsausschank Dr. Kern im Deidesheimer Schloss statt. Vielfältige Unterstützung im gemeinnützigen Bereich wird mit großer Kraft weitergeführt

Der Rotary Club Neustadt an der Weinstraße hat einen neuen Präsidenten. Ralf Anselmann hat zum 2. Juli das Amt von Thomas Vorländer übernommen. Ralf Anselmann ist geschäftsführender Gesellschafter des Edesheimer Weingutes Weingut Werner Anselmann. Das neue weltweite Rotary-Jahresmotto 2023/2024 lautet: „Create Hope in the World“. Es soll dazu aufrufen, mitzuhelfen, die Welt von kriegerischen Konflikten zu befreien und so zu verändern, dass wir dauerhaft friedvoll zusammenleben.

Auch im kommenden rotarischen Jahr, welches einheitlich immer von Anfang Juli bis Ende Juni des Folgejahres dauert, sollen eine ganze Reihe gemeinnütziger Projekte, vorwiegend im sozialen Bereich in Neustadt und Umgebung, unterstützt werden. So planen die Rotarier bereits zum sechzehnten Mal eine vorweihnachtliche Adventskalender-Verkaufsaktion in Neustadter Geschäften und der Fußgängerzone, deren Erlös in diesem Jahr der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt zukommen wird. Aber auch die Jugendarbeit liegt dem neuen Präsidenten des Neustadter Rotary Clubs, der derzeit 56 Mitglieder hat, sehr am Herzen: So soll der seit vielen Jahren erfolgreiche internationale Jugendaustausch weiterhin mit voller Kraft gefördert werden. Für Ihre Verdienste um den Club wurden im Rahmen der Präsidentenübergabe zudem die drei ehemaligen Präsidenten Wolfgang Reuter, Peter Stahl und Andreas Liermann mit der hohen Auszeichnung „Paul-Harris-Fellow“ geehrt.

In seiner Abschiedsrede im Rahmen der feierlichen Ämterübergabe im Gutsausschank Dr. Kern in Deidesheim ließ der scheidende Präsident Thomas Vorländer das vergangene Jahr nochmals Revue passieren: Insgesamt konnten im rotarischen Jahr 2022/2023 gut 60.000 Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet werden. Die größten Einzelspenden gingen an regionale Projekte wie die Tafel Neustadt-Haßloch (15.000 EUR) oder die Kindertagesstätte „Spiel- und Lernstube“ der Caritas Neustadt (9.000 EUR). Aber auch international wurde unterstützt, unter anderem mit einem weiteren Ukraine Hilfsprojekt.

Der neue Rotary Präsident Ralf Anselmann stellt in seiner Antrittsrede als wichtigste Ziele neben der Pflege der Freundschaft zwischen den Clubmitgliedern die Unterstützung sozialer und die Bildung fördernder Projekte, so zum Beispiel des Demokratieprojektes an Neustadter Schulen heraus. Aber auch die Initiative „End Polio Now“ von Rotary International soll weiterhin mit voller Kraft unterstützt werden.