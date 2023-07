Sicherheitsdienst wird ausländerfeindlich beleidigt

Mainz (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Bierbörse am Mainzer Rheinufer zu einer Streitigkeit zwischen zwei Gruppen junger Männer. Im Verlauf des lautstarken Streits sei es auch zu Faustschlägen gegen einen 31-jährigen Hofheimer und einen 32-jährigen Wiesbadener gekommen. Der 31-Jährige erlitt eine Platzwunde am Auge, der 32-Jährige eine blutige Nase. Als der Sicherheitsdienst eingriff flüchtete eine Personengruppe.

Es liegt nur eine vage Beschreibung vor. Demnach soll es sich um 5 kleine Männer mit dunklen Haaren gehandelt haben.

Mitarbeiter eines Rettungsdienstes versorgten die beiden leicht verletzten und deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Männer. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig. Der 31-jährige Geschädigte zeigte sich jedoch äußerst aggressiv und beleidigte die 3 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit ausländerfeindlichen Parolen.

Sie erstatteten Strafanzeige und stellten Strafantrag. Die geflüchteten Personen konnten nicht mehr angetroffen werden.

Das LKA Rheinland-Pfalz warnt vor der Einnahme von Ecstasy-Tabletten

Mainz (ots) – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt ausdrücklich vor

der Einnahme von Ecstasy-Tabletten. Hintergrund der Warnung sind mehrere Fälle

in anderen Bundesländern, wo Jugendliche nach der Einnahme der Ecstasy-Tablette

„Blue Punisher“ in Lebensgefahr schweben oder sogar verstarben.

Eine hohe Gefahr geht potentiell aber nicht nur von „Blue Punisher“, sondern

auch von allen anderen Ecstasy-Tabletten aus. Diese können einen sehr hohen

MDMA-Wirkstoffgehalt haben, wodurch der Konsum schnell zur Überdosis führen und

unter Umständen tödlich wirken kann. Für den Konsumenten ist nie ersichtlich,

welche Menge an Wirkstoff er letztendlich zu sich nimmt.

Dabei kann es bereits bei einer „normalen“ Rauschdosierung zu einem Anstieg des

Blutdrucks, der Herzfrequenz und der Körpertemperatur kommen. Zudem nehmen

Hunger- und Durstempfinden ab, was insbesondere bei dauerhafter sportlicher

Betätigung wie dem Durchtanzen einer Nacht zur Gefahr der Dehydration beiträgt.

Die Herzkreislaufbelastung kann insbesondere bei, oft unbekannter, Vorschädigung

des Herzens auch bei moderater Dosierung gefährlich werden.

Besonders gefährlich sind akute Vergiftungen mit MDMA durch eine Überdosierung.

Hierbei kann es zu mitunter lebensbedrohlich hohem Fieber und starken Störungen

überlebenswichtiger Herzkreislauffunktionen kommen. Das Risiko für einen

Herzinfarkt steigt auch bei gesunden jungen Menschen, da durch den sehr stark

erhöhten Blutdruck Gefäße platzen können. Es können im Blut auch kleine

Gerinnsel oder Eiweißpartikel untergegangener Zellen transportiert werden, die

zu einem akutem Nierenversagen führen können.

Deshalb: Bitte sensibilisieren Sie auch Kinder und Jugendliche zur Gefahr, die

mit der Einnahme von Ecstasy-Tabletten und Drogen generell einhergeht.

Ungebetene Gast räumt Wohnung leer

Mainz (ots) – Weil sie den Verdacht hatten, dass sich jemand unberechtigt in

ihrer Wohnung aufhalte, verständigen zwei Bewohnerinnen einer Wohngemeinschaft

in der Mainzer Altstadt am frühen Sonntagmorgen die Polizei.

Polizisten betraten kurz darauf die Wohnung und stellen eine verschlossene

Toilettentür fest. Vor der Toilette stand eine Tragetasche mit zahlreichen

Wertgegenständen, unter anderem Laptops, Smartphones und z.B. Kameras. Weil der

Verdacht nahelag, dass sich eine unberechtigte Person in der Toilette

eingeschlossen hatte, wurde diese aufgefordert, diese zu verlassen.

Daraufhin verließ eine 20-jährige, aus dem Rheingau stammende Frau diese und gab sofort

den Diebstahl der Gegenstände zu. Sie stand offensichtlich unter dem Einfluss

von Alkohol und Betäubungsmitteln und wurde zunächst auf eine

Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde eine richterlich angeordnete Blutprobe

veranlasst und ihre Personalien festgestellt. Wie sie die Wohnung betreten

hatte, ist nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen eines Diebstahldeliktes.

Trucker muss mit über 2,3 Promille stehen bleiben

A 61/Wonnegau (ots) – Erfreulich wenige Beanstandungen hatten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu verzeichnen, die am Sonntagabend

Abfahrkontrollen bei LKW-Fahrern durchführten. Bei insgesamt 18 an den Tank- und Rastanlagen Wonnegau-Ost und Wonnegau-West überprüften Fahrern hatte nur einer

wirklich zu tief ins Glas geschaut. Der Trucker musste mit festgestellten ca.

2,35 Promille stehenbleiben und muss vor der Abfahrt für mehrere Stunden

ausnüchtern.

Diebstähle auf Gelände der Universität – Tatverdächtiger in Haft

Mainz-Universität (ots) – Seit dem 30.6.2023 wurden auf dem Gelände der Universität, insbesondere im Bereich der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mehrere Laptops, Smartphones und Tablets entwendet. Nach Hinweisen auf eine verdächtige Person konnte eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1, am 05.07.2023 gegen 16 Uhr den Beschuldigten auf dem Universitätsgelände antreffen und kontrollieren.

Hierbei wurde bei ihm ein Teil des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt. Teilweise konnte Diebesgut bereits einzelnen Taten zugeordnet und Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am 06.07.2023 dem

Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz vorgeführt.

Der Ermittlungsrichter erließ antragsgemäß Haftbefehl gegen den 20-jährigen Beschuldigten wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Diebstahls in 3 Fällen. Im Anschluss an die Vorführung wurde der Beschuldigte, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Ob und gegebenenfalls welche weiteren Diebstähle dem Beschuldigten noch zugeordnet werden können, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall gegen kann oder selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter Tel: 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.“

Flaschenwurf gegen Bus der Mainzer Mobilität – Scheibe geht zu Bruch

Mainz (ots) – Ein 48-Jähriger hat am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr einen vorbeifahrenden Bus mit Glasflaschen beworfen. Er saß dabei an der Haltestelle vor dem Mainzer Landtag in der Peter-Altmeier-Allee und bewarf den Bus als dieser nach dem Haltervorgang wieder anfuhr. Mindestens eine Glasflasche brachte eine Seitenscheibe des Busses im Fahrgastbereich zum zerspringen.

Der Busfahrer bremste den Bus sofort wieder ab, wodurch eine Frau gegen einen vorderen

Sitz prallte und leichte Prellungen an den Knien erlitt. Eine weitere Frau wurde durch umherfliegende Glassplitter getroffen. Erlitt aber nach eigenen Angaben keine Schmerzen. Der Verursacher hatte sich unmittelbar nach der Tat entfernt.

Weitere Fahrgäste konnten die eintreffenden Streifenwagen aber auf den, bereits einige hundert Meter entfernten Mann aufmerksam machen. Er wurde einer Kontrolle unterzogen und seine Personalien festgestellt.

Der aus Wiesbaden stammende Mann verweigerte jede Aussage zu dem Sachverhalt. Gegen ihn wird nun ein u.a. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr geführt.

Zahlreiche Verkehrskontrollen

Mainz (ots) – An mehreren Stellen hat die Mainzer Polizei in den letzten Tagen Verkehrskontrollen durchgeführt. Bereits am Freitag wurden unter dem Aspekt

„Schulwegsicherheit“ mit dem PKW ankommende Eltern auf die richtige Sicherung

der Kinder in PKW kontrolliert. Bei 13 kontrollierten Fahrzeugen war in nur

einem Fall ein Kind überhaupt nicht gesichert. Gegen den 42-jährigen Fahrer wird

ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Freitag wurde die Fahrradstraße

am Karcherweg kontrolliert. Alle 15 kontrollierte Fahrer konnten ein Anliegen

nachweisen und verhielten sich rechtskonform.

Am Freitagnachmittag wurden 33 Fahrzeugführer in der Koblenzer Straße und am

Sonntagnachmittag 42 Fahrzeugführer in der Peter-Altmeier-Allee kontrolliert.

Niemand stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Eine Person

nutzte ein Handy, eine andere war nicht angeschnallt. Ein Motorradfahrer war

ohne Helm unterwegs. Zahlreiche Fahrzeugführer führten keine Dokumente mit sich

und müssen diese nun nachträglich vorlegen.

Insgesamt wurden am Wochenende über 150 Verkehrskontrollen, über alle

Fahrzeugarten, hinweg durchgeführt. (Diese Information soll einen Einblick in

die alltägliche Arbeit der Polizei Mainz geben. Es werden täglich

Verkehrskontrollen durchgeführt. Über Schwerpunkte entscheiden die Einsatzkräfte

selbst. Eine Berichterstattung erfolgt in der Regel nur bei herausragenden

Ergebnissen.)

Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Mainz (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr fiel einem Streifenteam der

Polizeiinspektion 1 in der Weisenauer Straße ein Schlangenlinien fahrendes Auto auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 24-jährigen Rheinhessen eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille festgestellt werden.

Da er scheinbar nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er hat mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis zu rechnen.

Mit einem E-Scooter befuhr am Montagmorgen gegen 03:00 ein 28-jähriger Mainzer die Elbstraße in Mainz. Offensichtlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung von 1,8 Promille Atemalkohol, kam er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Roller zu Fall und verletzte sich. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Unfall unter Alkoholeinfluss – Ampel abgeräumt – hoher Sachschaden

Mainz (ots) – Wie die Feuerwehr Mainz bereits berichtete, kam es am Samstagabend

gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Großen Bleiche in Mainz. Während

einer Tageszeit zu welcher dieser Bereich stark mit Verkehrsteilnehmern aller

Fortbewegungsarten frequentiert ist, prallte eine 62-jährige Rheinhessin,

möglicherweise ungebremst mit ihrem PKW auf einen anderen PKW, welcher an einer

roten Ampel stand.

Nach dem Aufprall auf den PKW fährt die Rheinhessin über die Kreuzung und prallt auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen den Mast einer Ampelanlage. Dieser knickt ab und der PKW bleibt auf der Ampel stehen. Nur ein glücklicher Zufall kann dazu beigetragen haben, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich befunden haben.

Auch die Insassen der PKW erlitten keine Verletzungen. Es entstand an den

beiden PKW und der Ampel ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Bei der

Unfallverursacherin wurde ein Atemalkoholwert von fast 1,5 Promille

festgestellt. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs geführt.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrskontrollen im Innstadtgebiet Bingen

Bingen (ots) – Am Freitag 07.07.2023 wurden im Innenstadtgebiet der Stadt Bingen am Rhein zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Es konnte um 09.30 Uhr ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Grund dieser Kontrolle war, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt ein Handy benutzte. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde sodann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer des PKW eingeleitet.

Weiterhin konnten während dieser Kontrollen mehrere Fahrzeuge festgestellt werden, die aufgrund technischer Veränderungen am PKW nicht mehr für den Verkehr im öffentlichen Raum zugelassen waren und deren Betriebserlaubnis erloschen ist.

Auffallend war aber die hohe Zahl der festgestellten Handyverstöße bei PKW-Fahrern. Es wurden hier Anzeigen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz eingeleitet.

Böschungsbrand B9

Trechtingshausen (ots) – Am 08.07.2023 kam es gegen 16:25 Uhr zu einem Böschungsbrand in der Gemarkung Trechtingshausen, in Höhe der Hartsteinwerke. Aus ungeklärter Ursache entzündete sich zwischen der Bahntrasse und dem Radweg (Leinpfad) trockenes Gestrüpp.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgte eine etwa 2-stündige Vollsperrung der B9, der Bahntrasse sowie des Radweges. Der Brand wurde durch die Feuerwehren der VG Rhein-Nahe und der Stadt Bingen schnell unter Kontrolle gebracht.

Mehrere Polizeieinsätze rund um den Rheinhessentag

Nieder-Olm (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es vermehrt zu Einsätzen der

Polizeiinspektion 3 in unmittelbarer Nähe zum Nieder-Olmer Rheinhessentag.

Hierbei waren auch umliegende Polizei-Dienststellen beteiligt.

Zunächst kam es zu Beschwerden aufgrund hochmotorisierter Fahrzeuge. Diese

würden mit aufheulendem Motor die Pariser Straße und Bahnhofstraße

entlangfahren. Zudem wurden sowohl am Freitag- sowie auch am Samstagabend

alkoholisierte und lärmende Jugendliche auf einem nahegelegenen

Supermarktparkplatz gemeldet.

Als die Personengruppe am Freitagabend durch die Einsatzkräfte kontrolliert

werden sollte, flüchteten einige zu Fuß, während andere sich derart aggressiv

gegenüber der Polizei verhielten, dass Platzverweise ausgesprochen mussten. Die

Betroffenen kamen dem nur wiederwillig nach.

Nur wenig später kam es im Oppenheimer Weg zu einem Körperverletzungsdelikt

durch bislang unbekannte Täter. Nach einem Streit verletzten vier bis fünf junge

Männer zwei Festbesucher leicht.

Auch am Samstag erreichten die Polizei wieder mehrere Meldungen über

Auseinandersetzungen am und um das Festgelände herum. Als die Personengruppen

von mehreren Streifenwägen kontrolliert werden sollten, verhielten sie sich, wie

auch am Vortag, aggressiv gegenüber der Polizei. Hierbei wurden auch kleine

Steine in Richtung der Polizeikräfte geworfen, ohne diese jedoch zu treffen.

Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt, die

Hauptaggressoren identifiziert und Platzverweise ausgesprochen. In der Spitze

befanden sich bis zu zehn Streifenwägen in Nieder-Olm, um die Ansammlungen

aufzulösen.